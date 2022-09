Marisa Moreno: «Las personas con Alzhéimer pueden perder sus recuerdos pero no dejan de ser quienes son»

¿Falta camino para que la calle se conciencie del Alzhéimer?

Hay que apelar a la responsabilidad de cada uno, que entre todos construyamos una sociedad ilicitana no excluyente con el Alzhéimer, sobre todo con los pacientes jóvenes con demencia. Porque las personas con la enfermedad pueden ir perdiendo poco a pocos sus recuerdos pero nunca dejarán de ser las personas que han sido, hay que preservar su identidad hasta el final, parece como que se infantiliza, la sociedad los excluye y la propia familia en algunos casos, y hay que romper con eso. Estamos con el cambio de paradigma cada vez con personas más jóvenes, y pueden tener una vida autónoma mientras tengan capacidad para tomar decisiones. Ofrecemos a los familiares pautas y asesoramiento para facilitar la convivencia y ayudarles a disminuir la sobrecarga psicológica con programas individuales y grupos de autoayuda, es un acompañamiento en todo el procedimiento

El Alzhéimer es la causa más común de demencia pero, ¿se ha avanzado en tratamientos?

La enfermedad a pesar de haberse descubierto hace más de 100 años por el doctor alemán Alois Alzheimer todavía no se conocen sus causas y no tiene cura. En cuanto a tratamientos efectivos hay cuatro o cinco así como farmacológicos que ayudan a paliar la sintomatología en etapas más leves.

Aunque han trascendido algunos avances

Si no recuerdo mal en 2020 saltó la noticia, que nos dio rayo de esperanza, que es Aducanumab, un fármaco experimental. Fue aprobado por la Agencia de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. y es un anticuerpo que elimina las placas aminoides que se forman en el cerebro destruyendo células sanas. Todos estábamos expectantes pero la Agencia Europea del Medicamento no la ha aprobado, la rechazó por no tener datos concluyentes por efectos secundarios… nos hemos quedado un poco ahí a ver qué pasa. Sabemos que hay muchos ensayos en marcha, esperemos a ver qué dicen expertos, pero es difícil encontrar una cura, el cerebro es el gran desconocido pero esperemos que en próximos años haya un tratamiento que al menos cronifique la enfermedad.