nuestro proyecto para el mercado central

Hemos presentado con detalles cuál es nuestro proyecto para el Nuevo Mercado Central que Elche necesita. Para explicar y entender nuestra propuesta hemos de tener en cuenta que la situación actual es consecuencia de una decisión política promovida y ejecutada por el PSOE local con González y Soler al frente: la rescisión unilateral con la empresa concesionaria que ha hecho desaparecer, de hecho, el proyecto de 2014 en tanto que el contrato se ha roto. No existe, por tanto, proyecto alguno por culpa del PSOE. Veremos cuánto nos cuesta la indemnización a la empresa legítimamente adjudicataria ( ya saben que el capricho político lo pagaremos todos los ilicitanos por decisión de Carlos González).

Por desgracia, lo que sí existe es un edificio provisional en una zona verde que ahora el propio PSOE ( el mismo que lo denunció) quiere consolidar en el jardín de Comunidad Valenciana. Así de terrible es la senda por la que transita el partido de Alejandro Soler. Pero el provisional NO se va a quedar ahí. Lo desmantelaremos.

Teniendo en cuenta estos precedentes fruto de la irresponsabilidad del PSOE ¿Qué queremos proponer a los ilicitanos con nuestro proyecto? ¿Cómo va a ser el nuevo Mercado Central?

Lo primero que queremos garantizar con nuestra propuesta es la preservación máxima del edificio en tanto que va a ser protegido en breve (actualmente no tiene ningún nivel de protección). La idea es tomar el proyecto del arquitecto del Mercado original, Santiago Pérez Aracil, y conservarlo pero adaptado a las necesidades de un mercado del siglo XXI.

De este modo: se elevará la planta inferior de forma que quede a cota cero o cota de calle. Esto permitirá a los puestos ubicados en las pandas norte y sur poder ofrecer sus productos tanto hacia el interior como hacia la calle San Jaime y plaza de la Fruita, siguiendo con el proyecto de Pérez Aracil. Esos puestos recuperarían hacia el exterior el sistema tradicional de venecianas de madera con apertura abatible que generaría sombra. Esta apertura de los puestos hacia la calle crearía un espacio de gastronomía que, junto con la interesante arquitectura tradicional de calle San Jaime, se convertiría en un agradable espacio para el ocio y la vida.

Al quedar elevada la cota a la altura de la calle la actual segunda planta con sus ventanas se integraría en la planta inferior dotando a esta de altura y de iluminación muy considerable. Creamos, por tanto, un espacio para mercado con apertura a las calles del entorno en un ámbito de altura interior.

En la parte superior del mercado se elevará una nueva planta, siguiendo el propio proyecto de Pérez Aracil, destinada a gastronomía y ocio con terrazas al exterior. A esta planta se accedería por escaleras mecánicas desde la planta inferior. Esta planta retranqueada se cubriría con cubierta a dos aguas que bien podría estar acabada en el mismo tipo de cerámica esmaltada que encontramos en las fachadas este y oeste. Esta planta superior estaría circundada por terrazas con entoldados textiles palilleros tan característicos de las terrazas de bares y restaurantes en Elche hasta los años 80 del siglo XX. Ese sistema móvil de entoldado en torno a la planta superior permitiría poder usar las terrazas del mercado durante todo el año. El objetivo es conseguir un mercado central bello, tradicional y modernizado que nos homologue con ciudades tales como Alicante, Albacete, Valladolid, Madrid, etc.

Se procedería a retranquear la fachada oeste para dotar de más espacio a la plaza Menéndez Pelayo en torno a los baños árabes que se someterían a un proyecto de musealización vinculando el espacio arqueológico con la entrada a los refugios de la Guerra Civil a los que se accede al este de los restos. Dicho espacio arqueológico quedaría cubierto por superficie translúcida que permitiría su musealización e iluminación nocturna. Se elimina la cubierta provisional actual.

Al levante del mercado, donde se ubicaban los puestos para venta de flores, plantearemos una plaza clásica con arbolado de gran porte, fuente y posible destapado parcial de la Acequia Mayor que transcurre por allí. Pondremos en valor la caja de escaleras de los refugios que se encuentran en ese lugar.

Del mismo modo, la mitad norte de Plaza de las Flores albergará un parking de reducidas dimensiones (el mismo modelo que el Parking junto al Gran Teatro) de unas 140 plazas en plantas mixtas con alturas intermedias que permitirá dar servicios a clientes, placeros y vecinos. Un parking de un volumen muy reducido en una plaza que no tiene ningún elemento BIC ni protegido y compuesta por edificios de viviendas de los años 70 y 80. El acceso al parking se realizará en un tramo de 20 metros para la rampa en calle-plaza Fruita y la salida del mismo parking por calle Ánimes. Si hay un parking similar en la plaza de l´Espart, en pleno centro histórico ¿Por qué aquí no? No hay argumentos. Además, todos sabemos que en este lugar ya existe un parking cancelado a finales de los 90 y rellenado con arena, lo que excluye la aparición de restos arqueológicos.

Sobre la incidencia posible con nuestro Misteri: al ser un parking público y municipal, se puede cerrar el tiempo que pueda interferir- si es que interfiere- en las representaciones o actividades festeras, como ocurre con el parking del MAHE o del paseo de la estación cuando hay eventos o pruebas deportivas.

Una vez tengamos ese nuevo mercado construido, propondremos a los locales de ocio y restauración afectados por las futuras obras del estacionamiento de vehículos poderse instalar en la planta baja ( pie de calle) del nuevo edifico, asumiendo el propio ayuntamiento todos los gastos de luz y agua y cediendo los espacios gratuitamente a los citados negocios en compensación mientras duren las obras.

Tan pronto la construcción del aparcamiento concluya, los negocios se instalan en sus respectivos locales y, entonces, los placeros vuelven al edificio que volverá a ser el Mercado Central tradicional que Elche necesita en su emplazamiento histórico. En el momento que concluya el traslado procederemos a desmantelar el provisional. Previamente habremos planteado un concurso de ideas para ese paseo Comunidad Valenciana, que volverá a ser un jardín y espacio para el esparcimiento. Será jardín, mirador y espacio peatonal. Junto con éste, el proyecto de reordenación urbana también englobará el proyecto de restauración y puesta en valor de la muralla histórica en la margen izquierda del propio Vinalopó en torno al lienzo este de la propia Vila Murada.

Tendremos un mercado nuevo, tradicional y ambicioso, un Centro Histórico dinámico y mucho más bello y avenida Comunidad Valenciana convertida en un espacio emblemático con una de las mejores vistas de la ciudad murada. Belleza, patrimonio y actividad económica son los ideales que nos mueven. Todo este proyecto lo asumirá Pimesa, como empresa pública municipal.

Es ambicioso. Somos conscientes. Pero es el único proyecto viable para desbloquear un problema generado por el PSOE de González y Soler. Entendemos que todas las partes habrán de ceder en algo, éste es el único camino para resolver un problema. Y lo vamos a conseguir para garantizar el mejor futuro para todos y poder avanzar.