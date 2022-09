Vincle: los 89 inversores que pagan proyectos innovadores

Todos los proyectos nacen de una idea, más o menos realizable, pero todo emprendedor que quiera ponerla en práctica necesita algo más tangible: dinero. La financiación es, en muchas ocasiones, el talón de Aquiles de muchos innovadores proyectos que se quedan en eso, en una idea, porque si no hay euros para plasmarla, no hay nada que hacer.

La provincia es una gran fábrica de startup, empresas emergentes, y de spin-off, aquellas que nacen dentro de sus prestigiosas universidades. En los parques científicos de la Universidad de Alicante (UA) y de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche un buen día llegaron a la conclusión de que era una gran idea juntar investigación e innovación con financiación.

Nació así Vincle Capital donde, además de los dos parques científicos universitarios, hay otros 87 inversores privados, profesionales, expertos sectoriales o representantes de empresas y entidades. Todos ellos ponen un fondo común con el que se financian proyectos innovadores que, eso sí, deben tener base tecnológica y ser escalables, es decir, que puedan crecer no solo a nivel nacional, incluso internacional.

Pero, ¿quiénes están detrás de ese club de inversores? Son dos los representantes del Parque Científico de la UMH y del de Alicante, más otras 87 personas físicas (pequeños inversores y empresarios) y jurídicas (empresas). Entre los 89 han generado una sociedad limitada con diferentes perfiles que se reúnen periódicamente y que con su dinero deciden dónde invertir.

Sergio Román es uno de ellos. Es el representante del Parque Científico de la UMH, donde es director de Desarrollo Empresarial. «Son proyectos con mucho riesgo técnico y de mercado porque, a veces, son prototipos y después hay que comercializarlos y ahí hay regulaciones, problemas para entrar en algunos mercados, normativas que cumplir, profesionales que contratar... Así el retorno pocas veces se produce. Eso sí, buscamos que, al menos, uno o dos proyectos, de alguna manera, tengan un retorno positivo para cubrir las pérdidas del resto», explica sobre el funcionamiento de Vincle Capital.

Este club de inversores pone una media de 25.000 euros para financiar los proyectos que su comité de inversión, formado por siete personas, entre ellos un representante de cada uno de los parques científicos de las universidades públicas de la provincia, selecciona entre las solicitudes que les llegan. Solo entre un 5% y un 10% de las iniciativas son elegidas para lograr, no solo una financiación que les viene muy bien para arrancar y desarrollarse, y que oscila entre los 20.000 y los 50.000 euros, también una serie de puntos intangibles, incluso más importantes que el dinero. Son el asesoramiento para ver los puntos débiles y fuertes, una red de contactos, también para conseguir más inversores, el seguimiento del proyecto y el desarrollo de su hoja de ruta, así como la visibilidad que se le da.

«Smart money»

Este club de inversores ofrece, además de dinero, contactos, formación, experiencia en inversiones anteriores, acompañamiento o asesoramiento para tomar decisiones difíciles. Lo que han venido a denominar «smart money». «Queremos que esas empresas generen empleo y se desarrollen en la zona, ya que de lo que se trata es de generar cultura de inversión», incide Sergio Román. «Que los proyectos, muchos de ellos nacidos en la universidad, no se mueran por no tener financiación, o que no tengan que irse a Madrid o Barcelona a buscar la oportunidad, es lo que queremos evitar», añade.

Son cinco las startup y spin-off que Vincle Capital está financiando actualmente, pero está buscando nuevos emprendedores y empresas donde invertir, y para ello tiene abierto el plazo hasta el próximo 14 de octubre. Los interesados en recibir esa financiación, y el plus del asesoramiento y los contactos que ofrecen los inversores de los parques científicos y los privados, deberán contar con una serie de requisitos. Buscan un perfil innovador, con proyectos que tengan un alto potencial de crecimiento, con un equipo mínimo de dos personas (no se financian autoempleos), que tengan un equipo comprometido en el que, al menos, uno de los integrantes esté volcado al 100% de su tiempo con el mismo y que tengan ventajas competitivas que no tienen otros.

Así, se les pedirán datos e información del proyecto, como quiénes son sus clientes, el mercado al que se dirigen, cómo ganarán dinero, cuánta financiación necesitan, un vídeo explicando su iniciativa y defendiéndola, métricas y un presupuesto económico-financiero con el planteamiento de gastos e ingresos.

En los proyectos elegidos, Vincle Capital aportará el dinero y entrará en el capital social de la empresa. «Pueden estar ya constituidos, y compraríamos entonces participaciones, o, si no lo están, porque son incipientes, pero les vemos potencial, les pedimos que se constituyan como Sociedad Limitada para invertir y tener una seguridad jurídica así como para poder entrar y comprar participaciones de su capital», explica Román.

En fase presemilla o semilla

Principalmente invierten en la provincia de Alicante y en la vecina Región de Murcia, pero están abiertos a otras áreas geográficas, y en proyectos que están en fase presemilla o semilla. «Son proyectos que pueden llegar a buscar entre 500.000 y 1 millón de euros, solo que Vincle aporta una parte pequeña de esa cantidad, pero les damos el plus de ponerles en contacto con otros emprendedores y entidades en los que ya hemos invertido o están en nuestro entorno, o con otros inversores para que ayuden a cubrir el importe total que necesita el proyecto para financiarse, y que al venir de nuestra parte les da garantías», señala el director de Desarrollo Empresarial del Parque Científico de la UMH. Además, entre uno y dos miembros del comité de inversión hacen seguimiento del proyecto y ayudan a desarrollar su hoja de ruta, lo que no ofrece ningún otro inversor o financiación. «Les damos apoyo y soporte».

Muchos proyectos son de exalumnos, profesores e investigadores de las universidades. Hasta ahora, Vincle Capital ha colaborado con cinco firmas innovadoras. La más reciente es Nivimu, que ofrece un software que integra en una única aplicación todo lo necesario para la gestión de los Recursos Humanos en las empresas, desde la automatización de procesos hasta la analítica avanzada. También, el proyecto WeFish, que está expandiendo a nivel internacional su app para pesca deportiva y recreativa.

Además, este club de inversores ha financiado tres iniciativas del sector de la salud. Por una parte, la spin-off AntalGenics del Parque Científico de la UMH, que investiga, para lanzar al mercado, un innovador neurofármaco contra el escozor crónico provocado por la psoriasis. Por otro lado, la compañía Fixtoe, que investiga, desarrolla y comercializa dispositivos podológicos y posee la primera academia online para profesionales especializados en pie y tobillo. Y la sociedad Viva In Vitro Diagnostics, dedicada a la investigación y el desarrollo tecnológico de diagnósticos o terapias relacionadas con procesos inflamatorios, que busca reducir la mortalidad hospitalaria por sepsis.