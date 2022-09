Blanca Paloma, quien repitió como pregonera, fue la gran protagonista del arranque este pasado fin de semana de las Fiestas de El Altet, en un acto multitudinario que sirvió la mismo tiempo para la imposición de bandas a las reinas y damas de la pedanía ilicitana, arropadas por buena parte de los concejales que estuvieron invitados al acto. Las fiestas se celebran en honor a San a San Francisco de Asís y los actos centrales tendrán lugar el próximo fin de semana. Un emotivo pregón de Blanca Paloma tuvo muchas referencias a su infancia en El Altet.

El alcalde de Elche, Carlos González, la concejala de Fiestas Mariola Galiana, el edil de Seguridad Ciudadana, Ramón Abad, el pedáneo, José Manuel Meseguer, y miembros de la Corporación asistieron a este multitudinario acto celebrado en la Plaza Mayor de El Altet y en el que estuvieron presentes numerosos altetanos. Tampoco faltaron las reinas y damas de las fiestas de Elche, así como las distintas comisiones de fiestas de la ciudad y del campo. Un brillante acto en el que tuvo lugar la imposición de bandas a los cargos festeros, reinas y damas 2022.

En un vistoso decorado inspirado en China tomaron posesión de su cargo las damas infantiles 2022 Inés Gonzálvez Oliva y Tatiana Barberá López; la reina infantil, Carla García Ruiz; las damas mayores Florencia Margariños Da Cunha y Micaela Agostina Rojas Bearzotti, y la reina mayor Alejandra Juan Aristazabal. Y junto a ellas, los ‘festers infantils 2022’ Javier Burgos Meseguer y Nagore Ramírez Navarro, y los "festers d ‘honor 2022" José Juan Segarra y Elodia Clavel García.

La comisión de fiestas de El Altet escogió este decorado que fue utilizado en una anterior edición con el fin de rendir homenaje a su autor, el artista fallero José Muñoz Fructuoso, fallecido recientemente.

Antes de llevarse a cabo el relevo de reinas, damas y cargos festeros, tuvo lugar el pregón de las fiestas a cabo de la artista multidisciplinar Blanca Paloma, vecina de la pedanía y una persona muy querida por sus vecinos.

Blanca Paloma, quien este año también fue pregonera de las fiestas de Elche, agradeció el apoyo mostrado por sus vecinos en su pasada participación en el ‘Benidorm Fest’.

“Veo muchas caras conocidas y otras nuevas para mí. Hace 15 años que vivo fuera de El Altet, pero los vínculos, las memorias y el mar siempre me traen de vuelta a esta tierra que me abraza, como el calor de las dunas de la playa, el rumor de las idas y venidas de los aviones, los saludos cotidianos por las calles, los negocios familiares de siempre…”, dijo la artista, quien añadió que “hay cosas del El Altet que no cambian. Pero, cada vez que vuelvo encuentro que el pueblo se va nutriendo de nuevos proyectos que le dan vida”.

Por su parte, el alcalde, quien subió al escenario junto a la edil de Fiestas, Mariola Galiana, para colocar las insignias, agradeció la labor realizada a los cargos festeros salientes y felicitó a los entrantes por su nombramiento. Junto a ello, animó a los vecinos y vecinas a disfrutar al máximo de sus fiestas patronales tras el parón de los últimos años por la pandemia.