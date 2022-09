El primer pleno del curso político de Elche debate hoy sobre la congelación de impuestos, tasas y precios públicos y las bonificaciones del IBI y del ICIO un 50% y un 90%, respectivamente, por tener puntos de recarga de coches eléctricos en los parkings. El equipo de gobierno ha rechazado bajar de forma generalizada el 3% de los tributos municipales como ha pedido el PP, así como todas sus enmiendas, bajo el argumento de que dejarían de ingresar 15 millones de euros. Entre otras cosas, los populares habían reclamado una bonificación del IBI del 10% a las familias entre cuyos miembros se encuentran los hijos en edad de cursar la enseñanza básica obligatoria. El interventor, a petición del alcalde, ha manifestado que las bonificaciones planteadas por los populares no están contempladas en la ley de Haciendas Locales y no pueden ser aprobadas.

"Dejaríamos en a UVI los servicios públicos y la nómina de los funcionarios temblando", ha señalado la edil de Gestión Tributaria, Patricia Maciá. "Apostamos por la contención y ayudas para pagar costes de vivienda y energéticos", ha defendido la edil socialista, quien ha acusado a los populares de haber lanzado "propuestas envenenadas y con ilegalidades". Según Maciá, si aprobaran lo que pide el PP estarían cometiendo "un delito de prevaricación, ningún funcionario firmaría los expedientes". A Vox le ha dicho que sus enmiendas benefician a los que más tienen porque han pedido, entre otras cosas, bonificar el IBI a viviendas unifamiliares con placas de vado que tengan puntos de recarga de coches eléctricos y no solo a los edificios que tengan garajes para una única plaza de aparcamiento. "En un garaje privado donde hayan cuatro coches no van a meter cuatro puntos de recarga y en un parking en rotación si no se ponen puntos en todas las plazas tampoco se van a beneficiar de la medida", ha dicho Juan Antonio Alberdi, quien ha reclamado descontar al 100% el impuesto de vehículos de tracción mecánica, en lugar de la mitad como ahora está vigente, a los vehículos de más de 50 años.

La portavoz de Compromís, Esther Díez, ha cargado contra la derecha por "estar presentando un modelo para perpetuar las desigualdades, un argumento que camuflan con datos falsos". Algo que el PP, de la mano del portavoz adjunto, ha dicho que es un discurso "caduco" y ha aprovechado para reprocharle que con los bonos para comprar patinetes no fijaron criterios de rentas y gente con un millón de euros de patrimonio también pudo acceder a estas ayudas. "Incumplir la ley es fraccionar los contratos de las barracas o adjudicar sin cumplir los criterios un contrato", ha recriminado Navarro, en alusión a la Concejalía de Fiestas.

Tras ello, la edil de Gestión Tributaria ha sacado otra cifra para defender la gestión municipal. Ha cuantificado en más de 35 millones y medio, de ellos 26 ya pagados, en ayudas estos tres últimos años. "Elche es la envidia de otras ciudades por los servicios públicos y escudo social", ha señalado.

El edil no adscrito, Eduardo García-Ontiveros, ha pedido que las bonificaciones para fomentar energías limpias sea por un plazo superior a tres años, ya que el alivio fiscal está topado en caso del IBI (por ley según la edil de Gestión Tributaria), y ha dicho que es un error que solo se vaya a rebajar el impuesto en caso de puntos de recarga en aparcamientos y no a chalés o viviendas unifamiliares. "Me deja una sensación de que este tipo de bonificaciones son un esfuerzo pero que la gente de a pie no lo va a apreciar. Deberíamos de ser más quirúrgica y menos generalistas", ha dicho.

Para Ciudadanos, las ordenanzas fiscales se limitan a modificar criterios técnicos sin que el bolsillo de los ilicitanos lo vayan a notar. Al igual que el PP, la portavoz de la formación naranja, Eva Crisol, ha reprochado al alcalde que anunciara una bajada selectiva de los impuestos y que se haya quedado reducido en bonificaciones hechas para muy poca gente. La edil de Gestión Tributaria ha defendido, después, al primer edil y ha señalado que las bonificaciones son rebajas selectivas.

Compromís ha defendido encarar la situación económica con un paquete de ayudas de siete millones de euros para abonar el IBI, los recibos del agua, así como los costes energéticos.

El popular José Navarro, ha dicho que solo piensan en recaudar más y más para después repartirlo.