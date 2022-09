Mazón congela la compra de terrenos del Palacio de Congresos de Elche y requiere al Ayuntamiento el expediente de expropiación

La tramitación del futuro Palacio de Congresos de Elche se retrasa. La Diputación finalmente no aprobará el próximo mes de octubre, como estaba previsto, la subvención nominativa de 4,5 millones de euros que servirá para pagar las expropiaciones del suelo donde se construirá el futuro centro congresual. El presidente de la institución provincial, Carlos Mazón, lamenta verse obligado a congelar la compra de los terrenos al no haber remitido aún el Ayuntamiento ni el expediente de expropiación ni el acuerdo con los propietarios. "Es una pena que estemos perdiendo un tiempo precioso", señaló este miércoles en una comparecencia ante los medios en el Hotel Huerto del Cura, donde asistió a una comida invitado por el Rotary Club Illice. Mazón insiste es que la institución provincial cuenta con la consignación presupuestaria certificada y que los 4,5 millones para la adquisición del suelo están disponibles desde hace ocho meses, pero sin la documentación que debe enviar el consistorio, que dirige el socialista Carlos González, no se puede continuar con la tramitación. "Estamos esperando que el Ayuntamiento nos facilite invertir en Elche", insistió.

El futuro Palacio de Congresos de Elche: Un proyecto con claroscuros Según ha podido confirmar INFORMACIÓN, la Diputación ha enviado un escrito de requerimiento al alcalde ilicitano, firmado por el diputado de Arquitectura, José Ramón González de Zárate, reclamándole la presentación de la solicitud de la subvención acompañada de la documentación de la tasación de los terrenos acordados por la institución provincial y el consistorio en su día, y del estado de la tramitación de la adquisición de los mismos. Todo, para poder aprobar los 4,5 millones para el pago de esas expropiaciones. En el escrito se hace referencia a que así se le trasladó a la concejala de Urbanismo, Ana Arabid, la pasada semana en el transcurso de una reunión en la institución provincial. "No podemos ir a una comisión de Hacienda a hacer una modificación presupuestaria con el dinero ya disponible si no hay un expediente de expropiación ni una seguridad jurídica ni una disponibilidad de los terrenos por parte del Ayuntamiento", explicó Carlos Mazón. Además, recuerdan en el escrito que en esa misma reunión se trató, por primera vez, la ampliación del número de parcelas que ha incluido el Ayuntamiento, sin consensuarlo con la Diputación, para aumentar el suelo disponible para ese Palacio de Congresos. Son dos parcelas más de las pactadas y suponen un encarecimiento de las expropiaciones de 1,2 millones de euros, sin que esté claro quién lo sufragará. La idea del equipo de gobierno es que sea la Diputación la que pague la totalidad de las expropiaciones, incluidos los dos nuevos solares. Sin embargo, en la institución provincial no lo tienen nada claro. Mazón se mostró este miércoles abierto a que se amplíen las parcelas previstas en un primer momento, pero critica que el Ayuntamiento no haya trasladado esa propuesta por escrito ni formalmente ni a la comisión mixta ni a la propia Diputación y lamenta haberse enterado por la Prensa de la intención del consistorio. "Estamos predispuestos a abordar el mejor centro de congresos posible, pero hay una primera fase que no tiene por qué impedir la segunda", indicó Mazón. De hecho, en la reunión de la pasada semana se acordó que el alcalde Carlos González llamara al presidente de la institución provincial para tratar este asunto. Una llamada que aún no se ha producido. Tan solo, se queja Mazón, el regidor mandó este miércoles, el mismo día que acudía el presidente de la Diputación a Elche, un WhatsApp al diputado ilicitano del PP, y edil, Juan de Dios Navarro, para trasladar que está pendiente una reunión para abordar el Palacio de Congresos. Ambos responsables del proyecto siguen sin tener contacto alguno. No obstante, fuentes de la Diputación señalan que, aunque estén dispuestos a estudiar la propuesta de ampliación del suelo, no quiere decir que lo sufrague la institución provincial. De hecho, en el escrito remitido por la Diputación al alcalde le insta a que indique, de manera formal, el uso que se le va a dar a las nuevas parcelas, así como la finalidad oficial de esos terrenos. Este mes de septiembre se desatascaban los trámites para la construcción del futuro Palacio de Congresos con la salida a exposición pública, por parte del consistorio, de la expropiación de las parcelas. Sin embargo, venía con sorpresa. El Ayuntamiento decidía incluir dos parcelas más de las acordadas con la Diputación, que pagará con 4,5 millones de euros la expropiación. Son 1,2 millones más de coste que, a día de hoy, no se ha aclarado quién lo afrontará. Las empresas turísticas apremian a que se defina el modelo de gestión del futuro Palacio de Congresos de Elche De momento, la Diputación retrasa, al menos hasta noviembre, la aprobación de los 4,5 millones de euros para adquirir los terrenos del futuro Palacio de Congresos de Elche, sin incluir más suelo del acordado. Todo dependerá de que el Ayuntamiento le remita a lo largo del mes de octubre la documentación sobre la expropiación. La institución provincial asegura que la ampliación de parcelas prevista por el Ayuntamiento no retrasará ese primer trámite, ya que se puede abordar posteriormente. No obstante, de momento se retrasa la tramitación del proyecto puesto que, una vez se consigne el dinero de la compra de las parcelas, deberá aprobar la Diputación el anteproyecto. Un documento que, según fuentes de la institución, está prácticamente acabado con los terrenos pactados en su momento, pendiente de retoques y de que sea supervisado por la comisión mixta creada entre ambas instituciones para la impulsión del proyecto. Sin embargo, un aumento de la superficie de los terrenos sí que afectaría al mismo y tendría que adecuarse, explican las mismas fuentes. Sede de la Diputación y tranvía en Elche El presidente de la Diputación también ha anunciado que el próximo mes de noviembre se aprobará la licitación del estudio de los dos posibles enclaves que acogerán su futura sede institucional y cultural en Elche: el Aula de la Fundación CAM o los antiguos cines Capitolio. La nueva delegación de la Diputación, la primera que va a abrir en la provincia, tendrá una inversión aproximada de unos 4,5 millones de euros. La preferencia del Ayuntamiento en que la Diputación adquiera el Aula de la Fundación CAM y no el Capitolio, por el interés que tiene la Universidad CEU-Cardenal Herrera en adquirir el segundo inmueble, propiedad de Inditex, para impartir una nueva titulación, Odontología. El CEU sigue interesado en la adquisición del edificio que hasta 2020 acogió una tienda de Zara en el centro histórico de Elche. Así, serán los técnicos los que, tras el estudio pertinente, indicarán cuál de los dos edificios será nueva sede de la Diputación en Elche. Por otro lado, Carlos Mazón quiso ratificar el compromiso de la institución con el tranvía de Elche. "Es irrenunciable", dijo, tras anunciar que está en fase de licitación la adjudicación del estudio para poner en marcha las primeras fases del futuro tranvía. "Mi compromiso con esta infraestructura no solo es institucional, de gobierno y de esta legislatura, sino que es personal allá donde pueda apoyar, desarrollar y trabajar o invertir para que sea una realidad", aseguró. Y criticó que la Generalitat no apoye este proyecto. "Seguimos sin entender por qué en Alicante puede haber AVE, Cercanías y tranvía, y en Elche no", lamentó. "Elche es la gran olvidada de Puig" Mazón, quien desgranó algunos de los proyectos e inversiones que la Diputación tiene en marcha en Elche, y que cuantificó en más de 41 millones de euros durante el presente mandato, aseguró que la institución que dirige está llevando a cabo un "reconocimiento explícito a la deuda histórica con los ilicitanos". "Desde la Diputación hemos apostado por Elche con proyectos, estrategias y un gran número de inversiones que hemos puesto en marcha y que estamos programando para el futuro", indicó, y pidió a otras administraciones, en concreto a la Generalitat que "tomen buena cuenta de ello". En este sentido, respecto al debate del estado de la Comunidad Valenciana celebrado este martes, criticó que para el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, "Elche ha sido la gran olvidada y descartada, y lamento ese olvido permanente". Así, lamentó que Puig solo hiciera una referencia a Elche para anunciar el instituto de FP Sixto Marco "que llega con tres años de retraso", aseguró. "De todas las inversiones que se anunciaron, que ya estamos habituados a que no se cumplan, ni siquiera tuvo la deferencia de mencionar una sola nueva para Elche", afeó Mazón, quien insistió en que no se habló de la circunvalación sur, de la conexión con el AVE, de nuevos colegios, de los autobuses del área metropolitana ilicitana "y, por supuesto, nada de los 43 millones de la deuda histórica que la Generalitat Valenciana arrastra en Elche". Asimismo, pormenorizó algunas de las acciones más importantes que ha estimulado la Diputación en la ciudad en estos tres últimos años como el respaldo al Misteri d’Elx, "doblando la aportación"; la puesta en marcha del Plan específico de la Palma Blanca; el Plan Director de la Basílica de Santa María o el Plan estratégico de la granada mollar, sufragados ambos íntegramente por la institución provincial; el desarrollo de CENID en la ciudad; o los más de 100.000 euros para el impulso de la UNED o los 550.000 del bono consumo.