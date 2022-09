El alcalde solicita a Diputación 1,8 millones extra para comprar más suelo para el Palacio de Congresos

Los solares para cuadrar la parcela del futuro Palacio de Congresos de Elche encarecerán el proyecto en más de 1,8 millones de euros, y no 1,2 como se había barajado en las últimas semanas. El Ayuntamiento desvela en el documento donde solicita la ayuda nominativa para pagar las expropiaciones y que este viernes aprobará la junta de gobierno para elevarlo a la Diputación, que el coste de adquirir todo el suelo que considera necesario para completar la actuación es de 6,3 millones, frente a los 4,46 pactados entre ambas administraciones hace meses. El consistorio suma ahí las dos parcelas extra que pretende que se añadan a los terrenos ya acordados. Lo llamativo también es que el consistorio da por hecho que debe ser la institución provincial quien sufrague ese incremento en 1.840.000 euros más, al señalar en ese escrito que, en el caso de que la Diputación considere de interés la adquisición del resto del suelo «incremente dicha ayuda nominativa hasta los 6.300.000 euros».

El alcalde de Elche, Carlos González, no obstante, quiere desligar las dos parcelas adicionales que hace unas semanas ha incluido el Ayuntamiento, sin consenso con la Diputación que asegura que aún no tiene ninguna propuesta formal, para ampliar el suelo donde se construirá el futuro Palacio de Congresos. Se trata de dos parcelas más que suponen que el terreno sume casi 1.300 metros cuadrados más a los más de 5.400 acordados, con un total de 6.718 m2. González aseguró ayer que esos terrenos se pueden aportar a posteriori y que no impiden que primero se apruebe el pago de la expropiación de las otras parcelas acordadas por 4.460.000 euros.

El Ayuntamiento deja clara su intención de ampliar las parcelas y de que sea la Diputación quien pague el coste total de su expropiación. Sin embargo, en la institución provincial no lo tienen nada claro. El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, se mostró el miércoles, en una visita a Elche, abierto a que se amplíen las parcelas previstas en un primer momento, pero critica que el Ayuntamiento no haya trasladado esa propuesta por escrito ni formalmente a la comisión mixta formada por la Diputación y el consistorio ilicitano y lamentó haberse enterado por la Prensa de la intención del gobierno local de PSOE y Compromís.

Con todo, la junta de gobierno local aprobará este viernes la solicitud a la Diputación Provincial de Alicante de la ayuda nominativa de 4.460.401 euros para la adquisición de parte del suelo donde está prevista la ubicación del futuro Palacio de Congresos. Un trámite formal pero reclamado por la institución provincial cuyo presidente, el popular Carlos Mazón, lamentaba este miércoles que finalmente no llevaría al pleno de octubre, que se celebrará la próxima semana, esa subvención nominativa de 4,5 millones de euros que servirá para pagar las expropiaciones del suelo al no haber remitido aún el Ayuntamiento ni el expediente de expropiación ni el acuerdo con los propietarios, lo que enviará este viernes tras la junta de gobierno.

«Falta de voluntad política»

González asegura que no es necesario «ningún papel» para la aprobación de la modificación presupuestaria y que si Mazón no la lleva al próximo pleno de la Diputación es «por falta de voluntad política», criticó. Así, le urge a incluir ese punto por la vía de urgencia en el próximo pleno «algo que puede hacer, aunque ya sabía de antemano que el 30 se septiembre se culminaría el proceso de expropiación», explica González, quien se lo dijo por WhatsApp a Mazón el 14 de septiembre, instándole a preparar la modificación presupuestaria para llevarla en octubre .

Es este viernes cuando concluye la exposición pública del expediente de las tres primeras parcelas privadas que se expropiarán por parte del Ayuntamiento para construir el centro congresual y que suman 5.000 m2. González asegura que no ha habido ninguna alegación «como preveíamos» tras dejar bien atado el acuerdo con los propietarios.

El ejecutivo ilicitano justifica la ampliación de terrenos para que la construcción sea «más singular y funcional»

En el acuerdo que aprobará este viernes el gobierno local, se insiste en que con los 4,5 millones solo se puede adquirir parte del suelo dotacional pero que no se incluye la parcela de forma íntegra ni se completaría la urbanización para la apertura de todos los viarios, por lo que le pide a la diputación ese más de 1,8 millones extra. El gobierno de Carlos González justifica la medida en que la adquisición del resto de la parcela dotacional, esos dos solares más de los previstos, «resulta de gran interés para esta inversión, ya que se completaría el conjunto del ámbito donde se ubicaría el edificio y éste podría disponer de frente de fachada a cuatro lados, con una entrada secundaria, pudiéndose realizar una construcción de una mayor singularidad y funcionalidad».

La Diputación, en un escrito remitido al alcalde ilicitano, le insta a que indique, de manera formal, el uso que se le va a dar a las nuevas parcelas, así como la finalidad oficial de esos terrenos y quiénes son sus propietarios. Un asunto que ambos dirigentes deberán abordar, sin que por el momento se haya producido la esperada llamada entre González y Mazón para hablar de las novedades y de las polémicas que están surgiendo en torno a un proyecto que hace meses parecía que había unido a la Diputación y al Ayuntamiento.

Cronología

Los trámites para que el futuro Palacio de Congresos de Elche sea una realidad se están convirtiendo en un culebrón con acusaciones de retraso entre las dos administraciones que promueven esta infraestructura, la Diputación y el Ayuntamiento. Tras declarar Mazón este miércoles que no daba tiempo a aprobar en el pleno de octubre la modificación presupuestaria, que ya está consignada, de los casi 4,5 millones de euros para pagar la expropiación de los terrenos, el regidor ilicitano ha querido salir al paso para criticar que "no tengo ánimo de polemizar con este proyecto que lo considero fundamental". González acusa a Mazón de hacer "demagogia y partidismo con este asunto".

El alcalde ilicitano recuerda que el pasado mes de abril ambos dirigentes mantuvieron una reunión donde se fijó el cronograma de la tramitación del proyecto para este año. La junta local de gobierno aprobaba entonces iniciar el expediente de expropiación forzosa para la adquisición de un solar de aproximadamente 5.000 metros cuadrados situado en la avenida de la Universidad. La Diputación se comprometía entonces a hacer frente al pago del coste de las expropiaciones, que están tasadas en 4,46 millones de euros. Por su parte, Carlos Mazón explicaba que ya estaban consignados los 275.000 euros para la puesta en marcha del concurso del anteproyecto para el Palacio de Congresos de Elche, lo que será posterior a la aprobación del pago de las expropiaciones. "Llevábamos varios meses trabajando con la propiedad para llegar al acuerdo de expropiación forzosa y tasación contradictoria", explicó el regidor tras las críticas de Mazón por el retraso en el expediente puesto que los 4,5 millones para la adquisición del suelo están disponibles para su aprobación desde el pasado diciembre.

Fue el 9 de septiembre cuando la junta de gobierno adoptó el acuerdo de expropiar los terrenos, con un plazo de alegaciones que culmina este viernes 30 de septiembre. El 14 de septiembre, González le envió un WhatsApp a Mazón en el que le notificaba que la expropiación culminaría el 30 de septiembre "por lo que sería conveniente que avanzarais la ayuda nominativa para el pago de la expropiación y pongáis en marcha la modificación presupuestaria", para poder aprobarla la Diputación en el pleno de octubre y que no hubiera retrasos. Este miércoles, antes de comparecer Mazón en Elche ante los medios, González insistía en un mensaje de texto, esta vez enviado al diputado del PP Juan de Dios Navarro, que se metiera en el pleno la modificación presupuestaria.

Sin embargo, la institución provincial insiste en que necesita la documentación del expediente de expropiación y del acuerdo con los propietarios para poder llevara pleno la modificación presupuestaria, aunque el Ayuntamiento responde, en palabras del alcalde, que "no hace falta ningún papel, es voluntad política". No obstante, este viernes le remitirá la documentación esperando que, finalmente, se incluya el punto en el orden del día del pleno de octubre por vía de urgencia.

El PP mete arremete contra Carlos González

El PP de Elche no ha desaprovechado la oportunidad para criticar al alcalde ilicitano al que acusa de ser el responsable de que se retrase la tramitación del proyecto del Palacio de Congresos. "Carlos González no quiere que Carlos Mazón haga el Palacio de Congresos en Elche". Con esta afirmación, el portavoz de los populares ilicitanos, Pablo Ruz, ha cargado las tintas contra el regidor socialista, quien recuerda que González "se empeñó en llevar esta inversión de la Diputación a Carrús", pero que la universidad, a través de un convenio, "ha demostrado que Carrús necesita otra cosa, no un Palacio de Congresos", por lo que buscó otra ubicación.

"Hemos perdido tres años respecto a la ubicación y ahora dilatando los tiempos con respeto a los acuerdos con los propietarios para que la Diputación pueda asumir la compra de los terrenos", ha lamentado Ruz, quien dice haber llegado a la conclusión de que "Carlos González no quiere que se haga el Palacio de Congresos porque antepone los intereses electoralistas al de los ilicitanos" y le insta a enviar la documentación para que la Diputación pueda continuar con los trámites.