La Policía Local de Elche aprovecha el día del patrón para reclamar llegar a los 400 efectivos y tener una renovación completa de la flota móvil. Esta ha sido la principal reivindicación que ha hecho el comisario jefe del cuerpo local, César Zaragoza, este sábado en el acto institucional que llevaba dos años sin celebrarse por la pandemia en el Paseo de la Estación.

Y lo ha hecho apenas minutos antes de que el alcalde, Carlos González, en respuesta, anunciase que se está redactando un plan estratégico que estará en vigor en el trienio del 2023 al 2025 para asegurar estas metas, y otras tantas que mejoren la digitalización del cuerpo y la cercanía del agente con la ciudadanía.

El acto, repleto de solemnidad y con autoridades de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, así como cerca de 300 agentes (un 80% del total), ha arrancado con el izado de la bandera nacional, la autonómica y local y después se ha hecho un emotivo homenaje a los policías fallecidos mientras sonaba el toque de oración y se depositaba una corona de laureles junto a las banderas.

La pandemia de coronavirus ha sido el hilo conductor en todo momento ya que se ha recordado en innumerables ocasiones cómo la Jefatura tuvo que organizarse para atender la emergencia sanitaria. De ahí que también se hayan entregado distinciones a representantes de instituciones locales que lidiaron con el virus y protegieron a la población como los hospitales de la ciudad, DYA o Cruz Roja, entre otras, además de realizarse una mención expresa a más de 160 agentes.

Recuerdo

César Zaragoza ha defendido el extenuante trabajo de todos los compañeros desde que se decretó el estado de alarma en marzo de 2020. "Teníamos por un lado que garantizar la salud y también proteger a los policías y sus familias porque no podía ser de otra manera, y eso hizo que la jefatura asumiera su responsabilidad".

Agradeció a comisarios e intendentes por conseguir entonces mascarillas y "poner toda su inteligencia y sacrificio para que la pandemia saliera bien...nunca recibimos todo lo que damos pero siempre damos lo que somos eso es lo importante". También recordó las intensas jornadas laborales día y noche e incluso cómo algunos agentes con inmunodeficiencias quisieron seguir trabajando desde casa.

Al tiempo, Zaragoza ha asegurado que los agentes "están reventados y han dado el callo" enumerando que "tuvimos que asumir el ente gestor de playas con lo complicado que era que no se superarán aforos...después de eso una cantidad de fiestas muy complicadas y nos llega la Nit de l'Albà y luego una vuelta ciclista".

Por ello le ha pedido directamente al alcalde que se estudie si el dimensionamiento de los cuerpos policiales es el adecuado, que se lleguen a los 400 efectivos para entre algunos puntos consolidar la unidad rural y que se garanticen suficiente flota móvil porque "agradezco los nuevos vehículos pero es pan para hoy y hambre para mañana". A este respecto, ha reprobado que "no podemos depender de los avatares del destino para que los pliegos salgan adelante. Hablo también de la uniformidad, complementos... para que el cuerpo siga funcionando. Para que cuando se hable de la policía no se hable de gasto si no de servicio, sabemos que mantenerlo es caro pero no es la policía la que lo hace caro si no las necesidades de la ciudadanía".

En representación del Consell el secretario autonómico de Emergencias, José María Ángel Batalla ha destacado que calidad de vida y seguridad van de la mano y ha aplaudido el ejemplo que dan los efectivos. "Estamos ante una de las mejores plantillas del estado español, ya lo dijo el Senado hace poco e instituciones, es una modernidad permanente".

El primer edil ha cerrado el encuentro marcando una retahíla de metas, como que Elche continúe siendo de las ciudades con menores tasas de criminalidad de la Comunidad Valenciana y el país; consolidar la policía como policía de cercanía; que luche contra la lacra de la violencia de género, que garantice la seguridad del Camp d' Elx; que persiga el tráfico de drogas, delitos de odio y vandalismo... en definitiva, que la Policía Local garantice una convivencia plena.

Por ello ha resaltado que "para dar respuesta es necesario seguir invirtiendo con convicción en seguridad y es necesaria una plantilla bien estructurada". En cuanto al plan estratégico, servirá para organizar medios materiales y recursos.