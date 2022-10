El precio de los pisos de alquiler en Elche se dispara un 10% en solo un año

En un año, de septiembre de 2021 a septiembre de 2022, el precio medio del alquiler en Elche ciudad se ha incrementado un 10% y aunque en el noveno mes del año los precios han aumentado de media un 0,1 en el último trimestre, de julio a septiembre, la escalada de precios ha sido de un 2%. Así se refleja al menos en un reciente informe de un conocido portal inmobiliario en internet. En el conjunto de todo el municipio, el aumento en el último año ha sido del 8,9%.

Las rentas en Elche están en máximos históricos. El precio medio del metro cuadrado en alquiler en Elche está a 6,2 euros. En Alicante, por ejemplo, se sitúa en 9 euros el metro cuadrado.

Hace diez años, en septiembre de 2012 el precio del metro cuadrado para alquilar una vivienda en Elche estaba a 4,4 euros, por lo que en una década el incremento ha sido de un 40,9%. En un lustro, de septiembre de 2017 a septiembre del presente año, el aumento ha sido de un 26,5%.

Por barrios, la zona nueva de Altabix y el Travalón siguen siendo los preferidos por los residentes en Elche, sobre todo entre la gente joven. Aquí por ejemplo, solo en un año los alquileres han aumentado un 14,5%, un 5,3% en el último trimestre. Es esta zona donde el precio medio del alquiler supera en 0,1% la media en Elche. Otra cosa es que haya viviendas en alquiler suficientes ante la demanda existente.

La otra cara de la moneda la encontramos en la zona de Pont Nou-Corazón de Jesús, donde las rentas "solo" han subido en el último año un 5,6%, por lo que se alejan un 7,6% de su máximo histórico. En el último trimestre, de junio a septiembre, el coste para alquilar ha descendido un 4,2%.

En pleno centro de Elche, encontrar un piso para alquilar cuesta de media 6,6 euros el metro cuadrado, un 5% más que en agosto y un 9,3% más que hace un año.

Por poner algunos ejemplos, en el centro de Elche es posible alquilar un piso por 600 euros, aunque eso sí, de planta baja y con una única habitación. También es posible encontrar un ático por 800 euros, aunque también con una única habitación. En Carrús la falta de pisos para alquilar es manifiesta y también en Altabix. Los precios, según la zona de la ciudad, oscilan por lo general entre los 500 y los 1.200 euros.

Según el último informe de precios del conocido portal el precio medio por metro cuadrado en alquiler subió un 4,8% en la Comunidad Valenciana durante el último trimestre, hasta situarse en los 8,9 euros, mientras que en los últimos doce meses las rentas subieron un 15,8%. El dato del tercer trimestre es un 4,9% inferior al precio máximo de la serie histórica, alcanzado en 2006.

La provincia de Alicante ha visto cómo sus precios crecían un 3,1% durante el último trimestre, hasta situarse en 8,5 euros por metro cuadrado al mes. En la capital los propietarios alicantinos piden también un 8,3% más por arrendar sus viviendas que hace tres meses, con una media de 9 euros/m2, lo que supone el mayor precio de la serie histórica en la ciudad desde que idealista tiene registros. Finestrat (13,1 euros/m2) es el municipio más caro de la provincia para alquilar una vivienda.

Por otra parte, el precio medio de los arrendamientos subió un 5,6% en Valencia capital durante el último trimestre. Esta subida ha dejado el precio del metro cuadrado en 10,5 euros, lo que supone el mayor precio registrado en la ciudad desde que idealista tiene datos. La provincia valenciana también experimentó una subida de precio de un 6,9% hasta situar la renta del metro cuadrado en 9,6 euros mensuales. Alboraya, con 14,4 euros/m2, se sitúa como el municipio más caro de la provincia.

Para Francisco Iñareta, portavoz del conocido portal inmobiliario por internet, “el mercado del alquiler se enfrenta ahora mismo a un gravísimo problema de oferta que mantiene tensionados los precios en las grandes capitales. La demanda no solo no ha dejado de crecer tras la pandemia, sino que se multiplica con todas aquellas personas que son expulsadas del mercado de venta por no poder acceder a financiación".

El representante también añade que mientras esto ocurre, la oferta de vivienda disponible "no deja de drenarse sin encontrar reposición. La falta de seguridad jurídica provocada por las medidas del Gobierno en materia del alquiler ha incentivado la desinversión en el mercado y causado la desaparición de la oferta. Las políticas punitivas y coercitivas no solo van contra los propietarios sino contra el propio mercado. Sin medidas que estimulen la aparición de nuevo producto, en unos meses nos daremos cuenta de que el problema ya no solo es el precio sino la desaparición total del mercado”.

Subidas suavizadas

El precio del alquiler de viviendas en España se incrementó un 0,1% durante los últimos tres meses. A cierre del mes de septiembre de 2022, arrendar una vivienda en nuestro país tenía un coste de 11,2 euros por metro cuadrado, una cifra que es un 1,1% más baja que la registrada al cierre del mes de agosto. En tasa interanual, los precios se han incrementado un 6,4%, aunque se sitúa un 2,2% por debajo del máximo alcanzado en septiembre de 2020, hace ahora 2 años.

En la ciudad de Barcelona los precios se han incrementado un 3,8% desde el mes de junio de 2022. El metro cuadrado se ha situado en 17,8 euros/m2 y el crecimiento interanual se sitúa en el 20,3% y marcan el nuevo máximo histórico de la ciudad.

Madrid finaliza el trimestre con una subida trimestral en el precio del alquiler de vivienda del 4,2% (un 10,8% interanual), lo que sitúa el precio del metro cuadrado en la capital en 16,3 euros. Si lo comparamos con el precio máximo de mayo de 2020, la caída es del 2,6%.

El precio del alquiler subió un 5,6% en Valencia durante los últimos 3 meses. Este incremento ha dejado el precio del metro cuadrado en 10,5 euros. La subida interanual del 18,1% sitúa el precio en su nuevo máximo histórico.

32 capitales tienen precios del alquiler más elevados que hace un trimestre. Alicante es la capital en la que más ha crecido el precio del alquiler durante estos meses, con un incremento del 8,3%. También ha sido considerable el aumento registrado en Santa Cruz de Tenerife, donde han subido un 6%, seguida por Soria (6%), Palma y Valencia (5,6% en ambos casos). En Barcelona la subida alcanzó el 3,8%, mientras que en Madrid ha llegado hasta el 4,2%. En el resto de los grandes mercados los precios también han subido: Málaga (4,6%), Zaragoza (0,9%) y Sevilla (0,1%). En Bilbao los precios no se movieron.

La mayor bajada se ha dado en la ciudad de Segovia, donde los propietarios piden un 7,1% menos por arrendar sus viviendas que antes del verano. Le siguen las caídas de Teruel (-6,6%) y Cáceres (-6,4%).

Barcelona es la capital más cara para alquilar una vivienda, con 17,8 euros/m2, seguida por Madrid (16,3 euros/m2) y San Sebastián (15,9 euros/m2). En cuarto lugar se sitúa Bilbao (12,7 euros/m2) y ya en quinto lugar está Palma (12,6 euros/m2). En la parte baja de la tabla encontramos a Zamora (5,6 euros/m2), Cáceres (5,9 euros/m2) y Ciudad Real (6 euros/m2).

El índice de precios inmobiliarios

Para la realización del estudio de este conocido portal sobre precios inmobiliarios se analizan los precios de oferta (sobre metros cuadrados construidos) publicados por los anunciantes. Se eliminan de la estadística los anuncios atípicos y con precios fuera de mercado. Se incluye la tipología de vivienda unifamiliares (chalets) y se descartan los inmuebles de cualquier tipología que llevan mucho tiempo en nuestra base de datos sin obtener interacción de los usuarios. El dato final se genera utilizando la mediana de todos los anuncios válidos de cada mercado.