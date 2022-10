Analizar alimentos procesados de reciente creación con propiedades relacionadas con la salud es el objetivo principal de un nuevo proyecto europeo en el que participa la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche. Un equipo de investigadores de la UMH, liderado por la catedrática de Tecnología de los alimentos Esther Sendra Nadal, forma parte del consorcio "Seasoned", dedicado a los avances en análisis sensoriales de alimentos innovadores. Esta iniciativa, que cuenta con financiación europea, se reunirá este miércoles en Wroclaw (Polonia).

A esta reunión de arranque de proyecto asistirán los investigadores del Centro de Investigación e Innovación Agroalimentaria y Agroambiental (CIAGRO-UMH), Esther Sendra Nadal, David Bernardo López Lluch y Luis Noguera Artiaga. También, intervendrá el representante de la Cámara de Comercio de Orihuela, Pedro Mancebo. Seasoned (Advances in food sensory analyses of novel foods) es un proyecto coordinado por la Universidad de Wroclaw (Polonia) y, entre sus socios internacionales, además de la UMH, se encuentran el Basque Culinary Center (San Sebastián), la empresa italiana Redinn y la Universidad de Dinamarca del Sur. A lo largo de la semana, los socios del proyecto llevarán a cabo sesiones de formación sobre conductas responsables en la investigación, habilidades comunicativas, networking eficiente y manejo de datos.

El objetivo final de esta iniciativa es la creación de un centro de excelencia en análisis sensorial en Wroclaw, con el apoyo de centros de análisis de reconocido prestigio y trayectoria como el CIAGRO-UMH. El nuevo Centro de Conducta de Consumo Seasoned será una plataforma sin precedentes dedicada a la investigación científica, la colaboración con empresas y con los consumidores europeos. Asimismo, buscan fortalecer la formación de todos los centros que forman el consorcio mediante la cooperación, la formación y la puesta en común de buenas prácticas de trabajo.

El proyecto " Seasoned" tendrá 33 meses de duración, hasta julio de 2025. Para su desarrollo, la UMH cuenta con más de 190.000 euros de financiación de casi 1,5 millones destinados a "Seasoned", concedidos en el marco del programa de innovación Horizon Europe de la Unión Europea.