Polémica en las redes sociales. A las 17:42 horas de esta tarde, una cuenta de Twitter con el nombre y la imagen de la Universidad Miguel Hernández informaba de la cancelación de la fiesta de Bienvenida prevista para este jueves en el parking de Torreblanca. El tuit en cuestión también indicaba que solo se devolvería el 75% del importe de la entrada, y que el 25% restante se daría en bonos para gastar en las instalaciones de la UMH. Solo siete minutos más tarde, a las 17:49h, la verdadera cuenta académica destapaba el bulo, difundido por un estudiante de la propia universidad.

El alumno transformó su propia cuenta y modificó el nombre, el logo, la foto de portada e incluso la biografía para dar consistencia a su trampa, pero no pudo hacer lo mismo con la marca de verificación que solo puede lucir el auténtico perfil de la UMH. En cualquier caso, la rapidez con la que actuó el canal oficial para desmentir la falsa información eliminó cualquier posibilidad de que el engaño se propagara.

Como reza el dicho, la mentira tuvo las patas muy cortas y no llegó ni siquiera a despegar. La verdadera cuenta citó el tuit impostor para contar la versión real y oficial. El mensaje esclarecedor comienza con un contundente "Esto es FALSO", pero a continuación, el community manager se permite el gusto desenmascarar al responsable que hay detrás de esta fake new y responderle con la frase de un conocido meme: "Rubén (que es el nombre del autor del bulo) no se sabe la de trabajar".

Debido a la previsión de lluvia de la @AEMET_CValencia del jueves 6 de octubre nos vemos obligados a cancelar la fiesta de bienvenida prevista.



Se abonará el 75% del importe de la entrada, el 25% será a través de bonos a gastar en la @UniversidadMH.



Sentimos las molestias. pic.twitter.com/kE8DWleu8Y — UMH (@R_Palacin14) 4 de octubre de 2022

La fuerza de la oración prácticamente eclipsa a la segunda parte del tuit, que es la importante y donde se señala que el dinero de la entrada de la fiesta de Bienvenida se devolverá de manera íntegra. Según se deja entrever en el tuit, la UMH informó previamente por correo electrónico de la cancelación del evento debido al pronóstico meteorológico que hay para ese día, así como del retorno total del importe pagado, pero la entidad se vio obligada a anunciarlo también por Twitter ante el embuste creado por uno de sus alumnos.

Esta no fue la única reacción por parte de la universidad al controvertido tuit, ya que además de citarlo para exponerlo a la fuerza de la verdad, también respondió al mismo al estilo Matías Prats: "Pero esto qué es". En este caso, el texto iba acompañado con la fotografía de Pilar Rubio en una comisaría de Policía, una imagen de uso recurrente en el lenguaje digital que se usa para denunciar un hecho, eso sí, en un tono evidentemente bromista.

Para entenderlo, hay que retroceder al origen de la instantánea de la mujer de Sergio Ramos sosteniendo un papel bajo el cartel del Ministerio del Interior y una placa policial. Fue la propia presentadora quien compartió esta foto para avisar de que "toda foto falsa, tuits falsificados, amenazas, montajes y demás, a partir de ahora, terminan en manos de la @policía", una publicación que ya forma parte de la historia de Twitter y que ha vuelto a salir a la palestra tras el intento fallido de mentira cometido por un estudiante de la UMH.

Curiosamente, no es la primera vez que el alumno causante de este enredo, Rubén, aparece en este medio. Meses atrás, INFORMACIÓN se hizo eco de un vídeo que publicó en su cuenta de Twitter y que alcanzó una gran repercusión. La grabación, realizada durante una noche en una discoteca de Bulgaria, mostraba cómo él y varios de sus amigos festejan como una hazaña haber conseguido que en el local suene el tema de Melendi dedicado a Fernando Alonso, 'El Nano'. Un simpático viral que, a todas luces, es una acción mucho más memorable que suplantar la identidad de tu universidad.