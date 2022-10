El líder del PPCV, Carlos Mazón, ha reiterado hoy uno de sus principales compromisos electorales para Elche si gobierna en la Generalitat. "Habrá tranvía en Elche", ha señalado en el transcurso de un desayuno informativo de Fórum Europa Tribuna Mediterránea en València. Si bien, lo ha citado junto a otros proyectos que se compromete a hacer en materia de transporte como el tranvía Dénia-Gandía "y no falsas promesas", ha señalado en referencia a este proyecto anunciado el pasado mes de mayo por la consellera de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Rebeca Torró, que vendrá a costar cerca de 200 millones de euros. También se ha comprometido Mazón a que "habrá", si gana las elecciones de mayo de 2023, tranvía entre Castellón y Vila Real, Grau y playas de Castellón y Tren de Alta Velocidad entre las tres provincias de la Comunidad Valenciana.

El líder del PPCV lleva como bandera electoral en Elche el tranvía que mejore la movilidad en la ciudad, un proyecto que no comparte el Consell. Así, desde la institución que dirige, la Diputación Provincial de Alicante, ha encargado un estudio de viabilidad de esta infraestructura que ya está en fase de licitación, según anunció hace unos días, precisamente, en una visita a Elche. "Es irrenunciable", dijo. "Mi compromiso con esta infraestructura no solo es institucional, de gobierno y de esta legislatura, sino que es personal allá donde pueda apoyar, desarrollar y trabajar o invertir para que sea una realidad", aseguró. Y criticó que la Generalitat no apoye este proyecto. "Seguimos sin entender por qué en Alicante puede haber AVE, Cercanías y tranvía, y en Elche no", lamentó.

El tranvía de Elche que propone Carlos Mazón busca impulsar la movilidad sostenible entre los barrios de la ciudad y favorecer la conexión del municipio con enclaves como el Parque Empresarial. Ha reclamado en varias ocasiones a la Generalitat la implicación en este proyecto. Lo considera una deuda histórica con Elche. El dirigente alicantino destaca la importancia de este tipo de transporte público para la regeneración de los barrios por los que pasa, favoreciendo a su vez la cohesión económica y social de la ciudad.

En este sentido, según avanzó el presidente de la Diputación hace unos meses, en una primera fase el tranvía de Elche discurriría a lo largo de la Avenida de la Libertad, dando servicio a los barrios más poblados del municipio, y conectando con el Parque Empresarial. Asimismo, este proyecto contemplaría las posibles paradas del tranvía, en esta primera fase, en la pedanía ilicitana de Torrellano y en la Institución Ferial Alicantina. Y defiende que entronca con la propuesta de Elche como Capital Verde Europea 2030.