Pepe Tejera, un cantante ilicitano fallecido en 2017, recibirá el próximo domingo el Ram d'Or de Elche, la principal distinción que concede la ciudad en la festividad del Día de la Comunidad, según ha anunciado hace unos minutos el alcalde tras la junta de gobierno, a la que ha elevado esta propuesta a través de una moción.

En la misma se explica que "El dia 9 d’Octubre, el dia de la Comunitat Valenciana, és el dia de major significació històrica per als valencians, per a l’afirmació dels nostres signes d’identitat més característics com a poble, i és també el dia que destriem per a reconéixer a determinades persones o entitats que han destacat especialment en els seus àmbits d’activitat. Enguany, la Junta de Govern Local proposa la concessió de les següents distincions a les entitats o persones que especifiquem a continuació,

Medalla de Plata del Bimil·lenari de la Ciutat a:

A Francisco Ródenas, tramoista del Misteri.

A Joan Castaño, historiador i arxiver del Misteri.

• A Rafael Ramos Fernández, arqueòleg.

• A Concepción Rodrigo Serrano, en el 25 aniversari del Taller Municipal de la Palma Blanca.

• A Asunción Martínez, campeona del món Sub 20, futbol femení.

• Al Congrés FACO ELCHE del Dr. Fernando Soler.

A les Entitats pel Benestar Animal (Sociedad Protectora de Animales y Plantas del Baix Vinalopó, CES Gatos, Huellas Salvadas).

A les Entitats pel Benestar Animal (Sociedad Protectora de Animales y Plantas del Baix Vinalopó, CES Gatos, Huellas Salvadas). A la Formació Professional de Salesianos Elche en el seu 50é aniversari.

A l 'Hotel Hort del Cura en el seu 50é aniversari.

A Agustí Agulló i Marcos, pel seu activisme a favor de la nostra identitat i la nostra llengua.

Ram d´or d’Elx a títol pòstum a l’artista i compositor:

• José Hernández Arce, “Pepe Tejera”.

En conseqüència, la Junta de Govern Local ACORDA:

Primer: Concedir la Medalla de Plata del Bimil·lenari de la Ciutat a Francisco Ródenas, tramoista del Misteri, Joan Castaño, historiador i arxiver del Misteri, Rafael Ramos Fernández, arqueòleg, Concepción Rodrigo Serrano, artesana, en el 25 aniversari del Taller Municipal de la Palma Blanca, Asunción Martínez, campeona del món Sub 20 de l’equip de futbol femení, Congrés FACO ELCHE del Dr. Fernando Soler, Entitats pel Benestar Animal (Sociedad Protectora de Animales y Plantas del Baix Vinalopó, CES Gatos, Huellas Salvadas), Formació Professional de Salesianos Elche en el seu 50é aniversario, a l’ Hotel Hort del Cura en el seu 50é aniversari, i a Agustí Agulló i Marcos, pel seu treball i rellevància en diferents àmbits de l’activitat cívica a Elx, com a reconeixement als mèrits i qualitats demostrats en la seua disciplina profesional o en la seua activitat.

Segon: Atorgar la distinció “Ram d’Or d’Elx”, a títol pòstum, a José Hernández Arce, “Pepe Tejera”, com a reconeixement al seu perfil humà i la seua carrera professional, estretament vinculada al món musical i artístic i a la nostra ciutat.

Tercer: Lliurar les distincions abans esmentades en el transcurs de l’acte institucional convocat per al pròxim diumenge dia 9 d'octubre, tot coincidint amb la data en què els il·licitans i tots els valencians mostrem públicament el reconeixement i l'orgull pels signes d’identitat que ens defineixen com a poble.