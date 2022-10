El prestigioso economista sevillano, José María O’Kean, ha participado en Elche en la conferencia inaugural del III Congreso Nacional de Derecho de Empresa sobre perspectivas empresariales en entornos de incertidumbre, que trata la inflación, la crisis energética y las expectativas de estabilización económicas. El evento lo impulsa el Foro de Debate Económico Germán Bernácer, con el apoyo del Colegio de Economistas de Alicante, la UMH, la UA, la universidad CEU, junto a otras instituciones públicas y privadas.

¿Qué perspectivas tienen las empresas en un momento de tanta incertidumbre?

No se sabe ahora qué puede pasar. La guerra en Ucrania lo marca todo. Ese conflicto va a seguir ahí y lo consideraremos una parte más del escenario. El petróleo puede estar alto en algunos momentos, y el tema del gas superaremos el invierno sin grandes cambios. Tampoco esperamos que la economía se pare y entre en datos negativos en 2023, solo Rusia. Sí habrá crecimientos bajos. Y todos los países están de acuerdo de que, dependiendo de cómo negociemos los salarios en diciembre y enero, vamos a poder estabilizar la inflación. La prevista para el año que viene es del 3- 3,5%, que es un dato razonable. Comprendo que la situación es difícil, los tipos de interés están subiendo, hay empresas que tienen problemas de abastecimiento y suministro, pero la economía está intentando encontrar un nuevo pulso en un escenario distinto, que no considero alarmante.

¿Cómo influye la crisis energética actual en la economía?

El principal problema es cómo se fijan los precios. La restricción del gas afecta, hay menos oferta y los precios suben. De las 21 plantas que licuan gas hay seis en España y una en Portugal. No tendremos problemas de abastecimiento. De pronto, la energía del viento y el sol son baratas y el gas, por la guerra, se dispara. Esto fomenta que a las eléctricas les interese producir gas porque le da precio a todo lo demás. Y tanto el gobierno europeo como el español, en lugar de cambiar esa regulación, que es disparatada, para tener la energía más barata, dicen que la energía está cara y cobran un impuesto especial a las eléctricas y se quedan con esos impuestos, y esto supone un incremento de costes que ha influido en toda la economía. Lo que no es correcto es cómo se regulan los precios. Muchas compañías que producen electricidad son las que la distribuyen y fijan un precio por fuera de mercado, es un oligopolio colusivo. Hace falta otra forma de fijar los precios que fomente más la competencia y no el acuerdo entre las empresas.

¿Qué pasará si la inflación se mantiene alta más tiempo?

Beneficia a las eléctricas de manera clara y al Gobierno, que recauda muchísimos impuestos, y va a recaudar más con los que les ha impuesto a las eléctricas y a la banca. Los perjudicados son los consumidores y las empresas, sobre todo las que tienen a la electricidad como un factor intensivo en la producción. Se han encarecido los costes una barbaridad y lo tienen que repercutir en los precios. Si el precio sigue así, hay sectores que dejarán de producir porque no van a ser competitivos ya que hay zonas del mundo donde la electricidad es barata y pueden producir ese bien y aquí acabará importándose. Pasó con las manufacturas, y esperemos que no pase con la cerámica y con los componentes de la construcción. Este Gobierno tiene las ideas muy claras, quiere que el Estado pese muchísimo en la economía. Hemos pasado de un peso del 43% del PIB al 49%. Con la inflación se está recaudando mucho IVA e impuestos especiales (alcohol o tabaco). También ha descendido la economía sumergida al pagar más con tarjeta que con dinero físico.

¿La coyuntura actual se resuelve solo con subir tipos de interés?

La inflación de demanda se está intentando parar. Pero por la parte de los costes no se está haciendo nada, más allá de los impuestos indirectos, bajada del IVA y los impuestos especiales. No se puede hacer mucho porque el coste de las materias primas está subiendo la inflación de oferta. Pero ahora entramos en la inflación de medio plazo, que va a empezar en diciembre y enero cuando negociemos pensiones y salarios. Las pensiones se están negociando al alza, el sueldo de los funcionarios se ha dividido en tres años, pero queda la parte gorda. El pacto de rentas consiste en que los márgenes empresariales se tienen que frenar y los salarios de los trabajadores tienen que tener una subida moderada. De momento, no parece que haya acuerdo, pero al final lo habrá.

«La política monetaria tiene que ser restrictiva, pero en Europa no lo es, con tipos de interés al 1,25% frente al 3,25% de EEUU»

Hay que moderar los salarios entonces...

El pacto de renta es fundamental para no disparar la inflación el año que viene. Si en 2023 empezamos con una subida de salarios del 10%, la inflación se nos va al 12% rápidamente. La política monetaria tiene que seguir siendo restrictiva. En Europa no lo está siendo, mientras que los tipos de interés están al 1,25%, en EEUU están al 3,25% y con intención de seguir subiendo. Con los salarios se debe llegar a un pacto, no nos vayamos al 12%, sino al 3,5% o al 4% a lo sumo. No se puede querer recuperar toda la inflación de 2022 subiendo un 10% los sueldos. Hay que ser sensatos.

¿Tiene la provincia de Alicante una distribución de los sectores económicos en el PIB adecuada para superar esta situación?

Sí, hay potencial porque tiene de todo. Tiene una agroindustria con productos de alta calidad, una parte industrial muy diversificada y un sector servicios muy amplio. Todas las economías que tienen niveles de renta altos tienen un 60-70% de PIB en servicios. También la construcción es fuerte en Alicante y la agricultura pura es un 2%. Es una provincia muy exportadora, lo que demuestra que es capaz de sacar productos que los quieren en otras partes del mundo, es muy competitiva. Quizá sí hay un problema de infraestructuras, que habría que mejorar, y la transformación digital en las pequeñas empresas.

«Hace falta otra regulación de los precios energéticos que fomente la competencia, y no el acuerdo entre las empresas»

¿Tendrá influencia en el mercado laboral?

No soy excesivamente pesimista con eso. Hay una corriente que señala que hay que volver a industrializar el país. Eso es favorable para el empleo porque se instalarán empresas que necesitan tener las materias primas cerca y no depender de países asiáticos que, si no llegan los componentes, me para la producción. Pero, por otro lado, si hay zonas del mundo donde se produce más barato porque el coste energético es menor, sí habrá pérdida de empleo.

¿Los presupuestos que ha acordado el Gobierno son los adecuados para salir de la crisis?

En la Comunidad Valenciana anuncian una bajada de impuestos con efecto retroactivo, para que me devuelvan dinero de Madrid tres semanas antes de votar. Está bien pensado (ríe). Y el Gobierno central anuncia una bajada del IRPF, que se paga en mayo, mes de elecciones en 2023, pero si se bajan los tramos de abajo, también se benefician los de rentas altas. Con el tema de la inflación se está recaudando mucho IVA e impuestos especiales (alcohol o tabaco), hay un éxito de recaudación. Y también está descendiendo la economía sumergida al pagar más con tarjeta que con dinero físico.

«La provincia de Alicante es muy competitiva, muy exportadora, pero tiene que mejorar las infraestructuras»

¿Qué aportan congresos como éste a los empresarios y directivos?

Sirven para contrastar opiniones. También se hacen contactos. Los ponentes tratamos de dar perspectivas diferentes porque, muchas veces, los empresarios viven en su mundo y parece como si fuera no pasara nada, y todo está cambiando mucho, deben tener una visión más global. Las empresas deben estar en lo que llamo círculo de viabilidad.