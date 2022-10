El colectivo ilicitano Volem Palmerar ha presentado, tal y como estaba previsto, sus alegaciones a las modificaciones del Plan General de Elche para consolidar el Mercado Provisional en su actual ubicación, junto a la ladera del río; y la del centro cultural l’Escorxador, necesaria para habilitar suelo verde que compense la pérdida del que se destinaría al nuevo zoco. El colectivo, en ambos casos, reitera su «denuncia sobre la despreocupación crónica que el Ayuntamiento de Elche ha tenido por buscar una mayor protección normativa sobre el palmeral. No sólo no ha revisado el PGOU de 1998, ha sido incapaz de adaptar a dicha normativa la declaración del mismo como Patrimonio de la Humanidad (...) Ha seguido priorizando la normativa urbanística aprobada antes de dicha declaración, con evidente desinterés de adoptar medidas más restrictivas y proteccionistas».

Volem Palmerar añade que sus alegaciones son coherentes con esta opinión. Así, en relación al mercado provisional aseguran que «ocupa una zona verde lindante con la ladera del río, donde se encuentra el origen del sistema de riego del palmeral ilicitano» añaden que «el emplazamiento del actual mercado provisional está catalogado en el Patricova como zona de peligrosidad nivel 1.

La autorización del organismo de cuenca (para su instalación) se hizo de forma provisional y con el compromiso municipal de su desmantelamiento y vuelta a su situación anterior». Sobre la actividad que desarrolllan afirman que «está ocasionando problemas no sólo de tráfico en una ya de por sí zona saturada, sino también de olores por las escorrentías de algunas de las actividades allí desarrolladas y que pueden filtrarse por el subsuelo».

Consideran que la «implantación del Mercado Provisional, en el emplazamiento de zona verde ocupada, fue una actuación ilegal que contravenía el Plan General, pero fue posible porque la promovió el mismo Ayuntamiento de Elche que la debió impedir, amparándose en su carácter de provisionalidad y en una interpretación torticera de concentración de toda la edificabilidad de más de 60.000 metros cuadrados de suelo en la ladera del río Vinalopó, destinada a pequeñas edificaciones relacionadas con el uso y destino de los espacios verdes de dicha ladera, en ese punto y para el uso de mercado incluido en el listado de actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas».

Añaden que se quieren justificar un «permutazo» con la parcela de l’Escorxador, «que legitimaría la agresión urbanística que se quiere consolidar en la zona verde colindante al río Vinalopó con la construcción de un nuevo y más amplio mercado central». Por ello solicitan la anulación del expediente de modificación para el cambio de calificación de la parcela del Mercado provisional por infringir la Ley del Palmeral, usar un mecanismo urbanístico «inadecuado» y no aportarse un informe de sostenibilidad económica, «ni una memoria de viabilidad, lo que no es más que un subterfugio para evitar el cumplimiento de la exigencia legal».

«Olvido»

Sobre la modificación de l’Escorxador explican que el Ayuntamiento pretende una modificación que supone un «olvido patente con respecto a los nuevos parámetros a aplicar en huerto histórico, con base en la Ley del Palmeral». Según Volem Palmerar, «la modificación propuesta nos parece no sólo ilegal sino innecesaria, ya que no gana ni un metro cuadrado de zona verde, tan solo lo hace sobre el papel, no sirviendo más que de coartada para justificar la tremenda actuación que el Ayuntamiento quiere realizar en la zona verde.