Cuatro horas de noche para derribar un puente y construir uno nuevo sobre las vías del tren

Cuatro horas de madrugada para derribar un puente sobre las vías del tren y construir uno nuevo. Es el tiempo que Renfe ha autorizado a los promotores de un futuro residencial de 1.200 viviendas para no entorpecer al tráfico ferroviario. El viaducto se sitúa en el sector urbanístico más desarrollado en estos momentos en el municipio, el E-21, entre el barranco de San Antón, Mesalina y la Ronda Este y el objetivo es unir la futura urbanización con la carretera de Alicante, la N-340.

La nueva infraestructura tendrá cuatro carriles, dos en cada dirección, y 22 metros de longitud. Sustituirá al actual puente de dos carriles, que presenta la imagen de camino rural. Parte de su estructura ya ha sido desmontada, a falta de la que sobrevuela las vías, que es la actuación que ha recibido luz verde del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). Los promotores esperan poder comenzar con los trabajos este mismo mes al estar todavía cerrando los últimos flecos de un largo proceso burocrático que ha retrasado unos meses.

Todo está preparado para iniciar los trabajos con un plazo de ejecución estimado de seis meses y un presupuesto previsto de alrededor de 700.000 euros.

La obra que tendrán que hacer por la noche se limitará a la fase de derribo y a la colocación de las vigas del nuevo puente, lo que esperan que tarde semanas. El resto de trabajos lo podrán hacer de día ya que no afectarán a la zona de paso de los trenes. Cuando llegue el momento de la demolición y del montaje de las vigas, será de madrugada, entre la 1.30 horas y las 5.30 horas aproximadamente cuando los operarios tengan vía libre para realizar estas labores al ser la franja horaria en la que no pasan trenes por este punto, ni de pasajeros ni de mercancías, que son los que más tránsito tienen de noche. Se da la circunstancia de que estas vías han visto multiplicar el tráfico ferroviario en los últimos meses debido a las obras de soterramiento en la estación del Carmen de Murcia. No obstante, por seguridad habrá un vigilante de Renfe que supervisará que las vías del ferrocarril están completamente despejadas antes de que los trenes vuelvan a pasar por éstas, según apuntaron los promotores.

Esta obra será la recta final de la urbanización del sector que comenzó en 2019, pero que empezó a gestarse hace más de una década. El desarrollo de este sector urbanístico ha contado con la construcción de otro puente, totalmente acabado ya. El viaducto, tiene cuatro carriles y dos sentidos de circulación y está levantado sobre el barranco de San Antón. Es la prolongación de la avenida de Jubalcoy, por lo que sirve para unir el barrio de Altabix-Universidad con esta futura zona de expansión de la ciudad.

Han proyectado tres manzanas de viviendas de tres, dos y un dormitorio, piscina comunitaria y grandes zonas verdes. En una de las manzanas han previsto edificios para 450 casas, en otra para alrededor de 370 y la tercera para 320. Su objetivo es poder iniciar las obras durante 2023.