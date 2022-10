Sumergidos en la impotencia

«Me han pasado del cielo al infierno». Así se expresa Ingeborg Heije, una vecina de Torrellano que, junto a sus dos hijos, vive sumergida literalmente en una pesadilla cada vez que llueve. Y todo ello a raíz de la duplicación de la carretera de acceso al aeropuerto de Alicante-Elche, que han supuesto un suplicio para ella puesto que tras finalizarse la obra su propiedad ha pasado a ser zona inundable.

Tras más de 28 meses de trabajos, en junio del pasado año finalizaban las obras de la mejora del acceso al aeropuerto, con la duplicación de la calzada de la N-338 en el tramo que abarca desde la N-332 a la A-70. En noviembre pasado, la vivienda de Heije sufría su primera inundación, algo que, antes de la duplicación de esta carretera, nunca había pasado. Y así viene padeciendo esta situación cada vez que llueve.

El problema parece estar en un error en el sistema de desagüe del encauzamiento de pluviales de esta infraestructura, que hace que una parte de las precipitaciones vayan a parar a su casa y a la zona.

«Tengo ya daños por valor de más de 30.000 euros que no puedo afrontar. Y tampoco tengo capacidad para proteger mi casa como me dicen», señala esta vecina, quien el problema le está incluso pasando factura psicológica debido a la impotencia y porque ve que pasa el tiempo mientras la Administración, asegura, no hace nada efectivo para resolver el problema.

Su vivienda, en la que ha tenido que colocar en algunas partes baldosas de 40x40 para intentar frenar el agua que anega todo, con muros que delimitan el jardín derribados y en la que incluso se tienen que turnar para barrer lo que se cuela por la entrada del hogar cuando hay precipitaciones, se encuentra en el camino de Chalefa. Y a aquí va a parar el agua de cuatro desagües de la obra viaria, según la afectada. Por eso, en esta vivienda unifamiliar el agua sigue llegando incluso cuando hace rato que las lluvias han amainado.

«Literalmente salimos nadando de casa cuando llueve», llega a afirmar la vecina tras dirigirse tanto al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana como al propio alcalde de Elche, Carlos González, quien se ha interesado por el asunto, al igual que la formación política Contigo.

Desde este ministerio sí que es verdad que han expresado que lamentan los daños y las molestias, se apunta a que la responsable es la constructora y se afirma que se han adoptado «las medidas necesarias para que no vuelva a repetirse la situación». Mientras, la vecina, con muros caídos por la presión del agua, juntas de paredes que no han soportado tanta humedad y piedras y barro sigue siendo la perjudicada por un fallo de una obra que costó 28 millones de euros y que sigue sin remedio.