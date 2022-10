Los representantes del estudiantado de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) apoyan el recurso propuesto por el mismo colectivo, el Consejo Social y el rectorado de la universidad para paralizar la implementación del grado de Medicina en la Universidad de Alicante (UA), al considerarlo "perjudicial" tanto para el estudiantado como para el sistema público de salud. La Delegación de Estudiantes de la UMH votará a favor en el Consejo de Gobierno, que se reúne este lunes, de recurrir el grado de medicina de la UA. Argumentan que el estudiantado ya se encuentra saturado en los diferentes centros médicos donde realizan sus prácticas desde segundo hasta sexto curso. Por ello, explican, que, añadir una nueva facultad, implicaría empeorar esta situación y extender dicha problemática a otros centros sanitarios. El Consejo de Gobierno de la UMH decide hoy si acude a la justicia como le ha instado el Consejo Social.

La decisión, afirman, de la implantación del grado "no solo no supone un beneficio para los pacientes, sino que puede llegar a perjudicar su privacidad y, con ello, la relación médico-paciente". Esta preocupación surge tras las palabras de la exconsellera de Sanidad, Ana Barceló, de que negociarán con la UMH las plazas en los hospitales. Los estudiantes lamentan que Barceló "desconociera" el Real Decreto 1588/1986 que cita que un hospital universitario sólo podrá estar vinculado por concierto o convenio a una única universidad para la impartición de una misma titulación.

Por ello, consideran que estas intenciones implicarían una pérdida de los convenios que disponen actualmente en hospitales que cuentan con todas o la gran mayoría de las especialidades clínicas (Hospital General de Alicante Doctor Balmis y el Hospital General de Elche). "Esto supondría saturar uno de estos dos centros para incorporar a los 75 estudiantes de la UA, y el otro para los 130 de la UMH", aseguran los representantes del estudiantado de la universidad ilicitana. Además, aseguran que se incumpliría el plan de estudios presentado a la ANECA en 2018.

También se muestran escépticos respecto a las palabras del actual conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, "aunque fuera desde su opinión" de que implementar este grado "cumpliría con los deseos del Ministerio de Sanidad". Desde la Delegación de Estudiantes creen que lo primordial es satisfacer la calidad asistencial de los pacientes, y no aumentar plazas de estudiantes sin existir recursos suficientes para ello. Afirman que "la calidad debe primar sobre la cantidad", e instan al Ministerio de Sanidad a incrementar plazas MIR "y no aumentar más el superávit de egresados".

También se amparan para pedir dicho recurso, y calificar el grado de "innecesario", en que ni desde el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) o cualquier otra entidad miembro del Foro de la Profesión Médica, aseguran, hayan reclamado aumentar el número de plazas. "Todo lo contrario", insisten, y creen que hay "superpoblación" de egresados al haber crecido en un 66% el número de facultades de medicina, principalmente en universidades privadas durante los últimos años, pero solo en un 16% las plazas MIR.

Sumado a esto, destacan que muchos políticos se han basado en que muchos médicos se jubilarán en la provincia en los próximos años, lo que implicará un déficit. Sobre esto, apuntan, en primer lugar, que la jubilación de muchos especialistas implicará "escasez en el número de tutores MIR", y también que la bolsa de los mismos es nacional y no provincial. Además, afirman, "este periodo es temporal, y no permanente".

Por ello, consideran la implementación de este grado en la UA como "un malgasto público, y no una inversión". Consideran los estudiantes que sería mucho más conveniente invertir esos recursos en mejorar la docencia de medicina en las demás universidades públicas de la Comunidad "o, mejor aún, destinarlas a mejorar las condiciones de los centros sanitarios de la provincia".

Instalaciones insuficientes

La Delegación de Estudiantes de la UMH pone en duda la calidad de dicho grado al, asegurar, que no hay instalaciones suficientes para ello. "Visto está que el estudiantado de Enfermería de la UA realiza sus prácticas de anatomía en las instalaciones de la UMH", señalan como ejemplo. Además, señalan que el hospital con el que, supuestamente, tienen convenio es el de Torrevieja, que ya no es gestionado por la empresa con la que firmaron el mismo, el Grupo Ribera Salud, sino de titularidad pública. "Un centro que destaca por tener a sus pacientes con largas horas de espera, e incluso, un trato denigrante", indican en un comunicado los representantes de los estudiantes.

Desde la Delegación de Estudiantes creen que este grado presenta numerosas cuestiones que ponen en duda "tras analizar en profundidad el expediente de dicho grado" como, por ejemplo, "que el informe emitido por la ANECA fuera del año 2018, o que el rector de aquel entonces, Manuel Palomar, renunciara a su implementación para ese mismo año".

Lamentan que, a su juicio, se haya utilizado la implementación de este grado "con fines partidistas y que en ningún momento se hayan dado argumentos técnicos de peso y realistas", tras ver como el pasado mes de abril algunos dirigentes de varios grupos políticos señalaban esta noticia como "un acto de justicia para recuperar lo que le arrebataron a la UA". "Muchos miembros de la comunidad universitaria actual no participaron en ello, o directamente, ni siquiera habían nacido", añaden.

Por último, critican a la Conselleria de Universidades que no les haya tenido en cuenta en las negociaciones, a la que acusan de "no haber tenido sensibilidad" con el estudiantado de Medicina de la provincia. También lamentan que los rectorados no les hayan propuesto participar de las negociaciones. Afirman que son el principal colectivo afectado, y, reivindican ser escuchados.