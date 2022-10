«Mi abuelo me traspasó el amor por el campo pero mis hijos no seguirán, lo ven como un castigo»

En la gala de Asaja le dedicó el premio a su abuelo. ¿Faltan referentes en el campo?

Es un trabajo que si no te gusta de verdad lo harás muy desganado…la mayoría trabaja por trabajar, no por el amor a la agriculrura, sin embargo, como mi abuelo, que con 87 años seguía dando tumbos en el campo, sí me traspasó ese amor y lo veo desde otra forma. Mi padre, por ejemplo, es agricultor y es totalmente diferente porque tenía muchas ganas de jubilarse. Yo claro que me jubilaré, pero me gustaría trabajar hasta que me muera.

Hace seis años dio un cambio a su vida cogiendo la explotación familiar cuando su padre se jubilaba. ¿De qué sector venía?

Mis padres y abuelos han sido agricultores y vivíamos todos juntos porque era una casa muy grande. Desde pequeña he trabajado en la agricultura y luego estudié programación, un FP de Educación Tecnológica. Entré a una empresa, tuve mala experiencia y trabajé en un supermercado bastante tiempo hasta que mi padre un día me dijo que se jubilaba. Cuando he tenido tiempo libre siempre les he ayudado en el campo, en vacaciones…es como que me daba una pena que ese trabajo, que para mi no lo es, desapareciera…ya montó hace treinta años lo último en agricultura que es el cultivo hidropónico.

¿Es más complicado que cultivar directamente sobre tierra?

Se cultiva sobre una especie de cojines de fibra de coco y puedes controlar más la planta. Para implementar esta técnica es mucha inversión la que se tiene que hacer para producir pero una vez que la haces ahorras en agua, abono, está todo más controlado. Ahora son riegos de cuatro o cinco minutos y no una hora, y si sobra algo va a un pozo de drenaje para otros cultivos de fuera. Además está informatizado. Hay una bandeja que es la demanda y con unos sensores se detecta cuando la planta le pide al ordenador que tiene sed, y le manda el riego.

¿Se divulga lo suficiente sobre el mundo agrícola y sus posibilidades?

Cuesta entrar y no ves lo que es la agricultura más moderna. Ahora hay una feria en Madrid y ahí puedes ver algo de variedades de tomates, pimientos, calabacín, pero de tecnología en agricultura algo, pero lo de mis cultivos…lo tienen empresas más grandes pero para los pequeños no lo he visto en otros agricultores.

Faltan apoyos para meter la cabeza...

Tienen que darse ayudas para crear eso…te ayudan en maquinaria y para construir pero una parte muy pequeña, y en este sector si no ganas no tienes...y es muy caro para verlas venir porque tienes muy poco margen de error. Es fácil cuando llevas bastante tiempo pero al principio no y es un trabajo sacrificado, en verano estás 12 o 13 horas, y en invierno dices de hacer ocho porque en algún momento hay que parar.

¿En qué ha innovado tras coger las riendas del oficio?

Cambié la variedad, antes solo producía liso, y pasé al Raf. Luego en controles de plagas utilizo bichos, es decir, hay ciertos depredadores que atacan los huevos de una plaga. Notas que con ello no hace falta fumigar tanto, es un cultivo más enfocado hacia el ecológico sin serlo, el producto no lleva casi veneno. Aunque a esos bichos también hay que controlarlos, debe haber un equilibro y estar siempre pegado a las plantas, no te puedes ir de vacaciones porque si aumentan los que te defienden también te hacen daño.

¿Cómo fue el arranque?

Muy mal, mi padre me enseñaba pero los tomates no salían bonitos, salían con chichones, hasta que, a base de meter la gamba, al final me salieron bien. Iba aprendiendo en los ratos que él tenia, pero como estaba jubilado venia a ratos.

¿Cree que tendrá relevo?

Mis hijos no van a seguir, la agricultura a largo plazo solo se quedará para las grandes empresas y pinta mal. Tengo uno de 20 y otro de 17 años, ambos estudiando, y el campo lo ven como un castigo.

¿Nota que faltan más mujeres liderando proyectos como el suyo en el terreno agrícola?

Siempre se ve como que el hombre es el agricultor y la mujer es la que acompaña, pero una mujer puede llevar una explotación igual que cualquier otra empresa. Cierto es que casos como el mío no he visto, en ganadería sí que veo mujeres pero en agricultura, así, con invernaderos, no...quizás porque no se atreven...o igual porque sigue siendo un mundo un poco machista.

Ya manifestó que no es partidaria del agua desalada...¿Temen quedarse sin recursos?

Prefiero no pensarlo, cada día que me levanto pienso en trabajar, que ya hay bastantes cosas malas, pienso que va a llover y no me voy a quedar sin agua. Aquí siempre llueve, hay que ser positivos, pensaremos que se va a encontrar una solución pero el problema es que no querré volver a mi antiguo trabajo y me forzarán a hacerlo si no tengo agua. Ahora tenemos, pero si de un día para otro nos la cortan tenemos balsas pero solo podemos aguantar un año. En cuanto a la desalada, es muy cara y el agua tiene que venir más limpia de sales, es muy difícil de utilizar. Se puede emplear pero habría que cambiar cojines y si hago cambios cada cuatro años no me sale rentable.