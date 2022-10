El Juzgado de lo Contencioso Número 1 de Elche considera que la resolución del contrato del Mercado Central ejecutada por el equipo de gobierno de PSOE y Compromís "fue ajustada a derecho". Si bien, el Ayuntamiento tendrá que indemnizar a la empresa concesionaria, Aparcisa, con un 3% de la prestación dejada de ejecutar. Son las principales conclusiones de la sentencia que el alcalde, Carlos González, ha anunciado este viernes, satisfecho a medias, porque la resolución judicial supone el batacazo definitivo al proyecto del edificio de abastos adjudicado durante el gobierno del Partido Popular que contemplaba un nuevo mercado con un parking subterráneo.

No obstante, el regidor socialista ha avanzado ya que el ejecutivo local va a recurrir el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porque considera que no cabe resarcimiento económico alguno a la mercantil y porque la sentencia omite la cláusula de riesgo y ventura que estaba en el pliego de condiciones del contrato y que fue aceptada por la concesionaria al firmarlo, que se traducía en que en caso de que aparecieran riesgos arqueológicos de valor, como para ser preservados, el proyecto se detendría. La aparición in extremis del refugio de la Guerra Civil bajo el Mercado, que la Conselleria de Cultura ha pedido preservar por ley, fue el claro ejemplo.

El primer edil no ha querido entrar en las cifras de lo que supone la indemnización que reclama el juez porque en ningún momento hace mención a una suma cerrada, sino a ese 3% de la prestación dejada de realizar. No obstante, en el seno del ejecutivo local entienden que ese porcentaje se aplicará a los 10,4 millones de euros del valor del contrato, la única cantidad que aparece en el fallo judicial, por lo que en el mejor de los casos el Ayuntamiento tendría que resarcir a Aparcisa con 300.000 euros. Todo ello, siempre y cuando no se tomen en consideración las prestaciones ya realizadas como la ejecución de los restos arqueológicos o las obras aparejadas a la instalación del Mercado provisional, algo que a juicio de PSOE y Compromís debería de restarse de la cuantía principal.

De cualquier manera, el juez indica que la indemnización deberá de ventilarse en un expediente administrativo específico y a doc, es decir, una vez la sentencia esté en ejecución, lo que hace indicar que no habrá un acuerdo entre ambas partes por las cifras y que esta cuestión también podría acabar judicializándose.

Por otra parte, a los placeros también les reconoce el derecho a mantener sus puestos en las mismas condiciones pactadas por la concesionaria cuando firmaron el contrato y por un plazo de 40 años, algo con lo que ya contaba el equipo de gobierno cuando acordó la resolución del Mercado Central.

Con todo ello, la sentencia supone estimar parcialmente la pretensión de Aparcisa, según el alcalde, porque la mercantil gallega pretendía que la resolución del contrato fuera considerada como una renuncia carente de fundamentación y establecía otro sistema de cálculo de la indemnización. Sin embargo, el juzgado de lo Contencioso reconduce los intereses de la concesionaria a la letra G del artículo 223 de la Ley de Contratos Públicos del Sector, que es la vía del 3% de la prestación dejada de realizar, lo que es más favorable para las arcas municipales. Y es que la mercantil había invocado como causa de resolución del contrato al artículo 269 i de la ley, lo que hubiera implicado tener que indemnizar por una mayor cantidad.

Igualmente, el juzgado da la razón al Ayuntamiento en que el contrato del Mercado Central no podía modificarse como quiso hacer la mercantil cuando apareció el refugio de la Guerra Civil para hacerlo compatible con el parking subterráneo reduciendo el número de plazas de estacionamiento.

Valoración del alcalde

Para el equipo de gobierno, este fallo judicial es nítidamente favorable a los intereses municipales. "Nos da la razón en lo esencial y en lo más importante", aseguró el alcalde, quien añadió que supone un varapalo para los que pronosticaron indemnizaciones escandalosas y millonarias, en clara alusión al Partido Popular y a Aparcisa a los que ha señalado como "dos grandes derrotados", quienes llegaron a apuntar a que habría que resarcir con 16 millones de euros.

Carlos González ha defendido que las decisiones que tomaron "fueron coherentes con la preservación de los valores patrimoniales del centro histórico" y ha insistido en que esto demuestra que tenían razón.