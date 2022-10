Si hiciéramos un listado con los oficios de los que menos se habla muy probablemente entraría en el ranking el de enfermera en un centro penitenciario. Son esas manos que curan igual que en un centro de salud o en las Urgencias de un hospital, pero su labor está mucho más invisibilizada y condicionada a unas normativas obsoletas que les complican su trabajo.

Nancy Vicente es profesora de Enfermería del CEU de Elche y supervisora del Centro Penitenciario Alicante II, en Villena. Recientemente fue galardonada por el Ministerio del Interior con la Medalla de Plata al mérito penitenciario por la gestión sanitaria en la cárcel durante la pandemia de coronavirus, ya que ella y su equipo tuvieron prácticamente que adaptar los protocolos sanitarios a una prisión y se han encargado de prácticamente todo.

Desde la realización de PCR’s a la vacunación, teniendo en cuenta que los internos llegan de todas las comunidades y tenían que adaptar la historia clínica a la estrategia autonómica de Sanidad. Desde la humildad señala a este diario que este premio es compartido con todos sus compañeros que, a una, se enfrentaron a un virus desconocido para proteger a los internos y a ellos mismos.

Por ello siente que «no les creamos aversión, suelen tener mucho respeto e incluso admiración por el trabajo que llevamos a cabo».

Por experiencia, tanto a Nancy como al resto del equipo en su centro les ha tocado aprender día a día porque nadie los preparó a un trabajo en un ecosistema tan particular como una cárcel, hasta el punto de tener que especializarse en múltiples áreas para tratar a un millar de internos, que van de los 18 a los 80 años.

Tal y como narran, más allá de las curas hay personas con VIH, hepatitis, con drogadicción, enfermedad mental, cardiopatías y otras patologías específicas o que necesitan tratamientos, por ejemplo, de diálisis, por lo que el campo de actuación es muy amplio.

Además se ha potenciado la medicina preventiva, por lo que tratan de transmitir el conocimiento a los usuarios para que aprendan del autocuidado, que sean autosuficientes y sepan gestionar su patología. Reconoce la profesional que al final terminan conociéndolos a todos y «ellos también a nosotras, saben a quien dirigirse y en qué podemos ayudarles».

Esta enfermera dice bien alto, y lejos de lo que podrían pensar otras personas por el estigma social, que no tiene miedo a ejercer donde lo hace, se siente segura y le apasiona su trabajo porque «muchos de los internos acceden por primera vez a un servicio sanitario cuando entran en prisiones por su aspecto social, y tienen en el personal de enfermería ese apoyo, esa persona de referencia».

El número de personal asistencial ha ido ganando peso y que el equipo está conformado por nueve enfermeros, más la supervisora, ocho auxiliares y médico. Luego dentro de la institución también hay psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas...

Por ello siente que «no les creamos aversión, suelen tener mucho respeto e incluso admiración por el trabajo que llevamos a cabo». La trayectoria de Nancy Vicente está muy ligada a esta prisión, donde tiene su plaza desde hace trece años tras haber pasado por un hospital psiquiátrico penitenciario y por la cárcel de Albocasser, en Castellón.

Si bien, reconoce que sigue siendo un terreno poco divulgado y quién accede es porque tiene claro donde se mete. Y para comprobarlo, sólo un ejemplo. La profesional, también como docente, explica que en sus clases de la universidad propuso llevarse a alumnos de visita a la cárcel para que sepan el papel de la enfermería «y me sorprende que el desconocimiento es total, no se hacen a la idea del papel fundamental porque no solo hacemos de enfermeras si no que coordinamos servicios».

La última oferta pública de Enfermeros de prisiones que lanzó el Ministerio de Interior era de 59 plazas y el plazo para presentar la solicitud finalizó en septiembre.

Con el paso del tiempo el número de personal asistencial ha ido ganando peso y que el equipo está conformado por nueve enfermeros, más la supervisora, ocho auxiliares de enfermería (TCAI), y médico, que no acude todos los días. Luego dentro de la institución también hay psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas, fisioterapeutas, optometristas, juristas...

Si bien, y tal como indica Vicente, hay una deficiencia de personal porque entiende que no se cubren todas las plazas de médicos, y en general tampoco tienen una bolsa de contratación, por lo que cuando un compañero está de baja o tiene una excedencia ese trabajo se lo tienen que repartir entre el resto en lugar de producirse una sustitución, según cuenta esta sanitaria.

Por otra parte, cuando llegan a los centros «no lo hacemos formados en esta institución, no hay ningún proceso educativo, ninguna prueba específica ni formación que se centra en instituciones penitenciarias como postgrado o máster».

A ello se le suma que el ejercicio de su profesión está supeditada a la propia prisión, dependiente del Ministerio del Interior y ahí, la regulación de los sanitarios va a una marcha más lenta que en el exterior.

«La institución no está evolucionando a la rapidez que debería hacerlo, es un medio que ha progresado mucho en lo asistencial pero tiene ese lado regimental». Al hilo, destacan que sus funciones específicas recogidas en el reglamento penitenciario están obsoletas, porque la última actualización es de 1986, explican, «y vamos más allá porque la prestación día a día no tiene nada que ver con esas funciones».

A ello se le suma que el ejercicio de su profesión está supeditada a la propia prisión, dependiente del Ministerio del Interior y ahí, la regulación de los sanitarios va a una marcha más lenta que en el exterior.

A este respecto, Vicente apunta que a pesar de que «queda patente de que podemos gestionar un servicio, que somos capaces» no pueden dar el paso de llevar la gerencia. «En mi caso soy supervisora de enfermería pero estoy gestionando un servicio sanitario, no tengo subdirector médico ni nadie que por encima de mi gestione como ocurre en un hospital». Responsabilidad a las espaldas que esperan que algún día tenga una justa compensación.