Una guía para que médicos de cabecera y ginecólogos recomienden el tratamiento hormonal para mujeres menopáusicas y qué criterios deben seguir en cada perfil e historial clínico. Es lo que han publicado 23 sociedades médicas europeas, la mayoría de España, y de Latinoamérica en la revista médica Maturitas. La doctora Amparo Santamaría, del Hospital del Vinalopó de Elche, es una de las expertas que ha participado y que busca llevar la información a todas las mujeres porque, no tiene ninguna duda de que la terapia hormonal evitará o disminuirá los problemas que acarrea la menopausia. Represento a la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia.

¿En qué se basa esa guía?

Cada uno de los coordinadores de los grupos de mujer de las 23 sociedades médicas hemos revisado todas las evidencias que hay en cuanto a la menopausia y los tratamientos hormonales. Hemos juntado a endocrinos, ginecólogos, cardiólogos o de patología digestiva, ginecólogos o de obstetricia, entre otros. A las mujeres en edad menopáusica no nos hacen ni caso, y hemos querido dar una herramienta, que es esta publicación, donde hemos hecho una revisión exhaustiva de más de 50 sistemáticas y hemos dado una serie de categorías y de criterios para poder poner tratamiento hormonal en mujeres según su perfil, para que no tengan miedo a ponerlo. Damos recomendaciones basadas en evidencias. Es muy difícil reunir a tanta gente, de una manera tan trasversal, de todas las especialidades, y hacer unas recomendaciones conjuntas para que todos los médicos, en cualquier lugar del mundo, sepan si pueden poner un tratamiento hormonal o no en cada caso que se les presente.

¿Siempre se puede recomendar el tratamiento hormonal?

Generalmente, sí. Por ejemplo, si la mujer tiene antecedentes de trombosis o si ha tenido algún problema oncológico, pues damos la guía para poder decirle cuál es el mejor tratamiento hormonal o cuál es la evidencia o riesgo de que pueda tener una trombosis. En el caso de que sea una mujer obesa, damos una serie de recomendaciones, consensuadas con expertos a nivel nacional e internacional, de cuál es la mejor terapia.

¿Qué ventajas tiene el tratamiento hormonal?

Es muy importante para evitar osteoporosis, problemas isquémicos, es protector, y mejora la calidad de vida de las mujeres. La mitad de la vida de las mujeres es sin regla, y si contamos que la media de vida es de 80 años, nos pasamos más de 30 años con una menopausia. Y, en muchos casos, el tratamiento hormonal iría bien para disminuir el cansancio, los dolores óseos, el malestar, el riesgo cardíaco… Por miedo o desconocimiento, no se está dando el tratamiento hormonal. El objetivo que tenemos es poner a la mujer en el centro, que parece que solo existimos cuando estamos en edad fértil, y que la menopausia no sea un tabú. Hemos creído que era el mejor momento de dar una visión médica y ver qué mujeres se pueden ver beneficiadas, en función de cada condición médica, de un tratamiento hormonal, que es, a veces, mejor que tomarte un antioxidante o un colágeno. Y esos tratamientos hormonales son los que en realidad van a mejorar su calidad de vida, aunque muchas mujeres lo desconocen. Va a hacer que nuestro cuerpo esté mucho más en equilibrio y disminuir las complicaciones derivadas de pasar de edad fértil a no fértil. Y evitaríamos muchos problemas que las mujeres sufrimos en silencio, como siempre.

¿Dónde se puede hacer ese tratamiento hormonal?

En cualquier unidad de ginecología. La mujer solo tiene que ir a su médico de familia o ginecólogo, ya que a esas edades nos hacemos revisiones cada año, y decirle que está en menopausia y qué puede hacer, aparte de una vida sana y tomar suplementos. Y que sepan que hay un tratamiento hormonal que restaura el equilibrio de las hormonas, no igual que en edad fértil, pero sí hay una gran mejora. El tratamiento hormonal hace un balance con el resto de las hormonas y restaura y disminuye el riesgo de tener osteoporosis, enfermedades cardiovasculares y mejora la sexualidad, que no se habla de ello. Porque cuando bajan las hormonas con la menopausia, disminuye el deseo sexual. Y el hueso baja de densidad y empiezan los dolores articulares. Las hormonas disminuyen y retrasan la aparición de todos esos síntomas.

¿Cómo es esa terapia?

Hay desde parches a tratamiento oral. No es difícil, y no se está dando por el miedo que hay, y por la falta de darle importancia a lo que nos pasa a las mujeres en esa etapa de la vida y que no nos explican. Lo que hay que hacer es dar visibilidad a esta etapa de la vida de la mujer y saber que los médicos tienen aquí una vía muy exhaustiva de qué se puede tomar o no.

¿Por qué no se ha extendido?

Porque de la menopausia no se habla. Es una etapa silenciosa de la vida de la mujer. Y es la de mayor riesgo cardiovascular, de ictus, de trombosis, osteoporosis, cansancio, incluso depresión, por el desbalance hormonal. Y nadie nos lo explica, es como que te dicen que te toca, que tienes que pasar por ahí. Y hace años se asoció el tratamiento hormonal con un mayor riesgo de cáncer de mama, o que podía dar trombosis a las diabéticas. Pero se demostró que era falso. Cualquier cosa era una excusa para no dar el tratamiento hormonal. Y con este trabajo damos una guía al médico de cabecera o al ginecólogo para poder darle un tratamiento hormonal a esa mujer que, de manera silenciosa, puede ir presentando problemas asociados al cambio hormonal que supone la menopausia. Y si la mujer lo quiere tomar, debería poder hacerlo, al menos saber que existe. Queremos que la mujer se informe de que existe esa terapia hormonal y que pueda hablar con su médico de ella con total tranquilidad.