La web habilitada por el Ayuntamiento de Elche para la campaña de renovación de electrodomésticos, elxelectrorenova.es, está que arde desde esta madrugada y solo hay un consejo que dar: tener mucha paciencia. El sistema es bastante anárquico porque da una información pero no resuelveo dudas. Ahora bien, solo los que están aguantando, al final, están teniendo su premio. Lla falta de información sobre lo que iba a pasar y el hecho de que la misma web que te invita a no tener prisa y, esto es lo más importante, no salir en ningún momento de ella, te eche pasados unos minutos (o segundos, según los casos), eso era algo que nadie esperaba. Desde hace unos minutos la web se encuentra literalmente caída, pero no se informa de si ha acabado o no el sorteo. Más tarde se ha recuperado.

Nueva oportunidad para hacerse con los bonos consumo en Elche Numerosos ilicitanos ya están en las redes sociales criticando el sistema o el hecho de que muchas veces la web salte y diga que no se puede cargar: solo un consejo, insistimos, armarse de paciencia y no tener prisa. En muchos estamentos públicos se está viendo a funcionarios con sus móviles intentando pillar uno de estos chollos: 200 o 300 euros para adquirir un electrodoméstico eficiente (ojo, que no valen las televisiones). Es evidente que los trabajadores tienen menos posibilidad de obtener un bono si la hora para pedir les coincide con su jornada laboral. ¿En esto nadie había caído?. ¿No hubiera sido más fácil un sorteo de bonos? Las críticas de aquellos que van a usar un servicio público y ven al funcionario con el móvil en la mano están subiendo de tono. Muchos consideran que hubiera sido mucho más sencillo sacar un simple número que meter a todo el mundo a "pelearse" hipotéticamente hablando" para obtener uno de estos bonos. La mayoría se ha suscrito durante los días previos esperando que hoy poder conseguir uno de los bonos fuera fácil, pero nada de eso. El concejal de Comercio, Felip Sànchez, dará una comparecencia a mitad de mañana para informar sobre la campaña aunque la fiebre que existe es tal que es posible que para esa hora se hayan acabado. La web no informa de ello. Desde hace 3 minutos está caída. Bono consumo de Elche: cómo conseguirlos y dónde gastarlos Los tres días, desde el pasado viernes, en los que se han podido dar de alta para agilizar trámites (que ha sido positivo) ha hecho un efecto llamada a esta campaña pero se está teniendo que pasar por otra cola, ante una pantalla que, de vez en cuando, salta por los aires (en el ben sentido de la palabra) o bien te deja entrar al sistema y, cuando esperas que te ofrezcan el bono, compruebas que no está, que sigues a cero. ¿qué ha pasado? ¿qué he hecho mal? El sistema no da explicaciones y surge la duda, ¿qué hacer?. La mayoría vuelve al principio, a la casilla de salida, pero otros muchos se marchan considerando que el sistema les ha engañado y culpan evidentemente al Ayuntamiento. Eso al menos se puede leer en muchos comentarios en redes sociales. Después de la primera campaña de este tipo que realizó el edil Felip Sànchez se aseguró que, ante las quejas que surgieron, se eliminarían trámites para evitar el colapso, pero muchos ilicitanos consideran que no se ha cumplido. Esta mañana, aquellos que han conseguido uno (o dos o tres) bonos porque han tenido suerte o bien se han armado de paciencia, han comunicado a familiares y amigos la buena noticia lo que ha hecho que la web desde primera hora de la mañana, evidentemente, vuelva a estar saturada. Quejas por el correo Algunos ilicitanos se están quejando porque después de haber sido elegidos y haber metido su tarjeta para pagar los 50 o 60 euros que hay que abonar no han recibido aún en el correo electrónico la copia. Desde el Ayuntamiento han explicado que: Tarda como 20 minutos en aparecer en tu perfil, no es instantáneo, o sea, no lo compras y aparece al instante, no, tarda como 20 minutos en aparecer en tu perfil 😉