Desde hoy 17 de octubre coinciden en Elche dos tipos de bonos para fomentar el consumo, apoyar al comercio local o, cuando menos, contribuir a tener unos electrodomésticos más eficientes de cara al medio ambiente. Para eso, el Ayuntamiento de Elche tiene ahora mismo en marcha dos tipos de bonos o ayudas: el bonoconsumo (bonos Elx consumo) y el electrobono (elxelectrorenova).

Por apuntar a lo más nuevo, y después de varias semanas de anuncios previos, la Concejalía de Comercio de Elche ha lanzado hoy lunes la segunda fase de la campaña de bonos Elx Consumo, dotada con dos millones de euros en bonos a la venta, de los cuales un millón de euros son subvencionados por el Ayuntamiento. Cada bono supone un 50% de descuento en las compras en los comercios adheridos.

El concejal del área, Felip Sánchez, ha señalado que “hoy, 17 de octubre, se abre el registro previo, y el próximo jueves día 20 comenzará la venta online de bonos. Además, habrá dos días de venta presencial para mayores de 65 años: los días 24 y 25 de octubre.”

“Tras el éxito de la primera fase, estamos convencidos de que la nueva campaña volverá a triunfar entre los ilicitanos e ilicitanas”, ha señalado Sánchez y ha avanzado que “los bonos dejarán directamente dos millones de euros en los establecimientos adheridos, pero, teniendo en cuenta que en la anterior fase los comercios triplicaron en ventas el valor de los bonos que canjearon, esperamos que se llegue a los tres millones de euros en ventas al finalizar la campaña”

El edil ha querido también destacar “la gran expectación y emoción con la que se esperan estos bonos. Prueba de ello es la gran afluencia de usuarios tanto a la web como en los días de venta presencial y el hecho de que en anteriores ediciones los bonos se hayan agotado muy rápidamente”.

“Dado que prevemos una gran cantidad de usuarios, hemos habilitado mejoras técnicas en la web para poder dar respuesta a esta alta demanda. Las mejoras técnicas más destacadas son el registro previo de usuarios, un sistema de cola y la implantación de la web en un servidor dedicado exclusivo”, ha señalado Sánchez.

En este sentido, el edil ha explicado: “En esta ocasión, los bonos saldrán a la venta en un mismo día, tanto a lo largo de la mañana como de la tarde. Todas aquellas personas que ya se hubiesen registrado no necesitan volver a registrarse, se guardarán sus datos de acceso y podrán entrar a la web con el usuario y contraseña que usaron en la anterior campaña. Se recomienda comprobar que se puede acceder.”

“Para las personas que no se hubiesen registrado anteriormente, podrán hacerlo a partir del día 17 de octubre. Es importante señalar que el orden de registro no implica ningún tipo de preferencia a la hora de adquirir bonos, sino que es una medida para intentar que no se dé una sobrecarga de la web en momentos puntuales de mucha afluencia de usuarios. Con esta medida se busca también que el proceso de compra de bonos sea más ágil.”, ha ampliado Sánchez.

Venta presencial

Respecto a la venta presencial para las personas mayores de 65 años, el edil ha explicado que “se realizará en horario de 10.00h a 14.00 y de 16.00 a 18.30h, el día 24 será en el Centro Polivalente de Carrús y día 25 en el Centre de Congressos de Elx, coincidiendo con el Día del Comercio Local.”

Los bonos Elx Consumo salen a la venta en bonos de 20, 50, 100 y 200 euros, de los que la mitad del valor está subvencionado por la Concejalía de Comercio. El máximo de compra de bonos que se puede realizar por persona es de 200 euros y se han de utilizar a razón de un bono por compra.

Asimismo, Sànchez ha agregado que en la jornada de hoy también arranca la adhesión de los comercios que deseen sumarse a la campaña.

El otro bono, uno de los más esperados

Por otra parte, el conocido como electrobono , por un lado, busca fomentar el consumo local y por otro lado, reducir la factura energética de la ciudadanía y reduciendo el consumo energético de Elx en general.

Pretende incentivar las compras en Elche, apoyando a los residentes en el municipio y a los establecimientos adheridos a este programa, promoviendo así la reactivación económica del tejido comercial y el consumo local y contribuyendo de esta forma a paliar tanto los efectos del COVID-19 como los de la guerra de Ucrania, mediante la concesión de subvenciones directas a consumidores y consumidoras.

El programa consiste en poner en circulación desde hoy lunes 17 de octubre una serie de bonos de diferentes cuantías que se podrán utilizar en cualquiera de los establecimientos adheridos al programa.

La campaña se gestiona mediante la Federación Alicantina de Comercio de la Pequeña y Mediana Empresa (en adelante FACPYME), que actuará como entidad colaboradora, en nombre y por cuenta del Ajuntament d’Elx, a todos los efectos relacionados con la subvención y de acuerdo con el convenio establecido entre ambas partes.

Se podrán adquirir electrodomésticos que como mínimo se ajusten a las siguientes categorías:

Frigoríficos, Side by side y Combis iguales o superiores a la categoría D de acuerdo con el Reglamento UE 2017/1369

Lavadoras iguales o superiores a la categoría C de acuerdo con el Reglamento UE 2017/1369

Lavavajillas mínimo de la categoría D de acuerdo con el Reglamento UE 2017/1369

Secadoras iguales o superiores a la categoría A++ de acuerdo con el Directiva Europea 2010/30 o su equivalente en el actual Reglamento UE 2017/1369

Hornos iguales o superiores a la categoría A+ de acuerdo con el Directiva Europea 2010/30 o su equivalente en el actual Reglamento UE 2017/1369

Encimeras de inducción.

La solicitud de adhesión y participación se formalizará a través de los responsables de la captación de comercios de FACPYME, de forma presencial.

En el sitio web de la campaña se incluye la información necesaria sobre la documentación a presentar por los establecimientos que quieran adherirse y los plazos para hacer efectiva la misma. Los establecimientos podrán adherirse durante toda la campaña hasta la finalización de la disponibilidad de los bonos.

Pueden ser beneficiarias de esta campaña las personas mayores de 18 años, mediante comprobación del DNI. El requisito de la mayoría de edad se exige en la fecha de adquisición del bono.

Tipos

Los tipos de bono serán los siguientes: bonos de 200,00 € por los que habrá que pagar 50,00 € resultando el total del bono, 250,00 € ; y bonos de 300,00 € por los que habrá que pagar 60,00€ resultando el total del bono de 360,00 €

El número de bonos de cada importe se podrá ir modificando en función de la demanda. De manera que, si durante la campaña se ha agotado alguna tipología de bonos, por ser los que más demanda tienen, se podrá bajar el número de bonos de los de menos demanda y aumentar los de mayor.

Cada bono se deberá utilizar en una única compra y tendrá validez hasta el 7 noviembre de 2022.

La compra realizada con el bono ha de ser superior o igual al importe del bono. El consumidor o consumidora abonará la diferencia económica entre el importe del bono y el importe de la compra realizada.

Cada consumidor o consumidora podrá adquirir un bono para poder canjearlo en los establecimientos adheridos a la campaña. El consumidor o consumidora deberá hacer entrega del electrodoméstico que renueva en el establecimiento donde vaya a hacer efectivo el canjeo del bono.

Los beneficiarios de los bonos habrán de acreditar en los establecimientos que son residentes en el municipio de Elche a través de la presentación del DNI o padrón municipal.

En caso de devolución del producto, en ningún caso se abonará la cuantía económica del bono. Los electrodomésticos adquiridos mediante la presente subvención deber no podrán ser puestos a la venta durante el periodo de dos años. El Ayuntamiento de Elche podrá, durante el periodo de un año, comprobar la propiedad de aquellos electrodomésticos adquiridos mediante la presente subvención.

Comerciantes

La persona titular del establecimiento comercial deberá hacer una foto del tique de la venta realizada y subirla a la plataforma digital. En el tique constará su nombre y NIF. Al tique se añadirá el nombre, apellidos y NIF de quien haya realizado la compra. El importe de los bonos que hayan sido canjeados, será compensado a los establecimientos adheridos por parte de FACPYME, a través de transferencia bancaria.