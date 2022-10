La portavoz de Ciudadanos (Cs), Eva María Crisol, ha alertado de las quejas de personas invidentes por la inseguridad que sufren con los carriles bici creados recientemente por el equipo de gobierno. "Era de esperar que llegaran reclamaciones por parte de diversos colectivos a los que no se ha escuchado, como los que representan a personas con visibilidad reducida, que han informado de los problemas que se encuentran para desplazarse en las calles en las que se han ubicado los nuevos carriles-bici que Compromís ha implantado con muy poco acierto", ha señalado la edil.

La cabeza visible de formación naranja ha cargado contra Compromís, como responsable de la Concejalía de Movilidad y ha dicho que "vive en su propia caverna de Platón, sin escuchar las necesidades de la ciudadanía”. Esta nueva denuncia de la que se ha hecho eco la portavoz de Ciudadanos ha llegado a través del Consejo de la Discapacidad, en el que “entidades como la ONCE de Elche han elevado sus quejas ante el equipo de gobierno”. La preocupación existente en el seno del colectivo de personas ciegas ha sido confirmada por un portavoz a este diario. "No me han atropellado de milagro", ha denunciado.

La edil ha asegurado que “los nuevos carriles se han construido sin consenso y sin consultar a nadie, por lo que únicamente responden a los criterios ideológicos de Compromís que ha creado una ciudad de bicicletas, en la que no tenemos cabida ni coches, ni peatones de ningún tipo si no obtenemos su permiso”.

Conductores del bus

Crisol ha pedido que se tenga en cuenta a los colectivos que se están viendo afectados por estas infraestructuras, entre los que ha incluido a conductores de diferentes líneas de autobuses urbanos. “Nos han trasladado que están teniendo muchísimos problemas desde que se pusieron en marcha los carriles-bici pero no pueden manifestarlo públicamente al tratarse de una contrata municipal con la empresa Auesa”, ha apuntado.

La concejal de Cs ha recordado que ha pedido en múltiples ocasiones los informes técnicos previos a la construcción de estas infraestructuras. “La respuesta que recibimos fue que estaban incluidos en el expediente, lo cual no es cierto”, ha afeado Crisol, quien ha explicado que “son carriles muy diferentes entre sí que se encuentran en zonas de urbanización muy distintas, por lo que no se puede aplicar el mismo criterio para todos; se debería haber pedido informes técnicos sobre su impacto, viabilidad y necesidad en cada uno de los casos, algo que no se ha hecho”.

Elecciones

Crisol entiende que igual que las peatonalizaciones, los carriles-bici pueden ser un "punto muy positivo para la ciudad, pero deben hacerse con buen criterio y consultando a las personas y colectivos pertinentes, algo que Compromís nunca ha hecho, ya que solo preguntan a quién les conviene, que casualmente suele coincidir con sus afines”.

La portavoz de Cs ha lamentado que “Elche esté perdiendo una oportunidad de ser mejor ciudad por la deriva del gobierno de Compromís y su socio cautivo del PSOE, algo que deberá cambiar a partir de mayo de 2023, cuando la falta de escucha y una forma de gobierno imperativa haga que la ciudadanía demuestre en las urnas que esa no es manera de gobernar”.