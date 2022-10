PSOE y Compromís acordaron este viernes reclamar a las distintas operadoras mejorar la cobertura telefónica en zonas de Camp d’Elx debido a la dificultad que tienen actualmente para acceder a una conexión de calidad en pedanías alejadas del casco antiguo. Ante ello, el equipo de gobierno pide a las operadoras que operan en el municipio que trabajen en solventar la escasez de ancho de banda y servicios de acceso a la red. «Se ha propuesto a las empresas de telefonía móvil que tomen medidas para poder garantizar unos servicios de calidad de acceso a la red a los vecinos que viven en las pedanías más alejadas del centro histórico», explicó el portavoz municipal, Héctor Díez.

Para ello, el Ayuntamiento de Elche plantea que en los futuros planes de implantación y mejora de infraestructura en el municipio prioricen, sobre todo, a aquellas zonas alejadas del centro que tienen más dificultades para poder acceder a un buen servicio de red, telefonía móvil y ancho de banda.

Los problemas con la cobertura en las pedanías ilicitanas también han sido evidenciados por el Partido Popular a lo largo de este año. El principal partido de la oposición reclamó en febrero al equipo de gobierno que se moviera para mejorar la cobertura móvil en las pedanías ante las quejas vecinales por las deficiencias en el servicio. Instaron al ejecutivo local a que intermediaran con las empresas de telecomunicaciones para garantizar el servicio. Los populares lamentaron que la «falta de cobertura o accesibilidad a internet repercute negativamente en la vida de miles de ilicitanos que viven en las pedanías». Advirtieron que hay negocios que no pueden cobrar con tarjeta, vecinos que no pueden llamar al médico o a familiares porque no hay cobertura, incluso problemas para teletrabajar.