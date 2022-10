El grupo municipal Vox ha dado a conocer las duras alegaciones que ha presentado a las recalificaciones urbanísticas que PSOE y Compromís tienen en marcha para hacer definitivo el mercado en la ladera del río (avenida Comunitat Valenciana) permutando zona verde del Centro Cultural Contemporáneo de L'Escorxador y para convertir el antiguo edificio de abastos en un inmueble gastronómico. La formación de la oposición pide suspender la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) hasta que se acredite su legalidad. En segundo lugar, reclama paralizar la tramitación de dicho cambio hasta que no se justifique adecuadamente a que se va a dedicar el mercado central para modificarlo a la clave 10, dejar de ser dotacional y hacerlo lucrativo como se indica.

Un parche

Para Vox, mantener dicho edificio en la ubicación actual, "es completamente contraproducente, por estar ubicado en una zona verde, por haber sobrepasado el tiempo concedido por su consideración de provisional y asegurar su demolición en la concesión, porque estéticamente es un parche". El partido representado por Aurora Rodil y Juan Antonio Alberdi recuerda que "no solo para los vecinos que llevan mucho años soportándolo, sino estética y paisajísticamente, porque crea unos problemas de circulación y carga-descarga que padecemos el resto de ilicitanos, mayormente los vecinos de la avenida de la Comunitat Valenciana, porque es ilegal edificar sobre una zona verde, clave “G” de dotaciones primarias, sin llevar a cabo lo establecido por la Ley para su realización".

Incide el partido en que la permanencia del edificio "sobre la zona verde usurpada, está supeditada a la creación de una nueva zona verde, en una zona actualmente edificable, para permutar, tanto la superficie del suelo, como la edificabilidad de las dos zonas, pretendiendo realizarlo con parte de la superficie de L’Escorxador, cuya zona verde ya está consolidada hace tiempo y además no cumple con los requisitos para considerarla dotación primaria.

El mercado central, donde está

Vox no entiende la negación a que vuelvan los placeros (actuales y desalojados) a ubicarse el edificio una vez rehabilitado, "dado que sería completamente compatible ubicarlos en una primera planta, como se quiere ubicar a los establecimientos de hostelería, y realizar un mercado como por ejemplo los que actualmente funcionan en Madrid (Mercado de San Miguel), en Sevilla (Mercado Lonja del Barranco), en Valencia (Mercado de Colón), dando servicio tanto de venta al público para llevar a casa, como para consumir en el mismo mercado".

La formación considera que dicha negación, "o lo que es lo mismo, la obstinación para que se mantenga el edificio provisional y los placeros en él, podría ser motivada, al igual que ha ocurrido en el caso del edificio de las Clarisas, intentar modificar el Plan General ante la propuesta de empresarios para instalar en el mismo un negocio muy lucrativo para ellos".

Y es que Rodil y Alberdi defienden que actual Mercado Central, posee "la mejor situación que podamos encontrar en la ciudad, céntrico y dentro del entorno peatonal que se está consiguiendo". Reconocen que el único inconveniente, es el aparcamiento, pero advierten que ese problema es el mismo que tendría el edificio con la utilidad gastronómica que está impulsando el equipo de gobierno.

Permuta ilegal

Por otra parte, Vox hace referencia al Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje: Nunca se destinarán a zona verde porciones residuales de la parcelación, ni se considerarán como tales las superficies de funcionalidad viaria estricta. En base a esta normativa, advierte de que es ilegal compensar la pérdida de zona verde de la ladera con la del centro cultural del antiguo matadero.

"No se puede permutar la superficie de la disminución de “G” de la zona verde del P.G.O.U. actual de la ribera del río, con la que se pretende sacar de la chistera del L’Escorxador, por no ser las superficies equivalentes, pero sobre todo, porque la segunda no cumple las condiciones establecidas en el Texto refundido del T.R.L.O.T.U.P en su artículo 3.2.b) mencionado anteriormente".