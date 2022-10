Elche da un paso más para reformular su imagen turística con un salto hacia la accesibilidad y las nuevas tecnologías. El Consell ha puesto en primera posición el plan estratégico turístico que el Ayuntamiento ha diseñado de 2023 a 2025. Así lo ha anunciado precisamente este viernes el director general de turismo, Herick Campos, quién, junto al alcalde, Carlos González, ha referido que llegar a este punto "no es casual" si no que desde hace tiempo se viene trabajando por potenciar lo que entiende que son tres claves: calidad, hospitalidad y sostenibilidad.

Un plan estratégico pretende que el turismo genere en 4 años el 16% de empleos en Elche Eso quiere decir que la administración local tiene el aval autonómico para ejecutar las 34 medidas que propone el Ayuntamiento, entre las que estarían la instalación de parkings disuasorios en las playas para mejorar la accesibilidad o la implementación de material didáctico y digitalizado en ciertos museos y patrimonios locales como el Palmeral. Fondos europeos Ahora bien, falta que el Ministerio acceda a dotar al plan de la inversión necesaria, por lo que el Ayuntamiento confía en que de aquí a noviembre se resuelva la convocatoria y la ciudad opte a los 2,4 millones que se solicitan. El Ayuntamiento aporta unos 600.000 euros y el resto procedería de los fondos europeos Next Generation que tiene que gestionar el Gobierno central. Si los plazos se cumplen este plan empezaría a rodar a partir del próximo año y tendría una duración de dos años. Una de las misiones es que los objetivos turísticos de Elche queden completamente alineados, por ejemplo, con la marca Costa Blanca. Según ha matizado Campos, "Elche ya sabe lo que es y sobre todo lo que quiere ser, tiene un plan estratégico que no tienen muchos destinos". Según el representante autonómico, la ciudad ha obtenido la mayor puntuación de una decena de proyectos aprobados entre unos 40 aspirantes. Más valor a museos El regidor, por su parte, ha expresado que hay tres aspectos fundamentales a tener en cuenta en este plan, y que serían las primeras medidas a tomar. Entre ellas la mejora de la experiencia turística en la Casa de la Festa y el Museo de la Festa actuaciones que podrían tener un coste próximo a los 400.000 euros. Los otros patrimonios que esconde Elche La segunda sería la puesta en valor del centro de experiencias turísticas de El Palmeral, en el Huerto San Plácido, "para convertir el Palmeral en un elemento de máximo interés". Sin dar demasiados detalles, el equipo de gobierno plantea que estos centros de interpretación estén a otro nivel en cuanto a nuevas tecnologías, que sean más interactivos y que los visitantes tengan más razones para entrar a visitar los huertos históricos. Por otro lado, este documento también regularía el plan de señalización turística con nuevas fórmulas más visuales. De igual forma, entienden que se debería promover más la accesibilidad en los 10 kilómetros de playas mejorando la accesibilidad con nuevos estacionamientos.