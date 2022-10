Gerardo Irles (Elche, 1954) recopila en el libro «Letra y música» los artículos periodísticos sobre Elche, la música yeyé y pop y la escritura que más le marcaron de los que publicó en varios medios, principalmente en INFORMACIÓN, desde mediados de los 80 a principios de 2000. Publicado por «Universitas Miguel Hernández», esta semana presentó esta antología en el local de la UMH en la Plaça de Baix.

Háblenos de su libro, «Letra y música».

He escrito mucho en periódicos, la mayoría en INFORMACIÓN, también en otros que había en Elche, en Asturias o Málaga. Es una antología de artículos periodísticos desde cuando empecé a escribir a mediados de los años 80, hasta que dejé de escribir en 2003. Está dividido en dos partes, una dedicada a Elche, yo fui patrono del Misteri, y otra a la música pop y yeyé. Es una antología de los artículos que he escrito en mi vida, también de los que escribía en una revista musical valenciana sobre, por ejemplo, Los Brincos, Los Bravos o Augusto Algueró, que era un músico genial, autor de la canción «La chica ye-yé».

¿Por qué eligió ese título?

Como me gusta mucho la música, en los discos de vinilo, antes, siempre ponía aquello de «música y letra de...». Cambié por «Letra y música», letra por la literatura y música porque tengo pasión por ella.

¿Y la ilustración de portada?

La hice con mi hermano Ricardo. Fue idea mía y la realización técnica suya. Todo queda en familia.

¿Sobre qué escribía de Elche en sus artículos?

Sobre todo lo relacionado con Elche. Del Misteri o su paisaje.

También ha dedicado sus artículos a otras temáticas.

Sí, a ciertos escritores que me han gustado, como Umbral, González-Ruano o Gil de Biedma. Es un poco variado el libro.

Ha sido un articulista muy reconocido.

En INFORMACIÓN empecé allá por 1982-1983, luego me contrataron en otro sitio, y después desde 1989 a 1997 fui columnista todos los domingos en INFORMACIÓN.

Y decidió dejar de escribir...

Soy economista y empecé a trabajar en asuntos financieros, y por eso dejé de escribir y me dediqué a esa profesión. Fui director de márketing en la Institución Ferial Alicantina (IFA). Empecé a escribir porque me gustaba y, por lo visto, lo hacía bien. Ahora tengo 68 años y cuando tenía 42 decidí dejarlo porque ganaba más con mi profesión.

¿Y nunca le ha vuelto a picar el gusanillo de escribir?

La verdad es que no. Lo tengo bien curado. He escrito lo que quería y estoy muy contento, y esa etapa se pasó. Hace 20 años que no escribo, pero la Universidad Miguel Hernández, a través de Miguel Ors, me pidió algo mío para publicar. Y le dije que solo si eran artículos ya publicados, porque mis amigos saben que ya no escribo.

Le habrá costado mucho seleccionar entre los centenares de artículos que ha publicado.

Sí, se han quedado muchísimos fuera. Yo ya escribí un libro, «Elche a mi manera», que me lo publicó la antigua CAM, donde ya metí una selección de artículos. Pero este es más abierto, con artículos de Elche, de música y de escritores. Pero yo sabía lo que quería seleccionar, el libro está hecho a conciencia.

¿Qué es lo que quería que apareciera?

Los que me siguen gustando 20 años después desde que dejé de escribir. Uno que recuerdo con mucho cariño lo publiqué en INFORMACIÓN, titulado «La costra: ¿arroz amargo?». Es una ironía. Tuvo bastante éxito y, si me tuviera que quedar con un solo artículo, sería ese. También hay otro que publiqué en este mismo periódico que es «Río amarillo», sobre las procesión de las palmas del Domingo de Ramos en Elche. Y en música, uno que escribí sobre Los Brincos y otro dedicado a Augusto Algueró, que fue marido de Carmen Sevilla.

Ahora que lo menciona. El arroz con costra, ¿tiene su origen en Elche o en la Vega Baja?

La costra es de Elche, por supuesto. Sé de la polémica, pero no es de la Vega Baja, ni de Callosa ni nada, es de Elche. En el artículo cuento una anécdota, que me contó mi madre, que en los años 40 y 50 a la costra le llamaban el tesoro escondido, por lo de la Dama de Elche.

Como experto, ¿cómo ve el actual panorama musical?

Estamos en una de las peores épocas musicales de la historia. Pasamos por un bache, musicalmente hablando. Yo soy yeyé y entiendo algo de música, y últimamente no hay buena música. La única que salvo es a Rosalía, que tiene su gracia y un estilo que está bien. Pero el resto ni me interesa, eso del reggaetón, a mí me gusta el pop. Antes había mucha mejor música que ahora, incluso para bailar. Nada es comparable ahora a Los Beatles, los Rolling Stones, Los Brincos, Los Bravos, Johnny Hallyday o la italiana Mina. No me gustan las letras actuales.

¿Cómo ve a Elche?

Estupenda. Hice el eslogan turístico de la ciudad: «Elche se lleva la palma». Tuvo mucho éxito. La ciudad está mejorando muchísimo, el fútbol no (ríe), pero la ciudad, me encanta, está muy cuidada. Lo mejor, su paisaje de palmeras.