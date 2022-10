Madres y padres del instituto Tirant Lo Blanc de Elche ya no saben qué hacer para que la Conselleria de Educación ponga remedio a una serie de carencias de las que llevan quejándose al menos diez años. Representantes de progenitores de este centro aseguran que finalmente han tenido que realizar una denuncia pública por "las malas condiciones" en las que sus hijos tienen que realizar Educación Física, porque tras intentarlo reiteradamente por los conductos oficiales la Administración autonómica, aseguran, no les hace caso. Al cierre de este artículo fuentes de la citada conselleria todavía no habían podido recopilar toda la información necesaria sobre las gestiones realizadas hasta la fecha para poder así pronunciarse al respecto.

"El centro educativo es, probablemente, el único de Elche que cuenta con un patio de tierra y grava, lo que está generando numerosas incidencias en las clases de Educación Física. Cada día son numerosos los estudiantes que solicitan a sus padres que vayan al centro a recogerlos porque presentan algún tipo de lesión a consecuencia de una caída en el patio", señala una integrante de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del centro. De hecho, insisten en que casi todos los días aparecen alumnos con heridas por las piedras y la tierra que bordean dos pistas deportivas que, por otra parte, insisten las mismas fuentes, se encuentran en un lamentable estado. Buena parte de su superficie se ha desconchado, precisamente por el arrastre de piedras, y también se ha convertido en zona de continuos resbalones. El IES La Asunción exige el arreglo de las pistas deportivas tras ocho años de reclamaciones "El centro dispone de dos pistas deportivas con presencia de grava alrededor y numerosos desperfectos, ya que no se ha actuado sobre ellas de forma integral desde su construcción hace más de 25 años y ha perdido hasta el suelo, lo que genera resbalones", continúa la parte afectada. Por otra parte, el hecho de que las dos pistas estén desniveladas conforme al patio "impide que se pueda realizar cualquier actividad deportiva porque supone tropiezos y caídas. Este estado tan deplorable de las pistas ha ocasionado que los equipos deportivos del IES Tirant lo Blanc se hayan tenido que ir a entrenar a uno de los colegios cercanos", asevera una portavoz de la AMPA. La portavoz informa además que se han reunido varias veces con el equipo directivo para tratar este asunto y este les ha comunicado que ya han emitido varios informes a la unidad competente. En principio, lo que se solicita en primer lugar es que se acondicione el entorno de las dos pistas. "Nos han manifestado su deseo de allanar el terreno y asfaltar con el objetivo de crear patios inclusivos, que permitan la realización de actividades durante los recreos y favorecer así un clima adecuado de convivencia entre el alumnado. Pero la respuesta y la actuación por parte de la autoridad correspondiente nunca llega", lamentan los progenitores. Así las cosas, desde la AMPA piden que se actúe cuanto antes para que el alumnado disponga "de unas instalaciones en condiciones y no se produzcan más accidentes", según indican por último las mismas fuentes.