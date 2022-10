La Conselleria de Cultura no subirá la aportación al Palmeral de Elche en 2023

El Palmeral ilicitano no verá subir los fondos de la Conselleria de Cultura en 2023 como el Ayuntamiento de Elche pretendía para poder mantener en perfectas condiciones el Patrimonio de la Humanidad. El departamento de Raquel Tamarit ha confirmado al periódico que tiene la voluntad de mantener el próximo año los 200.000 euros de presupuesto que este ejercicio ha inyectado a las arcas municipales y que ha supuesto cuadruplicar la consignación respecto a 2021.

El aumento de la financiación para salvaguardar el vergel ilicitano por parte de la Administración autonómica se produjo tras aprobarse la Ley del Palmeral el pasado octubre, una normativa que, entre sus principales novedades, compromete a la Generalitat Valenciana a financiar a partes iguales con el Ayuntamiento los gastos de conservación de los ejemplares tutelados.

Fondos autonómicos

Aunque el equipo de gobierno ha venido celebrando la subida de los fondos autonómicos destinados al oasis ilicitano, hace tan solo unos días reconoció que la aportación externa todavía estaba «muy lejos» de lo que se necesita, tal y como reconoció el portavoz municipal, Héctor Díez el pasado viernes.

El también concejal de Palmeral aseguró entonces que ya se lo habían hecho saber a la Conselleria y que «mientras no lleguemos a cifras superiores no es necesario profundizar en una valoración económica». Se refirió al estudio que anunció el alcalde, Carlos González, nada más aprobarse la ley, para cuantificar los gastos que exige la conservación del Palmeral, que de momento no ha salido a la luz.

Dos o tres millones

Si bien, el equipo de gobierno llegó a estimar hace unos meses que hacen falta entre dos y tres millones de euros para tener «inmaculado» el Patrimonio de la Humanidad, una cantidad completamente inasumible por las arcas municipales. De ahí que el Ayuntamiento haya visto necesario implicar no solo a la Administración autonómica, sino también al Gobierno central y a la Diputación en la conservación del Palmeral (ésta última aportó 50.000 euros este año).

Patronato

Más allá de la financiación de la que habla la ley, hay otra cuestión que esta semana ha sido objeto de críticas al coincidir con el primer aniversario de la aprobación de la legislación en las Cortes Valencianas: el retraso en renovar el Patronato y la Junta Gestora, los máximos órganos de control del Palmeral.

La Conselleria de Cultura ha confirmado a este diario que no ha recibido todavía por parte del Ayuntamiento los nombres de los integrantes de estos organismos que representan a las asociaciones cívicas relacionadas con el paisaje ilicitano.

Críticas de Volem Palmerar

El alcalde Carlos González este martes aseguró tras las críticas de Volem Palmerar estar configurando los órganos de la Ley, defendió que la normativa está en vigor y que» despliega todos sus efectos con plenitud». También puntualizó que está prorrogada «la vigencia de los órganos que emanaban de la anterior norma» y confíó en que «pronto se pueda culminar el proceso de nombramiento».

Uno de los argumentos municipales para justificar el retraso en la configuración de la lista de integrantes es la dificultad de encontrar a mujeres para representar dos órganos ( que estará formado por un máximo de 7 miembros) que tienen que ser paritarios. Sin embargo, hay tres que han solicitado formar parte.