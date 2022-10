El Juzgado de Instrucción Número 2 de Elche ha archivado la denuncia del PP contra la edil de Cultura, Marga Antón, por las exhumaciones a represaliados del franquismo realizadas en el Cementerio Viejo a través de un contrato menor, en lugar de un procedimiento de licitación, unas obras que además se realizaron sin la firma del contrato. La resolución no es firme y frente a ella cabe recurso de reforma en un plazo de tres días.

La jueza comparte las conclusiones a las que llegó el secretario general del Ayuntamiento de Elche "al no advertir responsabilidad penal en la actuación de quien era responsable política de la adjudicación, pero que aceptó los errores en los que fueron incurriendo los dos responsables directos del expediente" (el arqueólogo municipal y el Técnico de Administración General TAG).

En base a esto, la magistrada ha acordado el sobreseimiento provisional de las actuaciones y ha descartado que la concejala socialista incurriera en un delito de prevaricación administrativa al considerar que "se ha dado una explicación a todas y cada una de las anomalías detectadas en el expediente que excluyen por tanto la arbitrariedad de la actuación llevada a cabo por sus responsables y por la propia investigada asesorada por ellos". A ello añade el juzgado que "no existe prueba alguna de que en dicha acción irregular existiera un conocimiento y voluntad de ello, esto es, de que se actuara a sabiendas de tal irregularidad, hasta el punto de que no se ocultó, sino más bien se publicitó el inicio de unas obras que de haber sabido que no estaban amparadas por la legislación procesal vigente no se habrían expuesto a la opinión pública".

En definitiva, el auto con fecha de ayer, resuelve que la actuación de la investigada carece de reproche penal al aceptar en todo momento las indicaciones de los dos expertos, arqueólogo municipal y TAG, no apreciarse dolo alguno ni conocimiento de las anomalías existentes, ni acreditarse interés espurio en la adjudicación de una mercantil con la que carecía de todo vínculo acreditado".

Lo ocurrido con las exhumaciones en Elche desató una auténtica tormenta política el pasado curso. Fue a finales del pasado año cuando los populares destaparon que durante dos meses se habían llevado a cabo unas obras en el camposanto para hallar a represaliados del franquismo sin contrato entre el Ayuntamiento y la empresa, pidieron la dimisión de la concejala en varias ocasiones y el 16 de diciembre presentaron la denuncia. Las excavaciones en la fosa común del Cementerio Viejo tuvieron que paralizarse ante la ausencia del contrato, el equipo de gobierno acabó abriendo un expediente disciplinario al arqueólogo municipal que después fue archivado. Meses más tarde el juzgado llamó a declarar a la edil socialista por un presunto delito de prevaricación administrativa y como testigos a los dos técnicos municipales implicados en el proceso.