Ha escrito varias publicaciones sobre la Dama de Elche, un busto que conoce muy bien, además de su contexto histórico.

En su conferencia se ha basado en la aparición del Mundo Ibérico...

Para entender lo que eran los íberos, hay que saber cómo se han formado. Si recuerdo cómo era mi vida con mi padre y con mi madre, pues entiendo cómo soy yo. Lo mismo pasa con los pueblos. Contextualizado en la historia es cómo se entiende lo que era la Dama de Elche.

Es importante, entonces, conocer bien el origen de la Dama de Elche...

Las cosas solo se entienden en un contexto, si no se interpretan mal. La Dama es muy literaria, da lugar a muchas reflexiones profundas, anímicas y estéticas, pero lo primero que hay que saber es lo que era, y eso lo da el contexto histórico del que la creo porque la hicieron con una función, una idea y unas gentes determinadas.

¿Cómo ve el debate de que la Dama regrese a Elche?

En parte, esos debates lo considero no falsos, pero sí producto de que ahora estamos debatiéndonos por todo, eso no es constructivo en una sociedad. Y esto no quiere decir que no esté de acuerdo en que pueda venir la Dama a Elche, eso es otro tema. Pero me pasa lo mismo si ahora empezamos a discutir si hay federaciones de fútbol o no hay federaciones de fútbol. No, mire usted, yo lo que quiero es que haya buen espíritu deportivo, y eso es otra cosa y este ambiente lo dificulta.

Entonces, ¿considera que no se están haciendo del todo bien las cosas?

Tenemos que aprender a reflexionar no sobre la Dama, sino sobre la convivencia en el siglo XXI. Y muchas cosas se pueden hacer en este mundo, lo que no se puede hacer es convertir un símbolo tan hermoso como es la Dama de Elche, en un ring para darnos puñetazos unos a otros. Eso es inadmisible, y simplemente lo digo como hombre culto. Por eso no me defino mientras estemos en ese ring. Hay que poner las cosas en su sitio, y la Dama ha venido varias veces, no digo más.