Una planta solar en la pedanía de Perleta de 3 megavatios y una inversión aproximada de 1,2 millones de euros es la primera instalación fotovoltaica que acaba de recibir la licencia de obras para su construcción. Es solo uno de los proyectos que hay previstos en Elche, ciudad que encabeza en la provincia la petición de permisos a la Generalitat para poner en marcha este tipo de infraestructuras, al menos hay 24 solicitudes en tramitación.

Con el visto bueno que ha dado el equipo de gobierno de PSOE y Compromís, la mercantil murciana Isis Power SL. tiene la pista libre para habilitar en el Camp d'Elx una planta con un periodo de vigencia de 30 años. El canon que tendrá que pagar al Ayuntamiento supera los 25.000 euros. Esta misma empresa también ha proyectado

En concreto, la mercantil murciana, ha obtenido luz verde para el proyecto de « Perleta II», pero también ha pedido para «Perleta I» de 1,8 mw. Con esta potencia, la central permitiría abastecer a un millar de viviendas con un consumo medio.

Como ocurre con este tipo de iniciativas, los promotores han tenido que presentar un proyecto de integración paisajística, la memoria ambiental y un plan de desmantelamiento y de restitución del terreno y del entorno afectado. Han sido dos años de trámites.

Según la información presentada, la central fotovoltaica no está afectada por terreno forestal; no hay existencia de vías pecuarias afectadas por la central fotovoltaica; la planta no afecta a ninguna zona declarada como coto de caza ni a espacio cinegético similar; dado que Elche forma parte de la lista de términos municipales afectados por la sobrepoblación de conejos, el movimiento de tierras en la fase de obras y la instalación en sí, podrían fomentar o agravar los daños que se pudieran producir en campos o infraestructuras, y en ese caso, se deberán adoptar las medidas de control.

El vallado perimetral previsto para la instalación se deberá ajustar a lo dispuesto a la normativa del Consell por la que se establecen las condiciones de los vallados en el medio natural y de los cerramientos cinegéticos; no existe ninguna especie prioritaria afectada por la central fotovoltaica. Asimismo, la línea de evacuación de la instalación fotovoltaica tampoco afecta a la zona de protección de avifauna por líneas eléctricas.

Denegada

Este mismo año, una de las plantas proyectadas en Elche, en concreto, en Salades, se convertía en noticia porque era denegada. El Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante tumbó a Pysdi Solar S.L., una firma de Lorca (Murcia), la autorización para la construcción en Elche, en suelo no urbanizable, de una planta solar generadora de energía fotovoltaica que iba a llevar por nombre Saladas V. La misma se iba a construir al norte de la autovía a pocos kilómetros de Elche Parque Empresarial.

La instalación, que iba a contar con 1.799,28 kilowatios de potencia, inició el papeleo administrativo el 28 de octubre de 2020 y fue hasta el pasado mes de abril cuando se denegó la autorización correspondiente porque, básicamente, no garantizaría los valores ambientales, culturales ni paisajísticos del territorio. La inversión prevista era de 832.379,63 euros. Sus promotores han optado por reubicar la instalación en la partida ilicitana de Jubalcoy.