El Partido Popular de Elche ha vuelto a pedir la dimisión de la concejala de Cultura, Marga Antón, tras archivar el juzgado la investigación sobre las anomalías en la contratación de las exhumaciones en el Cementerio Viejo. El principal partido de la oposición se ampara en que la jueza ha descartado responsabilidad penal, pero reconoce las "irregularidades palmarias" cometidas. En base a eso, el portavoz del grupo municipal popular, José Navarro, ha reiterado que la concejala socialista tiene que asumir las consecuencias políticas y ha reclamado de nuevo al alcalde, Carlos González, que la cese de su cargo.

Lejos de asumir una derrota o de pedir perdón, como le ha exigido el PSOE al tumbar los tribunales la denuncia que presentó el PP, los de Pablo Ruz se han mostrado orgullosos con el trabajo realizado. "El PP cumplió su función, su deber de fiscalizar contratos, lo hicimos con las exhumaciones, con los posibles fraccionamientos de contratos y con las facturas de las fiestas de agosto y seguiremos haciéndolo", ha advertido el portavoz popular, para añadir después que el grupo municipal "pedirá perdón el día que no realice su función".

Asimismo, ha destacado el Partido Popular, no sin antes mostrar su respeto hacia el auto judicial que en principio no va a recurrir, que este caso puede sentar un precedente "porque un concejal puede hacer contratos con irregularidades sin que haya consecuencias".

Navarro ha añadido que “si este procedimiento ha sacado algo a la luz es el caos organizativo de la señora Antón. Una concejal que no supervisa las acciones de su departamento, que reconoce ante la juez que no está capacitada para dirigir la concejalía al ser ingeniera agrónoma". El PP ha vuelto a acusar a Marga Antón de "mentir a los medios de comunicación, a todos los ilicitanos y a la corporación municipal. Una concejal que dijo públicamente que no tenía conocimiento de los hechos y que luego ante la juez dice lo contrario”.

El auto

El Juzgado de Instrucción Número 2 de Elche ha archivado la denuncia del PP contra la edil de Cultura, Marga Antón, por las exhumaciones a represaliados del franquismo realizadas en el Cementerio Viejo a través de un contrato menor, en lugar de un procedimiento de licitación, unas obras que además se realizaron sin la firma del contrato. La resolución no es firme y frente a ella cabe recurso de reforma en un plazo de tres días.

La jueza comparte las conclusiones a las que llegó el secretario general del Ayuntamiento de Elche "al no advertir responsabilidad penal en la actuación de quien era responsable política de la adjudicación, pero que aceptó los errores en los que fueron incurriendo los dos responsables directos del expediente" (el arqueólogo municipal y el Técnico de Administración General TAG).

En base a esto, la magistrada ha acordado el sobreseimiento provisional de las actuaciones y ha descartado que la concejala socialista incurriera en un delito de prevaricación administrativa al considerar que "se ha dado una explicación a todas y cada una de las anomalías detectadas en el expediente que excluyen por tanto la arbitrariedad de la actuación llevada a cabo por sus responsables y por la propia investigada asesorada por ellos". A ello añade el juzgado que "no existe prueba alguna de que en dicha acción irregular existiera un conocimiento y voluntad de ello, esto es, de que se actuara a sabiendas de tal irregularidad, hasta el punto de que no se ocultó, sino más bien se publicitó el inicio de unas obras que de haber sabido que no estaban amparadas por la legislación procesal vigente no se habrían expuesto a la opinión pública".