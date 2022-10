«En 10 o 15 años ni la Generalitat ni el Estado han invertido en Santa María»

¿Qué es lo que más le sigue sorprendiendo del Misteri d’Elx?

Me sorprende la continuidad a lo largo de los siglos, la devoción que manifiesta la gente a su virgen y la maestría con la que sale cada año. Es un gozo ver lo cantos, la escenografía y la conjunción de tantas personas que lo hacen posible. Estuve en agosto y no me lo pierdo, incluso un grupo de sacerdotes de Solsona se enteraron que el Misteri era estas fechas y he venido (por ayer) con once de mi diócesis que tenían ganas, porque me han escuchado hablar de las representaciones.

"Todo me gusta"

¿Cuál es la parte que más le conmueve?

Todo me gusta pero cuando era párroco y estaba en el andador me emocionaba mucho cuando dejan la virgen preparada para enterrarla y San Pedro la inciensa, en ese momento tenía a la virgen muy cerca y me producía una oración muy intensa pidiendo por la parroquia, por mi pueblo, para mi era el momento más intenso del Misteri, a veces pasa desapercibido y tenía el privilegio como rector de Santa María de estar ahí.

Mestre

Recientemente se nombró a Javier Gonzálvez como Mestre de Capella. ¿Aplaude la decisión?

Aplaudo que haya un Mestre de Capella, y yo contento de que sea Javier, lo conozco porque he trabajado con él y por tanto creo que lo hará muy bien.

Alguna vez ha contado que siempre lleva consigo una imagen de la Virgen, de Cantó y una pintura de la Basílica de Santa María. ¿Echa de menos la ciudad?

Si vienen a mi casa me da un poco de vergüenza porque hay demasiado de todo, las tengo en mi despacho y en mi casa hay una imagen muy bonita que me regaló la parroquia y otros cuadros de la virgen... Recuerdo la presencia de la ciudad, de estas tradiciones tan bonitas. Hay muchas veces que echas de menos cosas pero ahora como obispo estoy descubriendo otras tradiciones muy bonitas y populares.

La basílica

La basílica de Santa María ha sido como su casa. ¿En qué estado la ve?

Es una pena que en diez o quince años ni el Estado ni la Generalitat hayan invertido ni un céntimo y es un BIC, seria necesario un poquito más de interés de las autoridades públicas por un edificio singular, la Iglesia hace mucho e intenta mantener un edificio pero tiene defectos que necesitan de ayuda pública. En todo el tiempo que estuve ahí no se invirtió ni un céntimo y creo que ahora tampoco.

La Iglesia hace mucho e intenta mantener un edificio pero tiene defectos que necesitan de ayuda pública. En todo el tiempo que estuve ahí no se invirtió ni un céntimo y creo que ahora tampoco.

¿Confía en el plan director?

Confío en que haya ayuda de todos, en una basílica al alcance de todos. Por ejemplo la puerta que llaman de San Juan, pero que es la del resucitado, lleva años con redes, hay que consolidar aquello.

Llevo siete meses, en una diócesis que me ha acogido muy bien, al igual que por los sacerdotes y la gente, me he encontrado muy a gusto desde el primer día.

¿Se siente acogido en Solsona?

Llevo siete meses, en una diócesis que me ha acogido muy bien, al igual que por los sacerdotes y la gente, me he encontrado muy a gusto desde el primer día. He podido visitar gran parte de la diócesis, que es muy rural, pero quedan muchas parroquias pequeñas aunque ya he visitado grandes ciudades y voy conociendo la realidad. Vamos dando pasos con consenso de todos, con ilusión.