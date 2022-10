Elche dedica una calle a título póstumo a la periodista y cineasta apasionada del Misteri Gudie Lawaetz. Ella hizo posible en 1978 y junto a Michael Dodds que el drama asuncionista llegase a todo el mundo a través del largometraje documental que ambos dirigieron.

Precisamente este sábado familiares de Lawaetz, la familia del Misteri y representantes municipales se concentraron a la altura de la calle Major de la Vila, 29, a escasos metros de la Casa de la Festa, donde se desveló la placa con la que esta defensora de la tradición ilicitana pasa a formar parte del callejero en la ciudad «para sellar un vínculo con Gudie y saldar una deuda moral con alguien tan importante para la Festa», destacó el alcalde, Carlos González.

El regidor, además, quién quiso destacar que su contribución artística fue clave para que el Misteri lograse la declaración de Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2001.

El regidor también agradeció el tesón y la constancia de los cuatro presidentes del Misteri, Antonio Serrano, Fernando García, Modesto Crespo y Paco Borja para hacer posible el acto .

Recuerdo a una mujer icónica

Amigos y familiares quisieron dedicar unas palabras como Vicente Pérez, que relató los inicios de su amistad con la cineasta. Ha destacado de ella el cariño y la devoción que año tras año tuvo de una manera tan fiel por las representaciones de agosto.

“Su presencia con su pelo alborotado y el cigarrillo entre las manos de una manera formaba parte del decorado de nuestras fiestas”, ha señalado Pérez, quien ha suscrito las palabras que en su día dijo la cineasta: “Cada vez que me acerco a Elche en el mes de agosto pienso que la emoción es solo nostalgia, que el Misteri no puede ser tan maravilloso y mágico como lo recuerdo y cada vez me sobrecojo como la primera vez que lo vi”.

Asimismo, ha recordado que fue ella quien inició con 5.000 dólares de aquella época una suscripción popular para la construcción de una casa de la Festa que al final se repartió entre los cantores. Por su parte, la sobrina política, Cecilia Casas, aseguró sentir mucha admiración por Lawaetz al considerarse siempre joven y por su gran pensamiento crítico antes de tomar cualquier decisión. «Una de las cosas más bonitas que me dijo su marido, el historiador Joaquín Romero, sobre mi tía es que su idea del paraíso, si es que existía en la tierra, era Elche».

Francisco Borja, presidente del Patronato, ha resaltado que “es muy fácil ser presidente del Misteri porque ha tenido unos antecesores que lo han hecho muy bien, tanto ellos particularmente como las personas que los han acompañado”, agradeciendo la sensibilidad especial del alcalde y el Ayuntamiento para escoger este espacio público cerca de la Basílica de Santa María y la Casa de la Festa, para recordarla.

Un documental clave

Gudie Lawaetz fue periodista, escritora, directora, guionista y productora de cine e impulsó en 1978 el primer gran reportaje de las representaciones del Misteri. Su labor facilitó que se conociera el drama asuncionista en el ámbito internacional puesto que fue proyectada por numerosas cadenas de Estados Unidos y por la BBC. En agosto de 1980 el documental de la danesa fue visto por toda España mediante su emisión por Televisión Española.

En 2009 fue Portaestandarte, un año después de que el Patronato del Misterio, le dedicase un reconocimiento con motivo del 30 aniversario de la filmación. En marzo de ese año Gudie y el Patronato, firmaron un convenio de cesión de las imágenes del documental, que se plasmaron en la edición de 1.000 ejemplares de un libro con las dos grabaciones en DVD.