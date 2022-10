El sindicato Comisiones Obreras (CC OO) ha hecho público un comunicado esta mañana en el que reclama garantías de futuro para la plantilla de la limpieza en la UMH porque está a punto de licitarse un nuevo contrato sin que la institución académica haya introducido una cláusula que dé garantías a los actuales trabajadores. El contrato de la limpieza supone una importante y millonaria inversión para la Universidad Miguel Hernández que compromete hasta 9 millones de euros del presupuesto por un periodo de tres años, de hecho este complejo proceso administrativo comenzó a gestarse hace ya más de un año.

"La plantilla de trabajadores y trabajadoras de mantenimiento de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) se encuentra en una difícil situación ante la licitación del servicio de conserjería. Este servicio se encuentra externalizado, por lo que a pesar de ser trabajadores y trabajadoras de la Universidad, dependen de la empresa privada a la que le sea adjudicado el servicio", ha explicado el colectivo sindical.

Servicio

CC OO recuerda que próximamente se va a volver a adjudicar el servicio, pues ya está licitándose. "No podemos saber si se quedará la actual empresa, Eiffage Energía SL, o será adjudicado a otra empresa, pero a día de hoy no hay garantías de que el personal continúe en sus puestos de trabajo, dado que la empresa entrante no tiene obligación de subrogar al personal, ya que la Universidad no ha incorporado al pliego de condiciones del concurso la obligatoriedad de subrogar a la plantilla actual. Hace ahora cinco años hubo protesta de trabajadores de la limpieza, precisamente, por despidos.

Implicarse

"Como trabajadoras/es de esta Universidad -continúa la nota sindical- entendemos que la UMH debe implicarse en ofrecer unas mínimas garantías a su personal, que dependen exclusivamente del sostén que les proporciona su salario, más aún cuando la situación actual dificulta enormemente encontrar un empleo".

CCOO denuncia que la UMH incumple la Ley de fomento de responsabilidad social, pues ha ofertado la subcontratación del servicio de Mantenimiento sin contemplar la subrogación de las personas que prestan el servicio.

El sindicato añade que "exigimos a la UMH, en un gesto de responsabilidad como Organismo Público, incorpore como condición la subrogabilidad de todos los trabajadores y trabajadoras de mantenimiento de la universidad tal y como recoge la Ley 18/2018 de la Generalitat Valenciana sobre el fomento de la Responsabilidad social y el Decreto 118/2022 por el que se regula la inclusión de cláusulas de responsabilidad social en la contratación pública y en las convocatorias de ayudas y subvenciones.

Cláusula

El 17 de agosto de éste año CC.OO. interpuso un recurso al Tribunal administrativo central de recursos contractuales que resolvió la concesión de medidas provisionales consistentes en suspender el procedimiento de contratación y posteriormente estimando el recurso interpuesto, anulando el primer párrafo de la cláusula 8.4 del Pliego de Prescripciones Técnicas generales del Lote 1, donde reza:

“La UMH se reserva el derecho de aceptar el personal a prestar servicio con el fin de asegurar el cumplimiento de la oferta de la empresa adjudicataria, siendo obligación de la empresa adjudicataria el sustituir al personal afectado con un máximo de 72 horas. La comunicación del cambio se efectuará, en todos los casos, por escrito”.

El sindicato considera que más de 40 personas podrían perder en breve su empleo

Economía y empleo

Todo ello, recuerda el sindicato, en base a la resolución de 6 de mayo de 2021, de la Subdirección General de Relaciones Laborales de la Dirección General de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral, por la que se dispone el Acuerdo sobre materias concretas para la mejora de la economía y el empleo de la Comunitat Valenciana, suscrito por la CEV, CC.OO. PV y UGT PV.

"Hacemos un llamamiento a la UMH a que reconsidere su postura y garantice el cumplimiento de la Ley que tanto ha constado consensuar y que apuesta por la estabilidad en el empleo. Seguiremos luchando con toda la plantilla por el mantenimiento de los puestos de trabajo, nos jugamos mucho, nos jugamos nuestro presente y futuro", concluye el comunicado del sindicato.