La dramaturga ilicitana Laura Aparicio ha sido galardonada con el IV Premio SGAE de Teatro Ana Diosdado para textos escritos por mujeres 2022. Su obra, La última función de Silvia K., ha sido calificada como una propuesta "valiente, arriesgada y profunda" que "rebosa teatralidad y complejidad".

Así ha valorado el jurado la obra de Aparicio, por su "lenguaje performativo y una narrativa fragmentada muy sugerentes que la alejan de los códigos escénicos tradicionales". En palabras de la ganadora tras conocer el fallo, este premio es para ella el galardón dramatúrgico más importante por ser "el reconocimiento a la mujer que escribe, que escribe teatro con una mirada y un compromiso con la sociedad que la rodea". "Además -ha añadido- contribuye a la memoria de la actriz, guionista y dramaturga Ana Diosdado, todo un referente, que abrió camino a las autoras que vendrían después".

Visibilizar la creación femenina

El certamen, convocado por la Fundación SGAE, tiene como objetivo de impulsar y visibilizar la creación y dramaturgia contemporánea femenina de excelencia. Y por eso "La última función de Silvia K." será publicada en la colección "TeatroAutor" de la Fundación SGAE y, además será incluida en la edición de 2023 del Ciclo SGAE de "Lecturas Dramatizadas".

El galardón le será entregado a Aparicio el próximo 5 de noviembre en el I Encuentro estatal de asociaciones profesionales de escritura teatral en el marco de la XXX Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos.

"La última función de Silvia K.", que se impuso en el certamen de entre un total de 49 originales, de los que 8 llegaron a la fase final, es también para el jurado una obra "envuelta en una atmósfera violenta y fanática" que presenta "un mundo distópico que invita a imaginarlo como nuestro único futuro posible".

Dar forma a la obra

Tal y como explican a EFE, la autora se sirve de diversos acontecimientos y realidades de máxima actualidad, como la pandemia o la guerra de Ucrania. Se trata así, según han matizado los miembros del jurado, de un texto "claramente político y social e ideológicamente comprometido que no deja indiferente ni en su forma ni en su contenido".

Según ha explicado la Fundación Sgae, este texto nació en un laboratorio de escritura dramática impartido por María Velasco, y el motor de "La última función de Silvia K." arrancó como "una reflexión acerca del miedo, de la desconfianza que suscitan los que son diferentes en algunas sociedades, y el sentimiento contagioso de querer aniquilarlos", según palabras de la autora facilitadas por la Fundación Sgae.

Trayectoria

Nacida en Elche en 1972, Laura Aparicio cambió su pasión por la arqueología por la danza. Después llegó la interpretación y en los últimos años combina sus trabajos como actriz con la escritura. Aparicio también fue becada por el Pavón Teatro Kamikaze (2019-2020), y actualmente forma parte de los Profesionales del Dramático en dramaturgia e interpretación del Centro Dramático Nacional, y graduada en la Escuela de Interpretación de Cristina Rota.

Ha estrenado ocho textos teatrales entre los que destacan Cuando se pierde un zapato se pierde una batalla (ganador del IV Certamen Nacional de Textos Teatrales Cuenca a Escena 2018) o Tararear bajo la lluvia/Humming in the rain (Mejor Guion Original de teatro filmado en el Athens International Film Festival 2021. En 2022 se publicó su obra En la soledad de los mapas me pierdo, me quiebro.