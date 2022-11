Quejas por la burocracia y la falta de información para las quemas agrícolas en Elche

Agricultores perdidos en mitad de las trabas burocráticas y ante la falta de información por parte de las administraciones públicas para poder quemar sus restos agrícolas. Es la realidad que se está dando en el Camp d’Elx, formado por 30 partidas rurales y 12.764 hectáreas de superficie agraria. La falta de un Plan Local de Quemas hace que el Ayuntamiento no pueda gestionar directamente los permisos como hacía antes para que los vecinos puedan deshacerse de los residuos que generan sus cultivos y tienen que recurrir a la Generalitat, lo que ha acabado siendo más complejo y más lento.

Las complicaciones a las que se está enfrentando el colectivo agrícola, unido al desconcierto que hay en el sector tras la prohibición de las quemas por parte del Gobierno central, han sido confirmadas por la Asociación de Jóvenes Agricultores (ASAJA) desde donde reconocen que los trámites son muy farragosos, que hay quienes no saben a dónde recurrir para pedir los permisos y que en el Ayuntamiento hay veces que no se dan las aclaraciones oportunas sobre si se puede quemar o no y en qué casos.

Según el presidente de la entidad en Elche, Pedro Valero, se han ofrecido a ayudar a quienes se encuentran con dificultades porque las solicitudes se tienen que hacer de forma telemática a la Administración autonómica y ya no tienen un año de validez como cuando las gestionaba el Ayuntamiento.

El equipo de gobierno también es consciente del problema y, según el edil de Desarrollo Rural, Felip Sànchez, su departamento está trabajando con Conselleria de Agricultura para tratar de agilizar las peticiones enviándolas a través de un único documento para evitar que se acumulen.

Mientras en buena parte de los municipios de la provincia los agricultores tramitan los permisos con el Ayuntamiento porque tienen aprobado un Plan Local de Quemas, en Elche se tiene que recurrir a la Generalitat porque carece de este documento. En su lugar, cuenta con una ordenanza que regula las quemas agrícolas desde 2019.

Derogación de la prohibición

Sin embargo, la normativa ilicitana no tiene validez en la moratoria con la que la Conselleria de Agricultura está permitiendo a los municipios de la Comunidad Valenciana seguir quemando restos de poda agrícolas en caso de plagas. Esta excepción, tal y como explicó el concejal Felip Sànchez, está permitiendo a los agricultores que los municipios puedan continuar con la quema de la misma forma que lo estaban realizando antes de la entrada en vigor de la ley de Residuos en abril de este año, que ha prohibido la quema de restos agrícolas en toda España.

No obstante, el veto a esta práctica tan extendida entre los agricultores para deshacerse de sus residuos vegetales va a acabar desapareciendo porque, tras la presión de los colectivos agrarios, el Congreso de los Diputados ha aprobado una enmienda que deroga el artículo que prohibía la quema de rastrojos en todo el campo español. Sin embargo, para que esa anulación se haga efectiva todavía debe de continuar la tramitación y publicarse en el Boletín Oficial del Estado.

Mientras eso ocurre, el equipo de gobierno de Elche lo que persigue es tratar de agilizar con la Conselleria los permisos y no se plantea elaborar un Plan Local de Quemas «porque se tardaría más en ponerlo en marcha que lo que pueda tardarse en aprobarse la excepción de la ley», aseguró Felip Sànchez, quien justificó, además, que el pasado mandato se optó por una ordenanza, en lugar de un plan local porque los colectivos agrarios «lo consideraron más oportuno».