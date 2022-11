PSOE y Compromís siguen adelante con su idea de aumentar el suelo para la construcción del Palacio de Congresos de la Diputación Provincial sin que haya todavía acuerdo entre las dos administraciones sobre quién pagará las dos parcelas extra que encarecen el coste de los terrenos en 1,2 millones de euros. La junta de gobierno ha aprobado este viernes la relación definitiva de bienes afectos al procedimiento de expropiación del total de las seis fincas tras haber iniciado en septiembre el proceso de exposición pública con información sobre sus titulares, dimensiones y clasificación en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El ejecutivo local decidió aumentar la superficie del enclave para la futura infraestructura bajo el argumento de cuadrar la manzana de la avenida de la Universidad y eliminar un callejón sin salida. Sin embargo, lo hizo sin consensuarlo con la institución presidida por Carlos Mazón, lo que desembocó en un nuevo encontronazo entre ambas administraciones y en que la Diputación retrasara el pago para adquirir el suelo inicialmente pactado con el gobierno municipal.

Este viernes, el portavoz municipal, Héctor Díez, ha informado de que el Ayuntamiento ha recibido alegaciones de dos propietarios que tienen que ver con "cuestiones de precisión de la situación de las parcelas". Además, el ejecutivo local ha autorizado "la declaración de necesidad de ocupación de estas fincas y por tanto dar por iniciado el expediente de expropiación forzosa para poder ocuparlas", tal y como ha explicado el edil socialista.

Justiprecio

A partir de ahí, el Ayuntamiento da a los dueños de los terrenos un plazo de 15 días desde la notificación para que formulen oferta de venta de estas parcelas y en el caso de que no se llegue a un acuerdo, el portavoz municipal, aseguró que "se seguirá el expediente ordinario de justiprecio, según el artículo 26 de la ley de Expropiación Forzosa". Díez se refirió a la posibilidad de que los propietarios se atengan al precio fijado pero también "a que se produzcan diferencias en cuanto al coste pactado con el Ayuntamiento dentro de la legislación urbanística". Puso como ejemplo que los titulares del suelo no estén de acuerdo con el desembolso que le ofrece el equipo de gobierno o que decidan optar por la reserva de aprovechamiento en otro sector que supondría que el dueño no recibiría ninguna cantidad económica por su finca y que a cambio recibiría suelo en otro sector por el mismo valor. "Es una decisión que tienen que tomar los propietarios y la ley tiene que contemplar todas las opciones", añadió el portavoz municipal.

Héctor Díez definió el trámite aprobado este viernes como "un paso definitivo para dotar de los terrenos necesarios para que en esa ubicación acordada con la Diputación y compartida por los agentes sociales se pueda construir el Palacio provincial de Congresos que estamos convencidos de que va a ser un hito importante para poner a Elche en el mapa de turismo de congresos".

Las fincas

El equipo de gobierno decidió incluir, además de las tres fincas iniciales que acordó con la Diputación, otras tres más (una de ellas municipal) y otras dos privadas. En concreto, la sexta finca de dos propietarios, con una superficie total de 712 metros cuadrados, es la que cuenta con una nave industrial a derribar para poder abrir un callejón sin salida en la calle Guadassuar.

La quinta finca que el ejecutivo local ha decidido añadir para cuadrar la manzana, de tres propietarios, es de 718 metros cuadrados y linda con la parcela de la nave industrial, con parte de la calle José Sánchez Sáez, con el solar que va a ceder el Ayuntamiento (finca cuatro de 518 metros cuadrados) y con la primera finca que se expropiará (1.143 metros cuadrados y seis propietarios). El segundo solar y tercer solar que forman parte de la gran manzana reservada para el Palacio de Congresos es de los mismos dueños que la primera parcela y tienen una superficie de 3.269 metros cuadrados y de 480 metros cuadrados, respectivamente.

La suma de los terrenos que el Ayuntamiento quiere poner a disposición de la Diputación supera los 6.650 metros cuadrados. Ahora bien, el presidente de la institución provincial, Carlos Mazón, acordó en diciembre del año pasado inyectar 4,5 millones de euros para la adquisición de las tres fincas iniciales y esa es la cantidad que de momento tiene previsto poner a disposición del Ayuntamiento.