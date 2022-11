El Síndic de Greuges se muestra insatisfecho con la respuesta que le ha dado el Ayuntamiento de Elche a un club ciclista de la ciudad que acudió al Defensor del Pueblo Valenciano para pedir la recuperación, protección, regulación y acceso a la información relativa a los caminos públicos. El Síndic reprocha al Ayuntamiento su "incongruente" justificación a la falta de un catálogo de caminos públicos en Elche.

El organismo en el que está al frente Ángel Luna le pide al consistorio ilicitano que justifique una respuesta "motivada", justificada, "congruente", que dé una respuesta lógica, y que, además, incluya un compromiso temporal de actuación respecto a lo que se le requiere, que es la elaboración de un catálogo de caminos públicos en Elche.

Los clubes ciclistas piden al Ayuntamiento que ponga orden al detectar sendas privatizadas por particulares y aseguran que estar dispuestos a ir a la justicia, ahora con más motivo tras la que consideran una insuficiente respuesta municipal. El club Ilibike encabeza las reivindicaciones en nombre de varios clubes y asociaciones que engloban a un millar de ciclistas y senderistas. Este club acudió en septiembre a pedir amparo al Síndic de Greuges tras haber hecho caso omiso el Ayuntamiento a sus escritos, en los que pide que se elabore el inventario de caminos de dominio y uso de servicio público, su correspondiente ordenanza reguladora y la fiscal.

Así, el pasado 17 de octubre el Ayuntamiento remitió al Síndic un informe municipal en el que se indica que los caminos que se consideran de dominio público están recogidos en la cartografía municipal y catastrados y que el resto se consideran como privados, por lo que no aparecen en ese inventario. Además, añade el Consistorio que la mayoría de esos caminos no están incluidos en el Inventario Municipal de Bienes y Derechos, y acompaña una tabla con los que sí aparecen, entre ellos unos sin indicar la referencia catastral y la mayoría correspondientes a la Carretera Vieja del Aeropuerto o al Camino de la Noveldera.

El informe elaborado por una técnico de Urbanismo añade que todas esas fincas inventariadas fueron adquiridas por el Ayuntamiento de Elche mediante expropiación o compra. Por último, asegura que el Departamento de Topografía y Cartografía del Ayuntamiento está elaborando la documentación correspondiente para clarificar la titularidad, pública o privada, de los caminos que integran la red viaria de Elche para su inclusión en el inventario.

Sin embargo, el club ciclista presentó alegaciones a ese informe al considerar que la respuesta del Ayuntamiento es "incompleta" y "reconoce abiertamente que no están cumpliendo la Ley al no catalogar los caminos públicos". Además, denuncian que el Ayuntamiento no informe al Catastro, que depende del Ministerio de Hacienda, de los caminos respecto a los que hay dudas sobre su carácter público o privado. Esto ha llevado al Síndic a considerar que el Ayuntamiento no ha dado una respuesta congruente a lo que solicitaba el recurrente.

El Síndic le informa al Ayuntamiento de la obligatoriedad de mantener actualizado el inventario de bienes, darle publicidad y regular su régimen, remitiéndose a lo dispuesto en la normativa de régimen local (en especial, Reglamento de Bienes de las Entidades Locales), Ley de Patrimonio de las Administraciones públicas y normativa de transparencia, que sirven de sustento a la solicitud de la persona autora de la queja.

De este modo, el Defensor del Pueblo Valenciano le da un mes al Ayuntamiento de Elche para que "de forma inequívoca" exprese su posición respecto a la falta de un catálogo de caminos públicos o que justifique los motivos si no acepta las recomendaciones de la Sindicatura de Greuges.

Años reclamando

Las asociaciones y clubes ciclistas de la ciudad llevan años reclamando al Ayuntamiento que se elabore el inventario de caminos de dominio y uso de servicio público, su correspondiente ordenanza reguladora y la fiscal, sin éxito. Cansados de no saber por dónde pueden circular y de encontrarse con caminos que el catastro marca como públicos pero cerrados por particulares que los estarían privatizando, en junio presentaron un escrito en la Oficina Municipal de Atención al Ciudadano, dirigido al equipo de gobierno, para que tome medidas, sin respuesta alguna por su parte. Incluso han llegado a pedir la dimisión del alcalde, Carlos González.

El consistorio sigue sin elaborar ese catálogo "que desde hace 36 años está obligado a tener", explica Miguel Picher, presidente del club Ilibike, "para no dejar a terratenientes que se apropien de sendas que son propiedad de todos", denuncia.

Este club ha detectado, al menos cinco sendas que, asegura, son de dominio público pero que, o están bloqueadas para impedir el acceso por parte de particulares o sin acondicionar, incluso con piedras. Algunos caminos el catastro los marca como públicos pero están cerrados por particulares que los estarían privatizando, denuncia este club ciclista.

El club ciclista informó al Síndic de Greuges de una situación similar en la que el Defensor del Pueblo nacional le da la razón y emplaza a la administración a cooperar en una solución coordinada a la contradicción entre la titularidad demanial de los terrenos objeto de la queja y la titularidad que figura inscrita en el registro de la propiedad.

"El Ayuntamiento, su alcalde y los responsables de los caminos públicos están demostrando su falta de respeto por los ciudadanos y se amparan en los resquicios y lentitud de la administración para pisotear los derechos, alargando una situación que es justa en derecho", denuncia Miguel Picher, que señala que tanto el Catastro, como la Generalitat y ahora el Síndic les da la razón a los escritos presentados.