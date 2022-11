El Grupo Municipal Socialista de Santa Pola culpa al equipo de gobierno del Partido Popular de que "haya dejado pasar la oportunidad de desarrollar la zona de Vatasa, ya que para todos los santapoleros era un símbolo de nuestro pueblo", al tiempo que afirma que el Ayuntamiento nunca envió a la Dirección General de Costas un proyecto serio para revitalizar esa zona: "Lo que no dice la alcaldesa es que como ¨proyecto¨ enviaron una imagen a color de lo que ellos querían que fuese ese terreno junto a un borrador rápido de ideas, al cual Costas pidió que se subsanaran errores". El equipo de gobierno defiende por su parte que han planteado varios proyectos a Costas, que se ha estado trabajando durante tres años, pero que nunca se quiso escuchar al Ayuntamiento.

A juicio de los socialistas estaba claro que debía llegar el momento en que el emblemático edificio se demoliera, "ya que contenía en su estructura el peligroso amianto tan perjudicial para la salud pública, pero se le podía buscar una actividad, por parte del Consistorio, para que no se quedase en un mero solar", según un comunicado del PSOE.

Esta formación política llega, en cualquier caso, a acusar a la alcaldesa, Loreto Serrano, de mentir cuando habla de proyectos, "los cuales parece ser no han salido del despacho de Alcaldía".

“Hemos luchado tres años para que esto no acabara así y presentando proyectos. Queríamos que esto fuera una zona en que la gente pudiera disfrutar de ella. Para ello nos hemos reunido numerosas veces con Costas”, expone el PSOE cogiendo las palabras del equipo de gobierno tras asistir a la demolición de Vatasa, y agrega: "Sí, se han reunido numerosas veces con Costas -indican los socialistas refiriéndose al equipo de gobierno-, pero parece ser que sin hacer caso a sus peticiones, ya que desde dicha administración se les requirió que subsanaran algunos errores de los supuestos proyectos, pero no se ha dado el caso", agregan.

Los socialistas recuerdan además al PP que el mantenimiento de las playas es competencia del Ayuntamiento de Santa Pola, "que ustedes con tal de no trabajar se inventan cualquier excusa y culpan a los demás. ¿O es que no recuerda cuando recibimos las ayudas para arreglarlas por los desperfectos causados por los temporales DANA y Gloria y las tuvimos que devolver ya que usted y su equipo de gobierno no hizo nada para proceder a reparar los daños causados? Casi un millón de euros que devolvió Santa Pola por culpa a su inexistente trabajo".

Desde el grupo socialista se asegura además que al resto de la Corporación municipal no se le ha informado de nada durante todo este proceso. "De verdad que las comparaciones son odiosas, pero es que nos obligan a hacerlas. En la anterior legislatura se hizo una comisión de Vatasa para ir informando a todos los partidos de las decisiones que se iban tomando con expertos y teniendo en cuenta la opinión de todos los grupos municipales, actitud que en esta legislatura ni está ni se le espera", agregan desde las filas socialistas.

El Grupo Municipal Socialista afirma que también se reunió con Costas, "y lo que no dice la alcaldesa es que como “proyecto” enviaron una imagen a color de lo que ellos querían que fuese ese terreno junto a un borrador rápido de ideas, al cual Costas pidió que se subsanaran errores y enviaran más informes sobre lo que deseaban realizar en la zona. Pero esos informes nunca llegaron, con lo cual, señora alcaldesa, no es que no se le haya escuchado, es que ustedes han hecho caso omiso a las recomendaciones que se les daban desde la administración competente".

"Por todo esto, por culpa del Partido Popular, y solo por su culpa, la zona no tendrá el desarrollo que todos los santapoleros nos merecemos", añaden por último los socialistas de la villa marinera.