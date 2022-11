El Partido Popular se ha puesto del lado de los vecinos de Carrús que han emprendido una cruzada contra el equipo de gobierno por la primera semipeatonalización en el barrio que conllevará la pérdida de 120 plazas de aparcamiento en la calle Olegario Domarco Seller, según recoge el proyecto. Una cifra que el principal partido de la oposición y residentes han elevado a 200 porque las esquinas de los viales colindantes a la arteria que se está transformando también se han visto afectadas.

El presidente del PP, Pablo Ruz, frente a las máquinas que han comenzado a levantar esta semana toda la calle tras nueve meses en obras, ha acusado al ejecutivo local de "falta de sensibilidad absoluta" por seguir adelante con unas polémicas obras "sin pisar la calle y, lo más importante, sin escuchar a los ilicitanos”. Por el momento, más de 400 firmas en contra del proyecto del corredor verde y de la supresión de los estacionamientos han sido recogidas en tres semanas, según el portavoz vecinal Jesús Serrano.

“Este estilo de gobernar de orden y mando, el quitar 200 plazas de aparcamiento desde un despacho, el eliminar los vados de los talleres mecánicos de la calle, es un auténtico error”, ha lamentado el líder del PP. Ruz también ha criticado lo mucho que se están dilatando los trabajos. "Estas obras llevan en marcha más de un año, un año sin que los vecinos puedan meter sus coches en sus garajes, un año de molestias y de pérdidas para muchos negocios que han tenido que bajar la persiana por la decisión unilateral de González”, ha dicho.

Sin comercios

También ha intervenido el dueño de uno de los talleres afectados, Jesús Serrano, quien ha recordado que le trasladaron al alcalde que "esta calle no reúne los requisitos para hacerla semipeatonal, no hay comercios, quedamos cuatro nada más. Si ya costaba trabajo aparcar, porque no hay suficientes cocheras, ahora quitan toda la calle de aparcamientos sin ofrecer ninguna alternativa”.

El portavoz vecinal ha advertido también que el Ayuntamiento haya cambiado el proyecto, sin avisar a los vecinos y empresarios de la zona. Ha asegurado que la semipeatonalización va a llegar hasta el cruce con la calle Ausias March para no afectar a un supermercado.