La letrada ilicitana Cristina Birlanga ha presentado la lista que encabeza, como candidata a decana, para la renovación de la junta de gobierno del Ilustrísimo Colegio de Abogados de Elche (ICAE). Como ya ha publicado INFORMACIÓN, hay otros dos abogados que aspiran también a suceder el próximo 17 de diciembre a Vicente Pascual en el cargo. Se trata de Diego García y de Mónica San Emeterio, quien forma parte de la actual junta.

Además, la letrada también dio a conocer la semana pasada su equipo (aunque la votación es abierta cargo a cargo). Aún no lo ha hecho Diego García, quien fue el primero en anunciar que se presentaría.

Lista de Birlanga

El equipo de Birlanga está integrado por los siguientes abogados. Manuel Lorenzo Alemañ López, Francisco Javier Campos Cayero, Lyán Fenoll Hernández, José Ramón Gonzálvez Soto, Carolina Maestre Muñoz, Rosa María Martínez Almela, María Teresa Navarro Antón, José Rodríguez Cazorla, José Rodríguez García, José Luis Sánchez Cuesta y María Sánchez Niñoles. Qué puesto ocupará cada uno de ellos es el secreto mejor guardado de cada uno de los candidatos, en lo que es una tradición desde hace años en las elecciones del colegio.

Meditada, fuerte y renovadora

"Presentamos una candidatura meditada, fuerte y renovadora, que nace de conversaciones entre compañeros letrados, de esas en las que cuentas en tono anecdótico (porque no te queda otra) circunstancias y carencias de nuestra profesión, hasta que acabas indignado por tener que soportar injusticias y el consuelo de la sabiduría popular “en casa de herrero, cuchillo de palo” ya no te vale", ha explicado en un comunicado Cristina Birlanga, quien añade: "Esta es la candidatura de esos abogados que no son perfectos (nadie lo es), pero sí son dignos. Lidiar con los tópicos, las penas y las alegrías de esta profesión no da relumbrón a un currículum pero sí hace callo que te da fuerza para decir un día: “Estoy preparado para ser políticamente incorrecto y luchar por lo que necesitamos como colectivo”.

Dignidad

"La exquisita dignidad de nuestra profesión sólo es posible si defendemos la dignidad individual de cada abogado. No hay honor en la resignación cuando puedes elegir luchar, con sentido común, con firmeza. Por eso en esta candidatura somos batalladores y sensatos, porque los letrados ilicitanos necesitan cambios valientes y coherentes con nuestra valía", asegura en la nota la candidata.

Decálogo

Cristina Birlanga asegura que, "dentro de esa coherencia y pretendiendo mejorar el ejercicio de la profesión para cada abogado de trinchera, asumiremos los siguientes compromisos principales:, recogidos en este decálogo:

1.- DEFENSA INTEGRAL DEL COLEGIADO, tramitación proporcionada de las quejas donde el letrado no va a ser culpable hasta que se demuestre lo contrario. El Colegio va a apoyar a su colegiado y tratar de minimizar las consecuencias de cualquier error. El letrado tiene que sentirse cuidado, protegido y amparado.

2.- UN COLEGIO ABIERTO QUE PODAMOS USAR Y DISFRUTAR, La sede del colegio será accesible a todos sus miembros, sus instalaciones estarán al 100% al servicio de sus colegiados. Deberá convertirse en nuestra sede social, en nuestra casa.

3.- RENTABILIZACIÓN DE NUESTRAS INSTALICIONES. Se sacará rentabilidad a nuestras instalaciones diseñando y planificando congresos, cursos, exposiciones, alquileres de espacios, celebración bodas civiles, destinándose los beneficios de ello a bajar la cuota colegial, una de las más caras de España.

4.- CELERIDAD EN LA REALIZACIÓN DE INFORMES. Los informes colegiales sobre costas impugnadas se realizarán como máximo en un mes y medio. Es nuestro medio de vida y será una prioridad acabar con las dilaciones actuales, creándose la figura de un responsable directo de su tramitación.

5.- REALIZACIÓN DE ACUERDOS DE COLABORACIÓN EFICIENTES. Confeccionaremos acuerdos de colaboración estrecha con todos los Ilustres Colegios de Abogados de la provincia, sobre todo, Alicante y Orihuela, así como con los Ilustres Colegios de Procuradores, lo que nos dará la capacidad de ofertar más variedad y mejores cursos, entre otras muchísimas ventajas.

6.- DEFENSA DE NUESTROS COLEGIADOS ANTE LOS DISTINTOS OPERADORES JURÍDICOS Lucharemos para que se respete los horarios en los señalamientos. Asimismo, defenderemos que se pueda suspender por enfermedad o circunstancia impeditiva del letrado, pudiéndose posponer la justificación de dicha circunstancia a los cinco días posteriores al señalamiento suspendido. Igualmente, se exhortará a que se nos trate con el respeto que merecemos por cada agente jurídico. De no ser así, el colegio tomaría medidas en defensa de su colegiado.

7.- TRANSPARENCIA. Esta Junta será transparente en la toma de acuerdos e informará de ellos puntualmente al resto de colegiados. El Colegio estará representado por todos los miembros de la Junta sin distinciones y a cada acto que se nos invite o donde sea requerida nuestra presencia irá el diputado que más preparado esté en la materia de que se trate, comunicándolo al resto de colegiados.

8.- CERCANÍA. La relación de nuestra Junta y el resto de colegiados no sólo será institucional sino personal y estrecha. Todo aquello que sea susceptible de solventarse con una llamada, se solventará así. La cercanía será nuestra máxima.

9.- VISIBILIDAD DEL TRABAJO DE LAS DISTINTAS SECCIONES. Vamos a dinamizar las distintas Secciones y a garantizar la celebración de cursos/debates/conferencias que se propongan por las mismas, ampliando a charlas sobre la aplicación práctica del derecho (técnicas de negociación, lenguaje no verbal, interrogatorios, gestión del estrés, etc.),

10.- JÓVENES ABOGADOS Y MENTORIZACIÓN. Potenciaremos la atención a las necesidades y requerimientos de la Asociación de Jóvenes Abogados, dándoles la misma prelación que a las distintas Secciones. Asimismo, realizaremos actos lúdicos para que los abogados más veteranos y los más jóvenes creen complicidad y aprendamos unos de otros.