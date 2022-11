Marroquí de nacimiento, aunque se siente una ilicitana más, llegó a Elche a los 8 años. Tiene ahora 23 años. Trabaja como técnica de integración social en CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado). Es fundadora de G-CHIME (Grupo de Chicas Musulmanas de Elche) una asociación dirigida especialmente a la lucha por los derechos de las mujeres musulmanas en España y contra los prejuicios. Este viernes participa en València en el I Congreso contra la Islamofobia.

¿Cuándo se creó G-CHIME?

Nuestra asociación se inició en 2018, pero se nos ha complicado porque los apoyos con los que contamos son inexistentes. Surgió como necesidad interna, personal, pero, al final, vimos que era una necesidad nacional, empezamos en Elche, pero ahora llevamos casos de chicas musulmanas en La Rioja, en Cataluña o Andalucía. Es un espacio de mujeres musulmanas para mujeres musulmanas. Somos un equipo de mujeres musulmanas y jóvenes, todas menores de 30 años. Y luchamos contra la islamofobia de género, que debe tratarse de una manera muy concreta.

¿A qué se refiere?

Hay muchas trabas juntas, muchas discriminaciones ya por el hecho de ser mujeres. Lo que más tratamos es el ámbito educativo. A muchas chicas musulmanas no se les permite entrar a los centros educativos con pañuelo. Buscamos la sensibilización en los centros educativos y participamos en el proyecto «Clara» de la Policía Local de Elche.

Dice que no tienen apoyos...

Como mujeres musulmanas, cuando acudes a espacios feministas, en la mayoría de ocasiones, no cuentan con nosotras. Dicen que cómo vas a ser feminista si llevas un símbolo de opresión. Es un apoyo menos y una lucha más que tenemos, pese a tener las mismas opresiones que el resto de mujeres.

¿Hay muchos prejuicios con las mujeres musulmanas?

Sí. Cuando una mujer musulmana llega a un determinado rango siempre se dice que tiene que haber un hombre detrás. Lo mismo pasa cuando lleva el hijab es obligación por parte de padres o maridos. Es una instrumentalización que se hace, que se piensa que si una mujer musulmana no tiene un hombre detrás, no es capaz de pensar por sí misma. También se hace una extranjerización del Islam, y en nuestra asociación el 90% del equipo es de españolas, yo soy la única marroquí. Y si queremos acudir en la administración a hablar de un tema de igualdad o de mujer al final se nos acaba derivando a tema inmigración, y no somos una entidad de inmigrantes, es de mujeres.

Ha creado un foro para jóvenes musulmanas donde reivindicar su identidad y derechos más allá del velo, insiste.

Es que llega un momento que lo único que la sociedad ve de nosotras es el velo, y no ve nada más, y somos mucho más que el hijab. Somos psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas, arquitectas... Al final buscamos humanizarnos, se ve tanto el hijab que no se ve lo demás. Sin embargo, solo se nos ve como musulmanas, como esas portadoras del velo y queremos reivindicar nuestra identidad más allá. A las mujeres musulmanas se nos infantiliza y se piensan que somos tontas y no tenemos capacidad de raciocinio ni de decidir por nosotras mismas, que el hijab es malo y no nos damos cuenta, piensan. Hay casos de obligación, sí, pero son los menos. Al final pasamos de una opresión a otra, de unos países que obligan a llevarlo a otros a prohibirlo, como en algunos centros educativos. Si es un estado aconfesional no sé qué hacen algunos centros recogiendo en sus reglamentos internos la prohibición del hijab, es inconstitucional y hay que denunciarlo. Los medios de comunicación también tienen culpa. Cada vez que hablan del Islam ponen a una mujer musulmana con velo. Y eso hace que tengamos muchas etiquetas y se relacione Islam, terrorismo, cosas malas, mujer musulmana.

¿Cuesta trabajar dentro de la comunidad musulmana?

Sí, porque está muy centrado todo en comisiones islámicas, en mezquitas y tal y, de repente, que un grupo de chicas musulmanas levante la voz, se manifieste en la calle, pues al final no encaja con ese perfil. Y en G-CHIME trabajamos en allanar ese camino, que ese muro entre jóvenes y mayores, dentro de nuestra comunidad, vaya desapareciendo poco a poco. Es una labor que hacemos nosotras y que nunca antes se había hecho.

¿Se puede ser islámica y feminista, es compatible?

Sí, claro. Van de la mano necesariamente. No puedes ser musulmana sin ser feminista. Porque lo que se desconoce del Islam son todos los derechos que tiene la mujer musulmana. Todos los derechos que las mujeres han estado reivindicando hasta hace unas décadas, las mujeres musulmanas los hemos tenido desde el inicio del Islam. Hasta hace poco, en España se estuvo luchando por el derecho al voto, lo que en el Islam ya se recoge, o al divorcio, que las mujeres musulmanas lo hemos tenido siempre o a la herencia. El feminismo que practicamos en la asociación es el que apoya a todas las mujeres por igual. Buscamos la sororidad, porque al final si cada una lucha por sus intereses y por su perfil se crea división dentro del propio movimiento y será así complicado poder llegar a cambios reales.

¿Hay un Islam mal entendido?

Otra cosa es el patriarcado en distintos países, potenciado por la política. Porque el Islam en sí aboga por la igualdad de hombres y mujeres. Se ve lo que los políticos abanderan en nombre del Islam. Y estoy en contra de todo lo que vaya contra los derechos humanos. Hay que diferenciar entre el Islam y la política, desligarlo. Aquí muchas mujeres se me han quejado de que con Franco no podían llevar la falda por debajo de la rodilla y que ahora que se permite la minifalda vengo yo con mi hijab. Franco tenía unos ideales que ¿son los que abandera el Cristianismo, o los que él impuso? Pues si se desliga eso tendría que hacerse lo mismo con el islamismo, porque lo que hay en muchos países son dictaduras que usan la mal la religión.