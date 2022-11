Era primerísima hora de este sábado cuando cientos de caminantes se han agrupado en Elche para cumplir con un evento que ya se ha consolidado en la ciudad. Cerca de 300 inscritos, 294 en total, más una veintena de senderistas en la organización, participan en la séptima edición de la ruta por las ermitas que el Ateneo de la Policía Local recupera tras el parón por la pandemia.

Durante la actividad, que se celebra hoy y mañana, los senderistas recorrerán 60 kilómetros y seguramente harán una radiografía de uno de los mayores potenciales de la ciudad, como es el Camp d'Elx.

En esta experiencia conocerán la historia que envuelve a 11 ermitas, principalmente en partidas rurales, ya que la organización ha contado con expertos en arquitectura de estas infraestructuras que, más allá de tener un origen religioso son el centro de muchos encuentros vecinales.

Tramos

La jornada ha arrancado a primera hora junto a l'Hort del Xocolater y la primera parada se ha hecho, antes de las 9 de la mañana, en la ermita de San Antón. José Ángel Martínez, presidente del Ateneo, resalta que esta ruta senderista "es relativamente llana, y el sistema diseñado, aunque no tiene nada de religioso, porque no es una romería ni peregrinación hemos cogido las ermitas como referencia del campo de Elche, las más populares".

Explica que la dinámica consiste en que en cada ermita se hace una parada, donde la organización tiene punto de avituallamiento, y se va poniendo un sello "de forma de que si no estas preparado para 60 kilómetros, se pueden hacer en varios años".

Senderistas de todas partes

Llama la atención que, aunque la mayoría de participantes son de la ciudad, hay quienes vienen de provincias de otras comunidades como Jaén, Murcia, Albacete y otros municipios próximos, así como extranjeros que están afincados cerca de la ciudad en puntos como Gran Alacant.

Carmen González, miembro de la organización, señala que la pandemia de coronavirus ha hecho que más gente quiera salir a la calle a disfrutar del aire fresco. Explica que ha hecho múltiples rutas al Camino de Santiago y todavía desconoce qué se encontrará durante esta nueva edición, ya que otros años se ha encontrado "campos de granados que estaban super bien, y ver la sendas antiguas de Elche y cómo se conecta una partida con otra. Es cansado pero se hace una fiesta y la gente participa".

De todas las edades

Y es que raro es el caminante que viene solo, ya que la mayoría van con amigos, familiares, niños e incluso alguna mascota, y al ir en grupo el compañerismo es mayor. Como indica la organización, el 38% de los participantes tiene entre 45-55 años y le siguen los mayores de esta ratio de edad. A pesar de que un alto porcentaje son ilicitanos, muchos de ellos desconocen esta parte del patrimonio menos promocionada y más oculta que este tipo de iniciativas quiere potenciar. "Soy de Elche de toda la vida y si me dejan por aquí me pierdo" es una de las frases que más de uno haría en estos dos días.

Martínez explica, además, que los templos religiosos se abren además para que la gente conozca cómo son estas iglesias rurales "y desgraciadamente no da tiempo a verlas todas porque nos tiraríamos cinco días", explica.

Por otra parte, matizan que no es un encuentro en el que importen las marcas "porque la competitividad es contra ti mismo de decir que la acabo. No es tonto el último, no es la transilicitana". Aún y así, el 26 de noviembre, en el salón de actos de la Policía Local, se hará un acto de entrega de diplomas, medallas y camisetas.

Recorrido

El recorrido sensiblemente ha cambiado en esta edición ya que en el primer tramo los caminantes han pasado por la Corredera aprovechando la peatonalización. Después de visitar la ermita de San Antón descubrirán la de Sant Pere, en Torrellano Bajo donde se hará uno de los tramos que más gustan con las vistas de la loma de la Ballestera hasta Balsares.

En Valverde habrá de nuevo una parada hasta continuar a la ermita de San Andrés, en la Baia terminando en La Hoya. El instituto de esta pedanía se convertirá en albergue y se han preparado cerca de un centenar de colchonetas, cuando otros años han sido menos de la mitad, cedidas por el club de balonmano de Torrellano, para lo que han confirmado que quieren quedarse a dormir, ya que por la noche tienen previsto realizar actividades lúdicas.

A primera hora de la mañana, este domingo, se retomará la ruta hasta llegar del Derramador a San Isidro, después a la ermita del Ángel, en Algoda, con parada en las bodegas Faelo de Matola donde se ofrecerá una degustación de vino. Por último se hará recorrido por la ermita del Carmen, en esta última pedanía, para terminar en San Pascual en Elche.