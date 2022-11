¿Peatonalización en Torrellano?: todavía no

La plaza de San Crispín de Torrellano no se peatonalizará. Al menos de momento. Así lo ha expresado el alcalde de Elche, Carlos González: “No hay pretensión de llevar a cabo ninguna actuación en la plaza”. No obstante, el socio de gobierno del PSOE, Compromís, considera que antes o después sí se debería acometer esta actuación.

La peatonalización o no de este enclave, con dos calles de circulación al tráfico, es objeto de polémica sobre todo desde este pasado verano, cuando se decidió ampliar hasta el 15 de octubre la prohibición del paso de vehículos. Esto se ha llevado a cabo normalmente con vallas e incluso últimamente con maceteros y habitualmente la limitación se concretaba desde el inicio de junio hasta el 30 de septiembre. Este año, no obstante, se decidió ampliar en 15 días este cierre y no solo por las tardes.

Por un lado, vecinos y comerciantes no quieren que toda esta zona se convierta en peatonal. Comerciantes consideran que dejarán de llegar clientes, bajarán las ventas, porque muchos de sus compradores son gente de fuera de Torrellano que pasa, se detiene con el coche y compra aquí.

Por su parte, vecinos del entorno también apuntan que, tal y como la propia experiencia les dice, los ruidos y las molestias se disparan y no se les deja descansar, sobre todo llegada la noche y la madrugada.

En el otro lado de la moneda están los negocios que sirven comidas y bebidas. Después de la pandemia, y con la exención de la tasa de mesas y sillas, la hostelería del lugar ha agradecido poder ampliar en espacio sus servicios de terraza. La clientela para comer y cenar en la calle, aprovechando también el buen tiempo, se ha multiplicado en este lugar, puesto que se ha llegado a ocupar buena parte del largo y ancho de los dos viales que delimitan la citada plaza.

María Ángeles Lloréns, portavoz de distintas asociaciones y colectivos de Torrellano, apunta que lo que se hizo el pasado verano, con la ampliación hasta octubre, fue una prueba, un simulacro para comprobar hasta qué punto podía ser viable una peatonalización completa, y para conocer cómo respondían comerciantes, vecinos y hosteleros.

Y es que, al parecer, desde el año 2012 estaba establecido con el Ayuntamiento que la plaza se cerrara al tráfico por las tardes y los fines de semana desde el 1 de junio, cuando los alumnos ya no tienen clase por la tarde, hasta el 30 de septiembre, cuando estos vuelven a la jornada completa.

El edil de Pedanías, Vicente Alberola, apunta que hubo un encuentro con comerciantes y que la idea es volver a reunirse para debatir sobre soluciones factibles, alternativas y sobre cuál podría ser el modelo de funcionamiento para esta zona.

“Ha habido bastantes problemas”, describe por su parte la situación Jerónimo Bretones, presidente de la asociación de vecinos. “Los negocios viven de la gente de fuera y si se les cierra al tráfico pierden clientela”, apunta. Con respecto a la hostelería, Bretones señala que tal vez una posibilidad podría ser que bares y restaurantes estén presentes en estas calles pero con tarimas o veladores bien delimitados, como hacen otros establecimientos en otros puntos.

Desde Compromís, la edil de Movilidad Urbana y Tráfico, Esther Díez, considera que, al igual que ya ocurre en la ciudad, hay que “generar espacios en barrios y pedanías” que se ganen para el peatón. “Es verdad que no hay un proyecto encima de la mesa”, agrega la concejala en relación con una posible peatonalización del entorno, pero entiende que hay seguir “atendiendo las peticiones” de la ciudadanía en este sentido.

Díez reconoce que “no hay disponibilidad presupuestaria este año” para una posible peatonalización total de esta plaza y de las calles laterales, pero que la idea es “ir caminando hacia ese sentido”, tanto en Torrellano como en otras partidas rurales.

En cualquier caso, la primera autoridad local insiste: “Se va a mantener la situación tal cual se viene utilizando la plaza”.