Héctor, el hijo de la ilicitana Tere García, que tiene ahora seis años, ha tenido que luchar no solo con la enfermedad rara que padece, también con la incomprensión de la patología que sufre por parte de su anterior centro educativo. «En ese colegio preferían poner pestillos en las aulas, porque se salía al sufrir autismo, que poner un educador, como dice la ley que tienen que tener en los centros», lamenta.

Esa falta de educador en ese colegio hacía que los docentes se negaran a cambiarle cuando hacía sus necesidades por la incontinencia que sufría fruto de su enfermedad o que tuviera que ir al patio su hermano mayor cada vez que tenía una crisis «mientras el resto de niños jugaba tranquilamente en el patio».

«Las leyes solo se cumplen sobre el papel, en la práctica no, y es necesario formar también a los docentes» Tere García - Madre de niño con enfermedad rara

Así, García quiere poner en evidencia «que las leyes no se están cumpliendo, están muy bien en el papel, pero no en la práctica». Se refiere a la figura del educador que, como en ese caso, falta en muchos centros, no solo para atender a un niño con enfermedad rara, también es necesario en otro que tenga autismo o en uno con dislexia, por ejemplo.

Finalmente, los padres de Héctor optaron por meter a su hijo en otro colegio «donde estamos encantados, y tiene un educador que le atiende y hemos notado, incluso, su mejoría», señala, orgullosa, su madre. «Solo pedimos que formen mejor a los profesores, que no se queden solo con la docencia y vayan más allá», añade.

Caso distinto, pero al final evidenciando lo mismo, la falta de coordinación y protocolos en el caso de los menores con enfermedad rara, es el de la ilicitana María, de 10 años, una niña que sufre una rarísima patología, mucopolisacaridosis (una deficiencia de enzimas para descomponer cadenas largas de moléculas de azúcar), es el único caso diagnosticado en la provincia de Alicante.

«Si hay centros de referencia en otras comunidades se debe facilitar su acceso, en mi caso lo bloqueaban» María Castell - Madre de niño con enfermedad rara

Su madre, María Castell, luchó durante más de un año para que la Conselleria de Sanidad le permitiera llevar a su pequeña al Hospital maternoinfantil Sant Joan de Déu de Barcelona, centro de referencia de esa enfermedad reconocido por el Ministerio de Sanidad. «Me negaban el llevarla allí, donde al final salvaron a mi hija, aunque le han quedado secuelas por no haberla tratado correctamente en la Comunidad Valenciana», lamenta.

Para hacer un traslado aun paciente es necesaria la autorización de los directores de los hospitales donde se le está tratando y de la administración autonómica, explica Castell. «Si hay unas leyes sanitarias, deben ser iguales para todos y los que vivimos en la Comunidad Valenciana tenemos que tener los mismos derechos que un madrileño o catalán a ser atendidos en el centro de referencia», resalta.

La intermediación de la Federación Española de Enfermedades Raras permitió que finalmente su hija se tratara en Barcelona.

David Muñoz, por su parte, lamenta el exceso de burocracia y papeleo y los larguísimos tiempos de espera de las resoluciones que certifiquen la discapacidad. «Solo para un diagnóstico se tarda una media de tras a cuatro años en una enfermedad rara, es demasiado», señala.

«Hay mucho papeleo y largos tiempos de espera para los diagnósticos y las resoluciones» Davis Muñoz - Padre de niño con enfermedad rara

Durante ese periodo, las familias deben asumir con sus recursos las caras terapias. «Mi hijo necesita tres semanales, a 30 euros cada una, en eso se va entre el 30 y el 40% de los recursos económicos de una familia, y todos no pueden costearlo», explica. Además, en ese tiempo los padres, además de nerviosos, se encuentran desorientados, sin saber qué hacer ni cómo ponerle solución a lo que le pasa a sus hijos.

En el caso de la también ilicitana María José Arias, lucha desde hace 32 años, los que tiene su hija Laura, contra una enfermedad metabólica que le ha dejado un 75% de discapacidad y autismo, entre otras patologías.

«Necesitamos preparar el futuro de nuestros hijos, y hay una falta de residencias y de pisos tutelados» María José Arias - Madre de mujer con enfermedad rara

En su caso reclama más recursos para residencias y pisos tutelados. «Necesitamos preparar el futuro de nuestros hijos, saber dónde estarán el día de mañana cuando faltemos y no que alguien decida por nosotros dónde meterlos», explica.

Ahora, Laura está en el centro ocupacional de Altabix y es muy activa participando en teatro, gimnasia rítmica, natación y hasta monta a caballo. Pero el objetivo de su madre es que «encuentre un trabajo adaptado a ella y un piso tutelado».