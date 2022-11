Han pasado más de seis años desde que la Guardia Civil interviniera en Elche casi 18 toneladas de tabaco, valorado en 2,7 millones de euros, que consideraba ilegal, por lo que detuvo al empresario y a dos personas más, un hombre y una mujer. De nada valieron sus explicaciones: aquel tabaco, que era en rama y no en hebra (el usado para fumar), tenía un destino como producto fitosanitario, como insecticidad o como fertilizante, no era para comercializar como cigarrillos, pero no le escucharon. Para la Benemérita formaban todos ellos parte de un grupo criminal y organizado a los que acusaron de un delito de contrabando, otro contra la salud pública y un tercero contra Hacienda Pública.

Su negocio quedó destrozado por aquello, pasó la vergüenza de saberse investigado, hicieron fotografías de todo como si fuera el decomiso a un importante delincuente, y congelaron sus cuentas, que así siguen a día de hoy pese al sobreseimiento libre que se dictó hace algo más de un mes. Durante estos años, además, ha sufrido un calvario al tener que acudir cada 15 días al juzgado para firmar una comparecencia que demostrara, como ocurre con cualquier otro investigado, que, encontrándose en libertad provisional por todos estos hechos, no iba a huir del país y eludir la acción de la ley. Hacienda Jesús Guirau pide ahora que se haga justicia con él porque, por si fuera poco por lo que ha pasado, esas casi 18 toneladas de tabaco, con una autorización judicial, ardieron después de que el comisionado para el Mercado de Tabacos, un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Hacienda, propusiera su destrucción porque, a la vista de que ese procedimiento iba para largo, era verano y el almacén al que se envió por la Guardia Civil probablemente no reuniera las condiciones para su conservación, aquella iba a ser la mejor solución. Un uso como insecticida, fungicida y fertilizante Todo el mundo, medianamente informado, sabe del tabaco y de sus efectos dañinos para la salud en las personas que lo fuman. Pero lo que ya menos personas conocen es que el tabaco también tiene un uso en la agricultura y en la ganadería, por sus efectos como insecticida, fungicida y fertilizante, 100% orgánico. Y así, ocurre que hay empresas que se dedican a la preparación de tabaco en polvo para comercializarlo como producto fitosanitario. La materia prima es hoja de tabaco y residuo de tabaco, entre otras plantas, que no son en absoluto aptas para el consumo humano. A lo largo de los últimos años se ha extendido el uso del tabaco al saberse de su efectividad como insecticida agrícola y esto se debe precisamente a la presencia de nicotina en la planta. Para ello se pueden aprovechar el polvo y los restos de la planta. En las empresas se manipula y procesa este tabaco y, según los casos, se combina con otras plantas hasta conseguir tabaco en polvo 100% producto orgánico listo para su uso como insecticida y fertilizante. Pero también es un producto insecticida, acaricida y fungicida ya que se ha comprobado experimentalmente que la nicotina, su principio activo, es tóxico para una gran variedad de insectos, a los cuales mata por contacto. Así advirtió en un escrito para lograr el plácet judicial a su destrucción porque, decía, «almacenar una cantidad tan elevada de este tipo de tabaco, con el calor, va a propiciar la aparición del insecto lasioderma, que encuentra en este tabaco su idóneo hábitat para propagarse», por lo que iba a afectar al funcionamiento normal de las instalaciones. Se tomaron unas muestras como prueba judicial del proceso y se quemó el resto en una empresa especializada en «la recepción, almacenamiento, manipulación, conservación y destrucción de labores de tabaco, aprehendidas o decomisadas en procedimientos de delito o infracción administrativa de contrabando». Agencia Tributaria El empresario comenzó a ver la luz a este túnel el pasado mes de junio cuando, seis años prácticamente después de que comenzara esta pesadilla, la Abogacía delEstado, en representación de la Agencia Tributaria, personada en el proceso contra el empresario como acusación particular, realizara un informe final al juzgado de Instrucción 3 de Elche, que llevaba el caso, en el que decía: «Una vez examinadas las actuaciones debe ponerse ahora de manifiesto la nueva linea jurisprudencia asentada por el Supremo, la cual concluye que la definición de ‘labores del tabaco’ no satisface las exigencias del principio de legalidad penal en la medida en que no permite conocer a sus destinatarios los concretos contornos de la conducta punible a cuya observancia deben acomodar su comportamiento; es decir, no permite conocer el ámbito de lo prohibido y prever las consecuencias de sus acciones». Intervenidas 18 toneladas de tabaco ilegal valorado en 2,7 millones en Elche Magistrada En conclusión, había que sobreseer el caso. Exactamente lo mismo dijo el fiscal en su escrito. El 29 de septiembre, la magistrada daba carpetazo final porque sin acusación no hay causa: «no son los hechos constitutivos de delito, procede dejar sin efecto las medidas cautelares personales y reales acordadas en la presente causa», sentenció. Ahora es Guirau quien considera que alguien tendrá que resarcirle por estos seis largos años que para él no han pasado tan rápidos como ardieron en una empresa especializada esas 18 toneladas de un tabaco que era suyo y en rama.